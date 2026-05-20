La Russia accusa Kiev di preparare attacchi dalla Lettonia durante una riunione del Consiglio di Sicurezza ONU. Mosca sostiene che l’Ucraina starebbe utilizzando i Paesi baltici per operazioni con droni contro il territorio russo e avverte che l’adesione alla Nato non impedirebbe eventuali ritorsioni.

“La vostra adesione alla Nato non vi proteggerà.”

La frase arriva dall’ambasciatore russo alle Nazioni Unite Vasily Nebenzya durante una riunione del Consiglio di Sicurezza dedicata alla guerra in Ucraina. Mosca sostiene di avere informazioni secondo cui Kiev starebbe preparando lanci di droni militari dalla Lettonia e da altri Paesi baltici.

Secondo Nebenzya, l’intelligence russa sarebbe già in grado di identificare i punti di decollo utilizzati dalle forze ucraine. “L’intelligence estera russa ha dichiarato che le coordinate dei centri decisionali in Lettonia sono ben note e l’appartenenza alla Nato non vi proteggerà da una risposta, anche se siete membri dell’Alleanza”, afferma il diplomatico russo parlando attraverso un interprete.

La replica lettone arriva immediatamente. La rappresentante di Riga al Consiglio di Sicurezza, Sanita Pavluta Deslandes, definisce le accuse “pura fantasia”. Poco dopo il ministero degli Esteri lettone convoca il capo ad interim della missione russa presentando una “protesta categorica” contro le dichiarazioni di Mosca.

“In diverse occasioni, sia pubblicamente sia attraverso i canali diplomatici, la Lettonia ha chiarito di non aver autorizzato l’utilizzo del proprio territorio o spazio aereo per attacchi contro obiettivi nella Federazione Russa”, scrive il ministero degli Esteri. Riga accusa poi Mosca di continuare “a diffondere menzogne e dichiarazioni provocatorie”.

Anche gli Stati Uniti intervengono durante la seduta ONU. Tammy Bruce, vice ambasciatrice americana presso le Nazioni Unite, ricorda che “l’ONU non è un luogo per minacciare un membro del Consiglio di Sicurezza” e ribadisce che Washington manterrà tutti gli impegni assunti con la Nato.

La questione tocca direttamente l’articolo 5 dell’Alleanza Atlantica, il principio della difesa collettiva secondo cui un attacco armato contro uno Stato membro viene considerato un attacco contro tutti i Paesi Nato.

L’ambasciatore ucraino all’ONU Andriy Melnyk respinge le accuse russe definendole “favole”. Ricorda poi che i bombardamenti russi contro civili ucraini hanno reso la prima metà di maggio uno dei periodi più sanguinosi dall’inizio dell’invasione su larga scala avviata da Mosca nel febbraio 2022.

Le dichiarazioni russe giungono dopo un’altra giornata di tensione nei Paesi baltici. Kiev accusa Mosca di aver deviato martedì uno dei propri droni verso lo spazio aereo estone, dove un caccia Nato lo avrebbe abbattuto. L’episodio alimenta un forte allarme nella regione.

La Lettonia diffonde un primo avviso di minaccia aerea per un possibile ingresso di droni nel proprio spazio aereo invitando i residenti vicino al confine russo a restare in casa. Jet della missione Nato Baltic Air Police vengono inviati nell’area. In seguito Riga dichiara di non aver trovato prove di intrusioni, salvo emettere poco dopo un secondo allarme per due contee al confine con la Russia con un nuovo dispiegamento di caccia Nato.

Un portavoce del ministero degli Esteri ucraino presenta scuse ufficiali all’Estonia per l’incidente e insiste sul fatto che Kiev non utilizza territorio lettone o estone per lanciare attacchi con droni contro la Russia. Una versione sostenuta anche dai governi baltici.