Russia: lo sciamano guerriero anti-Putin internato in manicomio

Russia: sciamano guerriero anti-Putin – Aleksandr Gabyshev aveva deciso di percorrere a piedi 8000 chilometri per cacciare “il demone dal Cremlino”. È stato prelevato nel cuore della notte nel paesino di Vydrino da una squadra di agenti speciali armati di mitra.

Russia: lo sciamano guerriero anti-Putin ha concluso in un manicomio il suo viaggio. Era partito a piedi dalla Jakuzia (profonda Siberia) e diretto a Mosca con l’obiettivo di “cacciare il demone Vladimir Putin per conto di Dio“. L’uomo, arrestato giovedì, è stato infatti internato presso il centro psico-neurologico di Jakutsk per essere sottoposto a test.

Lo sciamano guerriero

Lo sciamano è una delle tre figure tradizionali nella cultura indigena siberiana, insieme al fabbro e al guerriero. E’ ritenuto l’interprete degli spiriti della terra. Si tratta di una figura scomparsa nel periodo sovietico, a causa della repressione anti-religiosa del regime comunista, ma che sta riemergendo anche sotto forma di fenomeno culturale negli ultimi anni. Dichiara lo sciamano:

Alle porte di Mosca, saremo un esercito, e cacceremo il demone. L’ora X, secondo i calcoli, scatterà nel 2021. Tutto avverrà velocemente, ci saranno nuove elezioni e un nuovo presidente sarà eletto. Poi cambieremo la costituzione: senza il demone tutto è possibile, siamo una nazione saggia, ricca d’intelligenza.

Aleksandr Gabyshev, 51enne laureato in Storia con un passato da eremita nei boschi in seguito alla morte della moglie, a marzo si è messo in marcia dalla Repubblica di Sakha, in Siberia, e diretto a Mosca per portare a termine la sua missione. Cacciare Vladimir Putin, dopo aver sentito la chiamata di Dio. Lungo la strada, si sono uniti diversi seguaci, una ventina di persone, tra anarchici, poeti, ex giornalisti e camionisti. A ognuno lo sciamano ha dato un soprannome, “Corvo”, “Babbo Natale”, “Angelo” e “Drago” solo per citarne alcuni.

Il lungo percorso

Con i suoi discepoli ha percorso 20 chilometri al giorno, fermandosi a dormire a volte in tenda, a volte in albergo. La gente del posto ormai lo riconosceva, si fermava ad ascoltare le sue storie e a raccontargli le proprie. I video dei suoi sermoni su Youtube sono stati visualizzati da migliaia di persone e la sua impresa, accolta all’inizio come una boutade, si è guadagnata l’attenzione nazionale.

L’arresto e l’accusa

racconta un testimone:

I servizi di sicurezza, armi in pugno, hanno bloccato la strada, hanno rapidamente circondato il nostro campo e sono andati direttamente alla tenda dello sciamano

Gabyshev potrebbe ora essere accusato di organizzazione di un gruppo estremista. Ha sottolineato un altro sostenitore dello sciamano.

Senza spiegare nulla, ci hanno messo faccia a terra, lo hanno svegliato e non gli hanno permesso nemmeno di vestirsi. Non sappiamo dove sia ora, la nostra gente è andata a cercarlo a Ulan-Ude.

Il piano fallito dello sciamano

Il piano era di percorrere 15-17 chilometri al giorno, accamparsi, svegliarsi, procedere di nuovo. Aveva anche stabilito delle regole di comportamento per far parte della brigata, essenzialmente cooperare e rispettare tutti, ma chiunque può entrare e uscire dal gruppo quando vuole. Al resto ci pensa Dio. E le forze speciali. Il cammino dello sciamano, però, si è interrotto bruscamente con l’arresto e l’apertura delle porte del manicomio.

Andrea Cremonesi