Il 2026 segna un momento di forte espansione per Ryanair nel mercato italiano. Tra il consolidamento di hub storici e l’apertura di nuove rotte strategiche, la compagnia low cost irlandese punta a un aumento record dei voli per la stagione estiva. In questo articolo esploriamo i nuovi piani operativi, i segnali di miglioramento sulla puntualità e le nuove regole digitali obbligatorie per l’imbarco che ogni passeggero deve conoscere per viaggiare senza stress.

In breve: Nuove rotte Ryanair e Diritti del Passeggero 2026

Ryanair potenzia la presenza in Italia con nuove tratte da Pisa (Rabat, Bratislava), Torino (Sofia, Tirana) e un incremento del 50% dei posti dagli scali di Forlì, Parma e Rimini. In totale, solo da Torino sono previsti oltre 380 voli settimanali su 32 rotte.

Quali sono le nuove regole per check-in e carta d’imbarco?

Dal 12 novembre 2025 è obbligatorio l’uso della carta d’imbarco digitale tramite app ufficiale. Il check-in cartaceo in aeroporto rimane possibile ma ha un costo di 60 euro. È inoltre fondamentale rispettare i tempi di accesso al gate per evitare sanzioni pecuniarie.

Ho diritto a un risarcimento in caso di sciopero Ryanair?

Sì. Secondo il Regolamento CE 261, gli scioperi del personale della compagnia (piloti, assistenti di volo) non sono considerati circostanze eccezionali. In caso di cancellazione o ritardo superiore alle 3 ore dovuto a sciopero interno, i passeggeri hanno diritto a una compensazione economica fino a 600 euro.

La puntualità di Ryanair sta migliorando?

Sì, i dati del primo trimestre 2026 mostrano un netto miglioramento: la puntualità ha raggiunto il 74%, un balzo significativo rispetto alla media del 65% registrata negli ultimi cinque anni, nonostante l’aumento del volume di traffico.

Ecco le principali novità

Il 2026 promette di essere un anno di forte consolidamento di Ryanair nel nostro Paese. La compagnia low cost irlandese ha appena annunciato i suoi piani operativi per la prossima estate che prevedono un fortissimo aumento delle rotte in partenza dall’Italia e l’introduzione di nuovi servizi.

Scopriamo gli aeroporti interessati, le criticità che ancora devono essere risolte e le nuove regole in vigore sui voli Ryanair.

Arrivano nuove rotte

L’ultima novità è stata presentata il 10 marzo 2026 e riguarda l’aeroporto di Pisa. Nello scalo toscano sono state confermate 58 rotte per l’estate, due delle quali inedite verso Rabat e Bratislava. In più verranno aumentate le frequenze settimanali dei voli su tratte popolari come quelle verso Bruxelles, Edimburgo, Malta, Marrakech e Palma di Maiorca.

In precedenza, era stato annunciato un importante rafforzamento dei servizi presso l’Aeroporto di Torino: nei mesi estivi il numero di voli disponibili salirà fino a 380, distribuiti su 32 rotte. Tra i nuovi collegamenti ci saranno quelli verso Sofia e Tirana, due città in forte crescita dal punto di vista turistico.



Il 25 febbraio, invece, è arrivata una notizia importante per gli scali emiliani di Forlì, Parma e Rimini in cui verranno inaugurate 9 nuove rotte estive e in cui si prevede una crescita annua dei posti disponibili del 50%.

La questione scioperi

Purtroppo, però, nonostante gli annunci relativi all’aumento delle offerte, Ryanair deve fare i conti con due problematiche: quella degli scioperi e quella della puntualità.

Nel nostro Paese ci sono state 19 giornate di sciopero nel corso del 2025, molte delle quali con il personale dell’operatore irlandese come protagonista, e in questi primi tre mesi del 2026 sono già state indette tre fermate a livello nazionale.

Una situazione che crea problemi notevoli alle compagnie, sia a livello economico che di immagine.



Quando i passeggeri hanno diritto a un risarcimento da Ryanair

La buona notizia per i passeggeri che si ritrovano fermi in aeroporto a causa di disservizi come il ritardo, la cancellazione del volo o l’annullamento causa sciopero, è che esistono numerose tutele normative sotto forma di riprotezione, rimborsi e risarcimenti.



A spiegarlo nel dettaglio nelle sue mini guide è AirHelp, società specializzata nell’assistenza legale alle vittime dei disservizi aerei.

A tutelare chi viaggia in Europa è il Regolamento CE 261 che stabilisce che se una compagnia arriva a destinazione con 3 o più ore di ritardo ai passeggeri spetta un rimborso per ritardo aereo che può arrivare fino a 600 euro, a seconda della lunghezza del volo.

Questo a patto che il problema non sia causato da circostanze eccezionali indipendenti dalla compagnia come il maltempo, la chiusura degli spazi aerei o le questioni legate alla sicurezza.

Dalle circostanze eccezionali, però, sono esclusi i problemi tecnici e le proteste del personale della compagnia. Questo significa che in caso di sciopero aerei Ryanair, passeggeri hanno diritto alle protezioni e ai risarcimenti garantiti dalle leggi attuali.

Per presentare una richiesta di risarcimento alla compagnia irlandese, infine, i viaggiatori hanno fino a 3 anni di tempo.

Il problema della puntualità

Uno dei maggiori problemi che ha afflitto i voli Ryanair negli ultimi 5 anni è stato quello della puntualità. L’operatore irlandese è stato uno dei meno efficienti con ritardi spesso causati da scioperi dei controllori di volo e problematiche operative che hanno generato non poche polemiche tra gli enti europei e i dirigenti del gruppo.

La buona notizia è che iniziano a vedersi alcuni segnali di miglioramento. Nelle ultime analisi di settore, in questo primo scorcio del 2026 la percentuale di puntualità di Ryanair ha toccato il 74%. Un dato decisamente superiore al 65% registrato negli ultimi anni, nonostante una notevole crescita del traffico.

Le nuove regole per volare con Ryanair

A partire dagli ultimi mesi del 2025 Ryanair ha completamente rivoluzionato anche i suoi regolamenti per imbarco, check-in, bagagli e tempi di accesso al gate.

Dallo scorso 12 novembre non è più possibile usare carte d’imbarco cartacee ma vengono ammesse soltanto quelle digitali completate tramite l’app ufficiale. In più è stato introdotto l’obbligo di effettuare il check-in online e salvare il proprio biglietto sullo smartphone. Due misure prese per velocizzare i tempi di imbarco e ridurre le file ai gate.

Resta comunque la possibilità di effettuare il check-in cartaceo direttamente in aeroporto ma a un prezzo maggiorato di 60 euro.

La novità meno gradita per i passeggeri, infine, è quella relativa alle multe. Chi arriva in ritardo al check-in o non riesce a imbarcarsi viene punito con una sanzione pecuniaria che, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe salire fino a 120 euro nei prossimi mesi.