Russia: approvata la legge sulle sanzioni per la censura contro i media russi

Questo mercoledì 23 dicembre il Parlamento della Russia ha adottato una legge volta a bloccare i siti colpevoli di “censura” o “discriminazione” sui contenuti russi.

La Russia vuole un “Internet sovrano”. E non permetterà ai social media di opporsi. Mercoledì 23 dicembre, i deputati russi hanno approvato la legge volta a bloccare i siti web giudicati colpevoli di “censura” o “discriminazione” . Nella sua terza e ultima lettura, la Duma di Stato ha infatti approvato un emendamento alla legge che rende tali divieti un reato penale. C’è il rischio di multe o il blocco di siti web o interi portali.

La legge mira a sanzionare “le limitazioni di accesso alle informazioni per motivi legati alla nazionalità, lingua o origine”. Renderebbe possibile il blocco totale o parziale dei siti che ne sarebbero colpevoli. Meglio ancora, i parlamentari russi hanno chiarito che si tratta anche di discriminazione contro i media della Russia.

Una precisione che prende di mira direttamente i principali social network: Facebook, Twitter e YouTube in testa. Quest’ultimo avrebbe, nel corso del 2020, discriminato i media della Russia più volte. Utilizzando delle etichette speciali sui profili o sotto i video dei media statali e delle agenzie di stampa.









Negli ultimi anni la Russia ha intensificato le sue misure sull’internet russo in nome della lotta contro l’estremismo e il terrorismo . Google è stato così condannato a multe crescenti per non aver cancellato contenuti banditi dalle autorità della Russia. Lo scorso febbraio Facebook e Twitter erano stati multati di 58.000 euro per non aver rispettato una legge che richiedeva che i dati degli utenti della Russia fossero conservati sul territorio nazionale.

Il voto di questa legge testimonia la volontà delle autorità russe di accrescere il proprio potere sull’Internet russa. Che spera di poter rendere più sovrano e più indipendente dalle grandi aziende americane. In grado di operare autonomamente in caso di esclusione del Paese dai principali server mondiali. Ma anche di aumentare il proprio controllo sul web.

CEDU: violazione della libertà di espressione

In Russia, innumerevoli siti che diffondono posizioni critiche nei confronti del Cremlino – ad esempio i portali kasparov.ru e grani.ru – sono già bloccati. In estate, la Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) ha condannato la pratica come una violazione della libertà di espressione. E, ha esortato la Russia a sbloccare le pagine e garantire l’accesso alle informazioni.

La scorsa settimana, un tribunale di Mosca ha multato Google per non aver rimosso contenuti online vietati dalle autorità russe. L’ultima di una serie di condanne in aumento. Organizzazioni internazionali come Human Rights Watch, Amnesty International e Reporter senza frontiere si sono lamentate per la massiccia interferenza. Completamente arbitraria da parte dello Stato in Russia nel diritto alla libertà di espressione.

I divieti aumenteranno

I critici temono che con la nuova legge contro la discriminazione contro le posizioni russe, il numero di siti vietati aumenterà in modo significativo. Secondo la legge, la Procura generale di Mosca dovrebbe decidere le sanzioni contro i social network e le piattaforme Internet in coordinamento con il ministero degli Esteri. Anche il ministero degli Affari Esteri della Russia aveva in passato accusato Twitter e Facebook di “censurare” i contenuti russi.

Secondo la legge, la Procura generale di Mosca dovrebbe decidere le sanzioni contro i social network e le piattaforme internet in coordinamento con il Ministero degli Esteri. Il progetto di legge si applica a tutte le risorse Internet, indipendentemente da dove siano registrate. Ma inizia ad agire solo a condizione che lavorino in russo o nelle lingue dei popoli della Russia. E queste risorse dovrebbero essere mirate specificamente ai cittadini della Federazione Russa.

Felicia Bruscino