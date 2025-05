Nel panorama sociale italiano si sta consolidando un mutamento profondo e silenzioso: la trasformazione della famiglia tradizionale. Secondo quanto riportato dall’ultima indagine dell’Istat, riferita al biennio 2023-2024, il nucleo familiare italiano è sempre più ridotto e frammentato e i salari hanno perso potere di acquisto. Le persone che vivono sole rappresentano oggi il 36,2% del totale, mentre le coppie con figli sono scese al 28,2%. Si tratta di un cambiamento rilevante non solo sotto il profilo statistico, ma anche per le implicazioni economiche e sociali che ne derivano.

La famiglia un tempo composta da più generazioni conviventi o da nuclei numerosi appare oggi come un modello sempre più residuale. Al suo posto emergono unità familiari individuali o coppie senza figli, spesso legate a dinamiche lavorative precarie, mobilità geografica, difficoltà abitative e incertezza sul futuro. L’incremento della popolazione anziana, unito al calo della natalità, accentua ulteriormente questa tendenza. L’Italia è, infatti, tra i Paesi europei con uno dei tassi di fertilità più bassi e un’età media in costante aumento.

L’erosione delle famiglie tradizionali si riflette anche sulle politiche pubbliche: cambia la domanda di servizi, di alloggi, di assistenza. Le strutture sanitarie e sociali devono oggi fare fronte a un maggior numero di anziani soli, mentre il sistema scolastico vede una progressiva contrazione degli iscritti, specie nelle aree interne. Anche il mercato immobiliare risente della nuova realtà: cresce la richiesta di abitazioni di piccole dimensioni, spesso in affitto, a fronte di un patrimonio edilizio che resta ancorato a logiche ormai superate.

Il deterioramento del potere d’acquisto

Parallelamente alla metamorfosi sociale, il quinquennio 2019-2024 è stato segnato da un significativo impoverimento del potere d’acquisto dei lavoratori italiani. L’Istat certifica che le retribuzioni contrattuali hanno perso il 10,5% del loro valore reale a causa della crescita dell’inflazione. Un dato preoccupante che riflette le difficoltà strutturali del sistema economico italiano, già provato da una lunga stagnazione e successivamente colpito dagli effetti economici della pandemia e dalle tensioni internazionali che hanno inciso sui prezzi energetici e alimentari.

In termini nominali, gli stipendi sono in parte cresciuti, ma questa variazione non è stata sufficiente a compensare l’impennata del costo della vita. L’inflazione, trainata in particolare dall’aumento dei prezzi delle materie prime, dei generi alimentari e dell’energia, ha eroso progressivamente il potere di spesa delle famiglie. I settori più colpiti sono stati quelli a basso reddito, dove il peso delle spese essenziali rappresenta una quota predominante del bilancio familiare.

La perdita del potere d’acquisto non è un fenomeno isolato, ma si inserisce in un contesto europeo in cui anche altri Paesi hanno subito gli effetti della crisi inflattiva. Tuttavia, l’Italia mostra un’incapacità più marcata di reagire, a causa di una produttività stagnante, di un mercato del lavoro frammentato e di un tessuto industriale che fatica a innovarsi. A ciò si aggiunge il ritardo nel rinnovo di numerosi contratti collettivi nazionali, che ha contribuito a congelare i salari per periodi prolungati, proprio mentre i prezzi salivano.

Impatto economico e sociale







Le due tendenze messe in luce dal rapporto Istat – la frammentazione dei nuclei familiari e la perdita del potere d’acquisto – non sono fenomeni indipendenti, ma si alimentano reciprocamente. La difficoltà economica, infatti, spesso spinge i giovani a rimandare la formazione di una famiglia o a scegliere di non avere figli. La precarietà lavorativa e l’insicurezza reddituale rendono difficile pianificare il futuro, mentre i costi per la casa, l’istruzione e l’assistenza restano elevati e, in molti casi, insostenibili.

L’effetto combinato di questi fattori determina una spirale negativa: meno famiglie stabili e meno figli comportano un calo della popolazione attiva nel lungo periodo, con un impatto diretto sulla crescita economica e sulla sostenibilità del sistema pensionistico. L’Italia rischia, in questo scenario, di trovarsi in una condizione di declino demografico ed economico strutturale, a meno di interventi tempestivi e mirati.

Le risposte della politica: tra ritardi e tentativi di rilancio

Di fronte a questi dati, il dibattito politico si è acceso, ma le risposte concrete tardano ad arrivare. Le misure adottate finora, come il taglio del cuneo fiscale, l’introduzione dell’Assegno Unico Universale e alcuni interventi di sostegno alle famiglie, rappresentano passi nella giusta direzione, ma appaiono ancora insufficienti rispetto all’ampiezza dei problemi strutturali.

Il rinnovo dei contratti collettivi, la promozione di salari minimi adeguati, il rilancio degli investimenti in istruzione e infrastrutture sociali sono elementi essenziali per invertire la rotta. Parallelamente, occorre pensare a un piano organico per affrontare l’invecchiamento della popolazione e sostenere la natalità, anche attraverso politiche abitative, fiscali e lavorative che favoriscano la conciliazione tra vita familiare e lavoro.

Un nuovo modello sociale ed economico

L’Italia ha bisogno di riscoprire una progettualità condivisa, capace di mettere al centro la dignità del lavoro, il sostegno alle famiglie e la costruzione di un futuro sostenibile. La transizione digitale e ambientale, se governata con intelligenza, può rappresentare un’opportunità per rilanciare l’economia e ricostruire il tessuto sociale.

Ma affinché ciò avvenga, è fondamentale che il sistema politico e quello produttivo comprendano la portata delle sfide attuali. Non si tratta solo di aggiustare qualche meccanismo o distribuire sussidi temporanei: è necessario ridisegnare l’intero impianto di welfare, rilanciare il ruolo della contrattazione collettiva e puntare sulla formazione come leva per l’occupabilità e la mobilità sociale.

Patricia Iori