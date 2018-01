Troppi selfie per il salice “solitario”

Immerso in uno scenario mozzafiato, il salice solitario del lago Wanaka in Nuova Zelanda, è uno degli alberi più fotografati al mondo. La sua bellezza però è messa a rischio dai turisti, in particolar modo da quei viaggiatori disposti a tutto pur di avere una foto ricordo avvinghiati al salice.

Il panorama è uno di quelli che lasciano senza fiato per cui la foto di rito è diventata quasi d’obbligo, purtroppo però negli ultimi tempi sembra che i turisti abbiano perso il buon senso. Il salice svetta dalle acque del lago e i turisti non solo si immergono in acqua per raggiungerlo, ma una volta arrivati alla meta, si siedono sul tronco o si appendono ai suoi rami.

«L’albero è un Salix fragilis, il suo legno è molto fragile e facilmente si rompe» ha spiegato un ufficiale del Queenstown Lakes District Council.









Il risultato di questo turismo assolutamente non sostenibile vede l’albero, patrimonio dell’Unesco, a rischio. Il salice si trova nel Parco Nazionale di Mount Aspiring e, per salvaguardalo, l’ente del turismo sta progettando di installare dei segnali di pericolo che si augurano scoraggino i turisti irresponsabili dall’arrampicarsi sull’albero.

L’albero appartiene ad una tipologia di salice molto particolare ed è definito così fragile proprio per via del suo legno molto delicato e a cui basta poco per rompersi, come è accaduto nel periodo natalizio quando uno dei suoi rami si è spezzato. Anche la sua crescita è molto lenta e questo è dovuto al fatto che le sue radici restano al lungo immerse nelle acque gelide del lago.

Nonostante le sue fragilità, l’albero, che si è guadagnato il titolo di “albero solitario di Wanaka”, è noto per essere il più fotogenico e il più fotografato di tutta la Nuova Zelanda, grazie allo scenario senza fiato che regala, sopratutto al tramonto.

Su Instagram l’hashtag #thatwanakatree conta quasi 19 mila scatti e dalle mille diverse angolazioni, il salice neozelandese mostra tutta la sua bellezza.

Simona Specchio