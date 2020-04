Saldare in sicurezza

Molto spesso il lavoro di saldatura, se non si è operai specializzati, viene preso alla leggera invece è necessario proteggersi adeguatamente. In altre parole la sola maschera non basta.

I saldatori di professione, quelli che lavorano per ditte specializzate, conoscono molto bene i rischi connessi all’opera di saldatura e sono preparati, non solo con il giusto equipaggiamento ma anche teoricamente, così da evitare spiacevoli conseguenze.

Tuttavia a saldare non sono soltanto operai specializzati e per quanto si possa essere un esperto spesso la questione della sicurezza viene tranquillamente ignorata. Sono tante le persone che si dilettano con una saldatrice a filo, tanto è vero che se ne vendono di non professionali a bizzeffe e il mercato offre diverse opzioni d’acquisto, come potete constatare voi stessi dando, per esempio, un’occhiata alla sezione dedicata del sito espertoutensili.com. Con il nostro articolo vogliamo evitare che vi facciate male e che non prendete alla leggera il lavoro di saldatura.

Le diverse tipologie

È importante fare una premessa, le tecniche di saldatura non sono tutte uguali e variano per livello di rischio. Le meno pericolose sono tali perché si opera con un minor livello di calore e pochi schizzi, altre, invece, richiedono maggior calore e, di conseguenza, aumentano anche gli schizzi.

Ciò detto possiamo indicare un procedimento generico della saldatura che prevede le seguenti fasi: la preparazione dei lembi che devono essere uniti e il riscaldamento del giunto che, a seconda del processo, avviene a differenti temperature. Ci sono diversi sistemi per ottenere il calore necessario alla saldatura: con una fiamma sviluppata dalla combustione di un gas con ossigeno o aria, con una resistenza elettrica, oppure con un laser.

Quanto detto lascia palesemente intuire che il saldatore deve innanzitutto evitare di ustionarsi, ne consegue che si rende necessario un abbigliamento idoneo contro gli spruzzi di saldatura. Questi capi di vestiario, per rivelarsi adatti allo scopo, possono essere in tessuto o in pelle. Per idoneo non s’intende solo in termini di resistenza agli spruzzi ma anche confortevoli, tenendo conto che un lavoro di saldatura può durare diverse ore e può essere svolto sia con il freddo sia con il caldo. Insomma è importante essere a conoscenza dei rischi legati alla saldatura.

Preoccuparsi del viso…

Tutti sanno o almeno dovrebbero che quando si salda la vista va protetta. A tale scopo si usa la maschera oppure gli occhiali. La maschera, che può anche essere simile a un elmetto così da tenere entrambe le mani libere, offre una maggiore protezione perché copre l’intero volto a differenza degli occhiali che proteggono solo gli occhi. Sul mercato non mancano anche maschere dal design originale o divertente, in particolare per quel che riguarda colorazione e decorazioni.

Da qualche tempo a questa parte anche le maschere si sono evolute grazie all’integrazione di schermi LCD (a cristalli liquidi) che, reagendo alla luce emessa, si oscurano, agendo su una rotellina o, nel caso dei modelli autoscuranti, in automatico così da salvaguardare la vista.

… ma non solo

Quando si salda la preoccupazione per gli occhi è scontata ma c’è chi ignora i rischi chimici conseguenti ai fumi di saldatura che si liberano nel corso della fase di fusione e riscaldamento del metallo. Uno dei principali rischi è la presenza nei fumi di metalli allo stato di vapore o particolato. Pertanto per particolari lavorazioni è necessario indossare una maschera a protezione delle vie respiratorie.

Per la protezione delle mani bisogna indossare guanti da lavoro che non solo proteggano dagli schizzi e dalle scottature ma che isolino anche da scariche elettriche. Ai piedi vanno indossate scarpe antinfortunistiche che prevengono da bruciature ma che facciano anche, avendo la punta rinforzata, da barriera contro la caduta accidentale di oggetti pesanti.

Da non sottovalutare l’area di lavoro, prima di cominciare bisogna fare attenzione a rimuovere eventuali ostacoli che potrebbero originare una caduta. Tenete presente che indossare la maschera vuol dire anche avere una visuale limitata. È bene operare in un luogo sufficientemente illuminato. È importante anche la posizione, che deve essere tale da consentire la massima stabilità ma anche comodità, soprattutto se si prevede di lavorare per molto tempo.