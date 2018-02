Salute migrante: il progetto di Diritti Al Cuore, in aiuto dei più deboli

In questo periodo in cui si fomenta l’odio per lo straniero, in cui allo straniero si spara e si vorrebbe rispedirlo nel Paese d’origine, fa bene al cuore leggere storie diverse. Storie di aiuto che viene offerto perché sì. Perché il colore della tua pelle, la tua lingua o la tua etnia non hanno importanza. Nasce così il progetto Salute migrante, che si occupa appunto della salute dei migranti.









Diritti Al Cuore ONLUS, non solo Salute Migrante

Diritti Al Cuore nasce 10 anni fa per occuparsi di salute in Senegal, partendo dal presupposto che la base per garantire il diritto alla salute a una popolazione così povera sia la prevenzione e l’azione a lungo termine. Viene quindi attivato il Sostegno A Distanza per bimbi in età scolare in Senegal, che hanno dunque la possibilità, grazie al contributo mensile dei sostenitori, di pagare la retta scolastica e le cure mediche. Due volte l’anno vengono organizzate delle missioni sanitarie di 2 settimane in cui vengono visitati sia i bimbi sostenuti a distanza che non, con numeri che oscillano tra gli 800 e i 1000 bambini visitati in ogni missione.

Un altro progetto essenziale per Diritti Al Cuore è il Progetto “Fatou Studia”, un sostegno a distanza per studentesse di medicina e scienze infermieristiche a cui si garantisce l’affitto di una casa a Dakar in cui possono vivere e studiare e la copertura di parte delle spese universitarie. Per reciprocità le ragazze si impegnano a prestare aiuto nel corso delle missioni sanitarie, si occupano dei bambini del sostegno che hanno bisogno di fare approfondimenti diagnostici, e durante le missioni tengono dei seminari alla popolazione su argomenti di salute generale, igiene, prevenzione.

Diritti Al Cuore sta attivando un ambulatorio in un quartiere di Dakar in cui ci saranno un’infermiera, una pediatra e una ginecologa, oltre a uno sportello psicologico per le donne vittima di violenza. Ha fatto partire un progetto di microcredito con alcune mamme dei bimbi sostenuti a distanza, per incrementare l’economia locale.

In Italia vengono organizzate cene di autofinanziamento, banchi del farmaco solidali, corsi di formazione al volontariato internazionale, seminari e dibattiti su temi sociali. E infine c’è Salute Migrante.









Salute migrante: immigrati e non solo

Il progetto Salute migrante è nato a maggio 2016. L’idea è scaturita dall’incontro tra una volontaria di Diritti Al Cuore, Tania Di Giovanni, e un’altra volontaria del gruppo Baobab.

Il gruppo Baobab, che si occupa di fornire assistenza a migranti e transitanti di Roma, riesce ad aiutarli (grazie a donazioni dei cittadini) anche dando loro tende e sacchi a pelo, vestiti, cibo. In quel periodo si trovavano a via Cupa, e Tania Di Giovanni decise di andare a vedere come fosse la situazione sanitaria.

Inutile dire che ho trovato un vero caos: c’erano già dei medici che si occupavano di visitare i ragazzi in maniera volontaria, in una situazione di vero disagio. Praticamente in strada, su una sedia o nelle tende (in cui spesso dormivano in 3 o 4 pur essendo tende da 2 posti), con pochi farmaci a disposizione. Parlandone con i responsabili e gli altri volontari di Diritti Al Cuore abbiamo deciso di dare il nostro contributo, e abbiamo iniziato a recarci una o due volte a settimana a via Cupa per visitarli, accompagnati da un trolley con medicinali generici, reperiti tramite il banco del farmaco o donati dai nostri sostenitori.

Il Baobab è stato successivamente sgomberato da Via Cupa, e il presidio si è spostato prima a Piazzale Spadolini (Stazione Tiburtina) e in seguito a uno sgombero successivo si sono stabiliti in un piazzale adiacente alla Stazione Tiburtina, piazzale Maslax.









Nel tempo quella che era un’attività si è concretizzata in un progetto, Salute Migrante, appunto. L’obiettivo è quello di fornire assistenza sanitaria di base a migranti e transitanti, e per farlo la ONLUS decide di acquistare un camper da allestire come unità mobile. Questo perchè una delle maggiori difficoltà che si riscontrano durante le visite è la totale mancanza di privacy e il fatto che spesso gli operatori sanitari siano costretti a spogliare i ragazzi al freddo (in inverno) o sotto al sole cocente (in estate).

