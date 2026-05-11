Aveva 35 anni, viveva regolarmente in Italia e ogni mattina usciva prima dell’alba per raggiungere i campi dove lavorava come bracciante agricolo. Sako Bakary è stato ucciso a Taranto con diversi fendenti tra torace e addome. Gli investigatori seguono la pista di un gruppo di giovani del posto.

Alle cinque e mezza del mattino a Taranto c’è ancora il silenzio ruvido delle città operaie. Le serrande abbassate, le strade quasi vuote e qualche motorino. A quell’ora Sako Bakary stava andando a lavorare. Aveva infilato nello zaino pochi effetti personali e aveva preso la bicicletta per raggiungere Massafra, dove lo aspettava una giornata nei campi.

Bakary aveva 35 anni, era originario del Mali e viveva regolarmente in Italia. Tutti ricordano un uomo tranquillo, presente ogni giorno nelle campagne della provincia jonica, impegnato a raccogliere qualsiasi occasione utile per mantenersi e aiutare la propria famiglia. Pagava regolarmente affitto e tasse, aveva un rapporto costante con i suoi familiari ed era conosciuto come un lavoratore serio e affidabile. Sabato 9 maggio la sua vita è finita in piazza Fontana, nella Città vecchia di Taranto.

Qualcuno lo ha accerchiato all’alba. Poi i colpi, almeno tre fendenti sferrati tra torace e addome con un cacciavite o con un altro oggetto appuntito. Bakary ha tentato di allontanarsi, ha cercato aiuto, si è trascinato per alcuni metri prima di crollare a terra. I soccorsi arrivati poco dopo hanno trovato un uomo ormai in fin di vita.

La Squadra Mobile di Taranto, coordinata dalla pm Francesca Paola Ranieri, sta seguendo la pista di un gruppo di giovani del posto. Tra le ipotesi investigative prende forza anche il coinvolgimento di minorenni che, subito dopo l’aggressione, si sarebbero allontanati rapidamente dalla zona. Gli investigatori stanno acquisendo e analizzando le immagini delle telecamere presenti nella Città vecchia per ricostruire gli ultimi minuti di vita del bracciante maliano e identificare i responsabili.

L’omicidio di Sako Bakary ha sconvolto Taranto e costretto a guardare in faccia una vicenda di violenza che indigna e interroga. La vicenda racconta molto più di un fatto di sangue. Racconta il valore attribuito a certe vite, alla fatica silenziosa di migliaia di lavoratori stranieri che popolano campagne, cantieri e magazzini italiani restando invisibili fino al giorno della loro morte.

L’associazione Babele ha ricordato Bakary con parole di rabbia e dolore, descrivendolo come un lavoratore irreprensibile, incensurato, pienamente inserito nella vita della città. “Giustizia per un lavoratore ucciso senza motivo”, si legge nel messaggio diffuso dopo il delitto. Tra quelle parole si addensa il senso di abbandono che accompagna molti lavoratori migranti, spesso raccontati soltanto nella fatica, il sacrificio e nell’esclusione.

Anche il presidente del Consiglio comunale di Taranto, Gianni Liviano, ha parlato di una tragedia che colpisce la coscienza collettiva della città, condannando ogni forma di odio, sopraffazione e disprezzo della vita umana.

Sako Bakary stava andando a lavorare. I suoi gesti erano quelli di chiunque, ogni giorno, esca di casa per provvedere al proprio sostentamento.

Taranto conosce bene la fatica che curva le spalle. Gli operai dell’ex Ilva, i braccianti agricoli, i lavoratori precari sparsi tra porto e periferie condividono una stessa precarietà sociale che significa salari bassi, paura e sopravvivenza. Bakary apparteneva a quel mondo.

Ecco perché la sua morte investe la città sul piano civile e morale. Chiede responsabilità, attenzione e rispetto verso chi vive nell’indifferenza dello sguardo pubblico pur contribuendo ogni giorno alla sopravvivenza economica del territorio.

Adesso c’è solo sangue sull’asfalto, una bicicletta abbandonata e una famiglia lontana costretta a ricevere la notizia più crudele possibile. E poi le immagini delle telecamere, le indagini, la ricerca dei responsabili. Il caso di Sako Bakary espone una struttura antropologica elementare. La sua vita dovrebbe valere quanto quella di chi non deve dimostrare ogni giorno di avere diritto a esistere. Ma questo valore non viene attribuito se si tratta di un lavoratore migrante. Per molti, nessuna vita che vale così poco può morire in modo straordinario.