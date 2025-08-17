Il sadopopulismo è la nuova normalità delle democrazie occidentali. Dall’America di Trump all’Europa di Salvini, assistiamo alla trasformazione della politica in uno spettacolo della crudeltà, dove la sofferenza altrui diventa intrattenimento di massa e strumento di consenso. Un fenomeno che sta contagiando le istituzioni e rischia di cambiare per sempre il volto della nostra società.

Donald Trump è un pozzo senza fondo di indignazione. Non passa giorno senza che qualche sua dichiarazione faccia inorridire, sconvolgere, preoccupare o disgustare i suoi detrattori. Un po’ ci siamo abituati anche noi, come dimenticare le battute sessiste di Berlusconi, o le sparate di Salvini?

Eppure, nonostante ci abbia raggiunto con ritardo, l’America è ormai capofila nella classifica dei politici imbarazzanti.

In molti sostengono che il posto ideale di un leader populista sia all’opposizione, perché una volta eletto sarebbe costretto a cambiare la sua comunicazione, a istituzionalizzarla, ad alleggerire i toni e di conseguenza a perdere la maggior parte del suo appeal elettorale. Ecco, Trump ha capovolto anche questo assunto, contagiando con la sua lingua semplice, banale e aggressiva anche i canali comunicativi istituzionali.

La politica della crudeltà

I feed social della Casa Bianca, o (ancora peggio) del Dipartimento della Sicurezza Interna fanno scendere un brivido lungo la schiena a chiunque ricordi anche solo vagamente la Storia del ‘900. E anche a chi non la ricordasse, offrono utili promemoria: in un reel di reclutamento dell’ICE (l’agenzia che si sta occupando degli arresti e delle deportazioni degli stranieri) viene mostrata un’operazione militare in piena regola.

Mimetiche, armi spianate, maschere antigas, cani in allerta complici inconsapevoli di una barbarie. Sembrerebbe un teatro di guerra in un paese lontano, ma è una normale città americana. I poliziotti-soldati sono mostrati mentre arrestano un uomo presumibilmente latino, un altro è aggredito dal solito cane inconsapevole. Alla fine una scritta chiara su sfondo nero: “caccia il cartello, salva l’America, unisciti all’ICE”. Tutto in un autoesplicativo, inconfondibile e non fraintendibile font gotico di ispirazione nazista. Nel caso in cui il target non fosse già abbastanza chiaro…

Un altro post mostra una breve animazione nello stile di un vecchio videogioco con i pixel ben visibili: è la pista di un aeroporto e un aereo si muove in avanti prima di decollare. La scritta recita: “le deportazioni stanno aumentando” e la Casa Bianca (!) aggiunge una manina che fa ciao ciao.

O ancora, un’immagine creata con l’intelligenza artificiale mostra il tipico contenitore di cartone di McDonald’s, ma al suo interno, invece delle patatine, decine di proiettili dorati e la scritta “patatine della libertà”. La scritta aggiunta dal dipartimento ricorda che “devi combattere per mantenere la vera libertà. Dio benedica l’America” e le immancabili emoji della bandiera a stelle e strisce. C’è poi la lunga serie di immagini IA nello stile dello Studio Ghibli (Miyazaki perdonali. O forse no) che dipingono arrestati in lacrime e severi agenti dell’ordine.

L’avanzata del sadopopulismo

Questi sono solo alcuni esempi recenti, ma la lista è lunga e in continuo peggioramento. Sia chiaro, essere d’accordo con le misure di contenimento dell’immigrazione è in qualche modo legittimo, si può non condividere la scelta, ma rientra nello spettro del pluralismo politico naturale in una democrazia. Ma trasformare queste misure in uno spettacolo violento atto a solleticare i più beceri istinti umani è pericoloso e criminale.







Il terreno di scontro non è più politico, ma umano. La glorificazione della cattiveria, la presa in giro della sofferenza, la deumanizzazione dell’avversario rischiano di farci superare limiti che non dovrebbero mai essere superati. E invece, questa strategia comunicativa ha ormai contagiato le istituzioni americane e rischia di avere ripercussioni anche in Europa dove, per il momento, i toni sono un po’ più moderati.

