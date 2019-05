Nella giornata di ieri Salvini ha affrontato un tour in Campania in vista delle elezioni europee e di quelle amministrative, e anche in questo caso non sono mancate le contestazioni e singolari sfottò.

Singolare la vicenda che ha visto coinvolta una giovane a Salerno, che si è avvicinata al ministro per un video-selfie per poi chiedergli: “Non eravamo terroni di m…?”. Il leader della Lega non ha digerito la beffa e ha intimato, con tono categorico, la cancellazione del video. Successivamente alcuni agenti, hanno strappato dalle mani della ragazza il telefono, che nonostante tutto è riuscita a diffondere i video sui principali canali social