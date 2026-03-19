Nonostante segnali di miglioramento, la dinamica dei salari reali nei Paesi avanzati continua a riflettere gli effetti persistenti della recente fase inflattiva. Dopo anni caratterizzati da una forte erosione del potere d’acquisto, si osserva una ripresa che tuttavia appare disomogenea e, in molti casi, insufficiente a compensare le perdite accumulate. Il periodo compreso tra il 2021 e il 2023 ha infatti lasciato un segno profondo sui redditi da lavoro, rendendo il recupero particolarmente lento e complesso.

Nel quadro complessivo, i salari hanno ripreso a crescere in termini reali, ma il ritmo di tale crescita non è tale da consentire un rapido ritorno ai livelli precedenti alla crisi dei prezzi. L’aumento del costo della vita ha inciso in maniera significativa, riducendo la capacità delle retribuzioni di sostenere il consumo delle famiglie. Di conseguenza, anche laddove si registrano incrementi, questi risultano spesso insufficienti a ristabilire un equilibrio economico per i lavoratori.

La frenata nel 2025: crescita dimezzata rispetto all’anno precedente

Il 2025 rappresenta un anno emblematico di questa fase di rallentamento. Nei principali Paesi industrializzati, la crescita dei salari reali è rimasta positiva, ma ha mostrato un evidente indebolimento rispetto al 2024. Nel terzo trimestre, l’incremento medio si è attestato intorno all’1,8%, un dato che corrisponde a circa la metà del ritmo registrato nell’anno precedente.

Questa decelerazione è il risultato di diversi fattori. Da un lato, il progressivo raffreddamento dell’inflazione ha ridotto l’urgenza di adeguamenti salariali più consistenti; dall’altro, le condizioni macroeconomiche globali, ancora caratterizzate da incertezza, hanno indotto imprese e governi a mantenere una certa prudenza nelle politiche retributive. Il risultato è una crescita contenuta, che pur segnando un miglioramento rispetto al recente passato, non appare sufficiente a colmare il gap accumulato.







Italia in difficoltà: penultima posizione nell’area Ocse

All’interno di questo scenario già complesso, la posizione dell’Italia si distingue in negativo. Secondo le più recenti analisi comparative, il Paese si colloca infatti al penultimo posto tra quelli dell’area Ocse per recupero del potere d’acquisto. Un dato che mostra una fragilità strutturale del sistema retributivo italiano, già emersa negli anni precedenti ma accentuata dalla crisi inflattiva.

La lentezza del recupero dei salari reali in Italia è riconducibile a una combinazione di elementi: la bassa crescita della produttività, la frammentazione del mercato del lavoro e un sistema di contrattazione che spesso fatica a rispondere tempestivamente agli shock economici. A ciò si aggiunge una diffusione significativa di occupazioni a basso salario, che limita ulteriormente la capacità di recupero complessiva.

Differenze tra Paesi e modelli di contrattazione

Il confronto internazionale mette in luce come le dinamiche salariali siano fortemente influenzate dalle caratteristiche istituzionali dei singoli Paesi. Nei sistemi in cui la contrattazione collettiva è più centralizzata o coordinata, si è osservata una maggiore capacità di adattamento agli aumenti dei prezzi. Al contrario, nei contesti più frammentati, come quello italiano, il processo di adeguamento tende a essere più lento e meno efficace.

Alcuni Paesi hanno inoltre adottato politiche mirate per sostenere il reddito dei lavoratori, come aumenti del salario minimo o interventi fiscali compensativi. Queste misure hanno contribuito a mitigare l’impatto dell’inflazione e a favorire una ripresa più rapida dei salari reali. In Italia, invece, tali strumenti sono stati utilizzati in misura più limitata, contribuendo a spiegare il ritardo nel recupero.

Il ruolo dell’inflazione e delle aspettative economiche

Un elemento chiave nella dinamica dei salari reali è rappresentato dall’andamento dell’inflazione. Durante la fase più acuta della crisi dei prezzi, l’aumento del costo della vita ha superato di gran lunga la crescita delle retribuzioni, determinando una significativa perdita di potere d’acquisto. Con il progressivo rallentamento dell’inflazione, si è aperto uno spazio per una ripresa dei salari reali, ma tale processo richiede tempo.

Le aspettative degli operatori economici giocano un ruolo cruciale. Se le imprese prevedono una stabilizzazione dei prezzi, potrebbero essere meno propense a concedere aumenti salariali significativi. Allo stesso tempo, i lavoratori potrebbero accettare incrementi più contenuti, confidando in un miglioramento graduale delle condizioni economiche. Questo equilibrio, tuttavia, rischia di tradursi in una crescita modesta e prolungata nel tempo.

La debolezza dei salari reali ha effetti diretti sulla domanda interna. Quando il potere d’acquisto delle famiglie è compromesso, la capacità di spesa si riduce, con ripercussioni sull’intero sistema economico. In Italia, dove i consumi rappresentano una componente fondamentale del prodotto interno lordo, questo fenomeno assume particolare rilevanza.

Una ripresa lenta dei salari reali può quindi tradursi in una crescita economica altrettanto contenuta. Le imprese, a loro volta, potrebbero risentire di una domanda debole, limitando gli investimenti e l’occupazione. Si crea così un circolo vizioso che rende più difficile uscire dalla fase di stagnazione.