Esiste un termine per definire tutto ciò, coniato dallo storico Timothy Snyder: sadopopulismo. Il sadopopulismo ibrida i tipici tratti del populismo (élite contro popolo, linguaggio semplice e diretto) con il sadismo, ovvero il crudele e perverso compiacimento nell’infliggere sofferenza al prossimo. E come altro definire, se non sadico, chi separa i bambini dalle proprie famiglie e poi ne ride con i colleghi (un caso nel 2018 ha coinvolto anche una bambina di 10 anni con Sindrome di Down, separata da sua madre al confine e successivamente presa in giro da un sodale MAGA)?

Come definire chi deride un ragazzo, sopravvissuto alla strage della discoteca di Orlando, solo perché gay? Come chiamare un presidente degli Stati Uniti (a lungo definito l’uomo più potente del mondo) che dice alla polizia di non essere troppo gentile quando arresta “i teppisti” e di non prestare troppa attenzione alle loro teste, quando li sbatte nel furgone?

Questa violenza verbale, ancora più letale e pericolosa perché agìta all’interno di rapporti di potere fortemente squilibrati, è funzionale a mantenere nel terrore chiunque voglia opporsi a questa deriva di sadopopulismo. Costringe i membri dei gruppi marginalizzati al silenzio e all’autocensura, abbassa l’asticella del dicibile, sposta la Finestra di Overton verso quello che, fino a pochi anni fa, era l’inimmaginabile. E perdiamo tutti.

Perché quando la società diventa più “cattiva”, dopo poco tempo diventa più cattiva per tutti. La gente si indurisce, disimpara l’empatia, diventa immune alla compassione. Siamo ormai così abituati ai politici che parlano “come il popolo” da dimenticarci che sono, o dovrebbero essere, degli esempi. Lo spazio mediatico che occupano gli permette innumerevoli occasioni di influenza, il loro sadopopulismo si trasforma in meme divertente e come un virus contagia anche chi si tiene a distanza di sicurezza dalla politica. Se l’uomo “più potente del mondo” bullizza i deboli davanti a milioni di seguaci, come insegnare a un bambino che il bullismo è sempre intrinsecamente sbagliato?

Difendersi dal sadopopulismo

Non possiamo arrenderci all’idea che tutti questi sostenitori siano persone orribili, dobbiamo riportare l’attenzione sulla differenza abissale tra scontro politico naturale e perdita di umanità. Tra bisogno di giustizia e voglia di vendetta. E dobbiamo farlo prima che sia troppo tardi. Non crediamoci immuni alle “americanate” con il solito “da noi non potrebbe mai succedere”, perché stiamo arando un terreno pronto a essere seminato con gli stessi semi.

Basta leggere i commenti sotto ogni notizia di cronaca. Invochiamo violenza, punizioni severe anche per i bambini, pene sproporzionate all’entità del danno. Dimentichiamo consapevolmente l’umanità di colore che non ci piacciono, anche quando non ci fanno nulla. Il sadopopulismo è tra noi: Salvini che auspica di radere al suolo i campi Rom è solo l’ultima prova in ordine di tempo.

Il genocidio palestinese è l’esempio più drammatico: teatro della crudeltà più efferata degli ultimi decenni, è diventato un pretesto per sfogare il proprio sadismo digitale in mondovisione. Nei “dibattiti” ogni vittima viene pesata sulla bilancia delle proprie convinzioni politiche, trasformando il lutto in spettacolo e la morte in meme. Così il sadopopulismo digitale normalizza l’orrore, rendendo banale ciò che dovrebbe scuoterci nel profondo dell’anima. Non possiamo abituarci e lasciare che la crudeltà, normalizzandosi, diventi parte integrante della politica.

Il sadopopulismo rappresenta una delle sfide più insidiose del nostro tempo perché non si limita a conquistare il potere: trasforma la società stessa, rendendo normale ciò che dovrebbe rimanere inaccettabile. La storia ci insegna che quando la crudeltà diventa spettacolo, quando il dolore altrui diventa intrattenimento, quando le istituzioni si trasformano in palcoscenici per la violenza verbale, la strada verso l’abisso si accorcia rapidamente.

Ma c’è ancora tempo per invertire la rotta. Riconoscere il sadopopulismo, chiamarlo per nome, smascherarne i meccanismi è il primo passo per immunizzare le nostre democrazie da questo virus della crudeltà. Perché se è vero che la politica è lo specchio della società, allora tocca a noi decidere che volto vogliamo vedere riflesso: quello di una comunità che si prende cura dei più vulnerabili o quello di una massa che si diverte a vederli soffrire?

Sara Pierri