Come ci ha raccontato Tania:

Un camper è simbolo di spostamento, quindi di migrazione, ma è anche un posto chiuso, sicuro, in cui possiamo garantire a questi ragazzi che non hanno nulla un minimo di riservatezza e la possibilità di una cura.

“Lo facciamo in Africa, perché non farlo in Italia?”

Diritti Al Cuore opera in Senegal ormai da 10 anni, e dopo quella prima visita a Via Cupa è subito scaturita la domanda: “Lo facciamo in Africa, perché non farlo in Italia?” e quindi si decide di riprodurre “in piccolo” quello che accade in 15 giorni di missione sanitaria.

A muovere i loro animi è stata la sensazione di ingiustizia che si respirava a Via Cupa, prima, e a Piazzale Maslax, adesso, in cui centinaia di ragazzi dopo viaggi di giorni e giorni spesso a piedi, dopo le torture e la prigionia subite in Libia, hanno assolutamente bisogno di assistenza.

L’organizzazione interna rispecchia non solo quella delle missioni in Africa, ma riproduce anche una sorta di pronto soccorso ambulante.

Ogni domenica ci rechiamo a Piazzale Maslax dalle 10:30 alle 13:00 circa, con un’equipe formata da almeno un medico, un infermiere (o studente di scienze infermieristiche) e volontari non sanitari. Questi ultimi si occupano del “triage”: abbiamo delle schede in cui vengono segnati dati generici del ragazzo che ha bisogno della visita (nome, età e provenienza) e il sintomo riferito. A questo punto il medico visita il ragazzo, formula una diagnosi e imposta una terapia. L’infermiere si occupa di somministrare la terapia o di fare eventuali medicazioni. Se necessario, lasciamo la terapia in consegna al ragazzo, spiegando come deve prenderla. Per fare questo ci avvaliamo di un mediatore culturale che può tradurre quanto detto da noi italiani.

Le istituzioni politiche sorde di fronte a Salute migrante

Diritti Al Cuore opera insieme a Medu (Medici per i Diritti Umani), e Medici Senza Frontiere, ognuna in un giorno della settimana diverso per garantire un minimo di continuità. Le rappresentanze politiche sono abbastanza “sorde” alle necessità del Baobab, basti pensare a quanti sgomberi il campo ha subito in due anni (circa 30).

Questo comporta che la ONLUS si autofinanzi attraverso cene di raccolta fondi o che partecipi a bandi, presenti progetti o chieda fondi. Per Salute Migrante, nello specifico, hanno vinto il Bando della Chiesa Valdese, con cui potranno acquistare il camper. E hanno attivato una campagna di crowdfunding che ha permesso il raggiungimento della cifra necessaria a coprire l’allestimento del camper e parte dei farmaci necessari per quest’anno.

Per chi volesse aiutare nel progetto Salute migrante

Abbiamo chiesto a Tania Di Giovanni come si possa aiutarli ed ecco cosa ci ha risposto:

Donazioni, donazioni, donazioni! Di farmaci (servono antibiotici, antipiretici, antinfiammatori, antistaminici, creme idratanti, medicazioni) e in denaro tramite bollettino di conto corrente postale, intestandolo al CC 7097553 o tramite bonifico bancario sul conto IBAN IT 55N 07601 03200 000007097553 (BIC/SWITF:BPPIITRRXXX) entrambi intestati a Diritti Al Cuore ONLUS.

Per chi volesse prendere contatti, informarsi e partecipare, potete trovare Diritti Al Cuore su facebook (Diritti Al Cuore ONLUS), su twitter (@Diritti_AlCuore) e su Instagram (@diritti_al_cuore).

Salute migrante diventa itinerante

Anche voi vi siete chiesti come si evolverà il progetto durante questo anno?

Stiamo per concretizzare l’acquisto del camper e mi sembra già un piccolo sogno che si realizza! Nei prossimi mesi vogliamo “mappare” le zone di Roma in cui si concentrano situazioni simili a quelle di piazzale Maslax, non solo con i migranti ma con qualsiasi popolazione in difficoltà e che ha bisogno di assistenza sanitaria di base. Diventeremo migranti anche noi, sperando di raggiungere altre aree di disagio come quella in cui operiamo ora. Non esistono persone di serie A e persone di serie B, in una società civile il razzismo non è pensabile. Sostenete Diritti Al Cuore, sostenete i Diritti!

Ringraziamo Tania Di Giovanni e tutti i volontari di Diritti Al Cuore per lo splendido lavoro di volontariato che fanno. Invitiamo chi ne abbia la possibilità a sostenere questo progetto, che di questi tempi aiutare fa bene a tutti.

Lorena Bellano