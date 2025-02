Salma al-Shehab, condannata a 4 anni di carcere per la pubblicazione di un tweet a favore dei diritti delle donne, acquisisce la propria libertà grazie al rilascio anticipato richiesto dall’ UNWGAD .

Salma al-Shehab, il rilascio immediato per una condanna ingiustificata

Salma può di nuovo abbracciare i suoi due figli dopo 4 anni. Lo riporta Amnesty International, che diffonde il recente rilascio di Salma Al-Shehab, la giovane dottoranda e madre incarcerata nel 2021 in Arabia Saudita dopo aver postato un tweet a favore dei diritti delle donne.

Una vita stroncata sul nascere: con una condanna iniziale di 34 anni, la giovane ha visto sfuggire dalle mani tutti i suoi diritti, seguiti dalla privazione di ogni pilastro costruito in vita.

La ragazza ha dovuto sopportare ingiustamente anni di prigionia totale, in cui i suoi bambini erano diventati solo un doloroso ricordo a causa del divieto di effettuare visite durante il periodo trascorso in carcere.

Sono gli occhi di una madre che vede la sua famiglia stroncata dal male di un’ingiustizia e senza alcuna voce in capitolo. Occhi che hanno visto l’impossibilità di costruire la propria vita, strappata via dalle decisioni di autorità che non avrebbero dovuto possedere alcun diritto di scelta sul destino della giovane.

Un futuro congelato dietro le sbarre, ormai lontano dall’idea del conseguimento del dottorato in odontoiatria, che la ragazza aveva quasi ottenuto presso l’università di Leeds. Salma al-Shehab ha assistito per 4 anni alla privazione della sua vita per aver espresso la propria opinione a supporto dei diritti delle donne, diritto di cui per prima avrebbe dovuto godere la stessa oratrice.







Il rischio di una condanna ingiusta e duratura

Imprigionata in vacanza in Arabia Saudita nel gennaio 2021, Salma venne inizialmente condannata a 3 anni di carcere per i reati di “disturbo all’ordine pubblico” e “destabilizzazione della sicurezza della società e della stabilità dello stato”. Trattenuta in isolamento per nove mesi, senza alcuna possibilità di contatto con il mondo esterno, è stata portata di fronte al tribunale speciale dell’Arabia Saudita (organismo giudiziario riservato esclusivamente di casi di terrorismo), che ha prolungato la pena a 6 anni di carcere.

Nell’agosto del 2022, con le accuse di altri “presunti reati” rivolti alla giovane dal pubblico ministero, la condanna raggiunse addirittura i 34 anni di prigionia.

Infine, a seguito di un ricorso alla Corte Suprema richiesto da Salma, la pena scese inizialmente a 27 anni, per poi accorciarsi definitivamente a 4, seguiti da altri 4 anni di sospensione della condanna.

Solo nel giugno 2023 la ragazza ha visto un barlume di speranza, dopo che l’UNWGAD (Gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulla Detenzione Arbitraria), ha valutato le condizioni di ingiustizia a lei sottoposte e richiesto il suo immediato rilascio.

Programmato per dicembre 2024, Salma è stata liberata solo questo febbraio, con due mesi di ritardo.

Autorità saudite violente e contro i diritti delle donne

Siamo di fronte a una condizione di ingiustizia che ancora oggi colpisce fin troppe donne: Salma è solo una delle tante giovani che vedono il proprio futuro strappato da autorità violente che negano loro i diritti fondamentali.

Esprimere la propria opinione con una voce femminile viene paragonato al terrorismo: le loro parole sono considerate alla pari di mine su un campo di guerra.

Queste ingiuste condizioni non fanno che dimostrare la corruzione del sistema giudiziario saudita, fondato su processi non curanti dei diritti delle donne, brutali e non umani.

La situazione è grave, siamo di fronte al pieno potere di autorità che non garantiscono sicurezza alla popolazione e non riconoscono i diritti di ogni singolo individuo.

Per fare giustizia ci vuole libertà, riconoscimento e comprensione. La repressione della singola persona comporta una condanna per l’intera popolazione.

Ginevra Montenovo