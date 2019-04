Saluto nazista, Hennessey assolto. “Troppo ignorante per sapere cosa sia”

E’ questa la motivazione che ha portato la Disciplinare della Football Association ad assolvere Wayne Hennessey, il portiere 32enne del Crystal Palace, squadra militante in Premier League.

Lo scorso 5 gennaio il giocatore era stato immortalato dal compagno di squadra tedesco, Max Meyer, mentre si esibiva nel classico saluto nazista: braccio destro teso e mano sinistra sulla bocca. La foto, pubblicata sul profilo Instagram del portiere, venne scattata durante una cena, dopo la vittoria in Coppa d’Inghilterra sul Grimsby, il club ultracenteraio di League Two.

I tre membri della Football Association, dopo la diffusione della foto e la conseguente protesta scoppiata sul web, avevano avviato un’inchiesta, fino alla decisione di non punire Hennessey per manifesta ignoranza.

“Un deplorevole grado d’ignoranza sul regime nazista e il fascismo”, questo il parere della Fa, che ha portato all’assoluzione del portiere. “In effetti, Hennessey ha mostrato un considerevole grado di ignoranza, si potrebbe anche dire deplorevole – ha aggiunto il panel FA – su qualsiasi cosa abbia a che fare con Hitler, il fascismo e il regime nazista. Per quanto possa essere deprecabile che qualcuno ignori una parte così importante della nostra storia e del nostro mondo, non possiamo escludere che si tratti del suo caso. Tutto ciò che possiamo dire (con il rischio di sembrare paternalistici) è che il signor Hennessey dovrebbe prendere conoscenza di eventi che continuano ad avere un grande significato per coloro che vivono in un paese libero”.