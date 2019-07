Salvato Francesco Cassardo: “miracolo” in Pakistan per l’alpinista torinese

Salvato Francesco Cassardo – È finita l’attesa di Francesco Cassardo sulla vetta pakistana Gasherbrum VII. Stamane alle prime luci dell’alba l’elicottero dei soccorsi si è finalmente alzato per andare a recuperarlo al campo base C1, dove l’alpinista piemontese era stato nel frattempo spostato durante la notte.

Salvato Francesco Cassardo, l’alpinista torinese rimasto ferito mentre scendeva il Gasherbrum VII. Sarà portato a Skardu. A darne notizia il compagno di cordata Cala Cimenti che si è occupato delle prime operazioni di soccorso. I due erano stati raggiunti a piedi da altri due loro colleghi partiti dal campo base, che hanno poi portato il ferito più a valle.

Una scalata finita male









È arrivato sotto la cima del Gasherbrum ma non se l’è sentita di scalare quell’ultimo tratto fino ai 6955 metri della vetta. Francesco, medico trentenne di Torino, ha ascoltato il suo corpo che gli diceva di fermarsi. Si è fermato e ha cominciato a organizzarsi per tornare al campo base del Gasherbrum VII. La montagna pakistana inviolata che stava provando a scalare per fare poi la discesa con gli sci. Ma forse per la stanchezza, o semplicemente un passo falso, è precipitato. Più di 500 metri di dislivello fino a quota 6300. Carlalberto Cimenti, l’alpinista torinese che tutti chiamano Cala e che aveva affrontato l’impresa con lui, lo ha visto cadere e toccare più volte quella parete di neve e rocce con la testa e con i piedi. Lui era riuscito a raggiungere la cima. Era felicissimo, Cala, per aver conquistato la vetta e averla sciata per primo al mondo. Ma il tempo dell’entusiasmo è diventato angoscia in pochi minuti.

I ritardi nei soccorsi

La mancata attivazione delle procedure base di soccorso aveva fatto però allarmare il compagno di cordata: le autorità pakistane sembravano restie a far decollare un elicottero per raggiungere Cassardo e portarlo in ospedale. Nonostante i molteplici appelli di Marco Confortola, l’alpinista bergamasco che si trova al campo base a circa 5.500 metri, coordinatore sul versante italiano per i soccorsi. Ha lamentato di essersi trovato di fronte a

muri invalicabili, burocrazia, problemi assicurativi, organizzazione dei voli

e che, una volta risolti, non c’erano le condizioni per far decollare l’elicottero.

Il “miracolo”

Il “miracolo” di trasportare Cassardo al campo base e’ stato reso possibile dall’arrivo di altri quattro alpinisti. Il russo Denis Urubko, il canadese Don Bowie e due polacchi. Tutti insieme hanno immobilizzato il 30enne piemontese e con una slitta improvvisata lo hanno portato fino al campo in cui Cimenti aveva lasciato la tenda prima di scalare la montagna. La temperatura superiore alla norma, ha reso l’aria ancora più rarefatta e ha impedito agli elicotteri di raggiungere la quota di 6000 metri.

L’arrivo dell’elicottero

All’alba di oggi Cimenti, dalla sua pagina Facebook, ha confermato l’avvenuto recupero di Cassardo:

Francesco è sull’elicottero verso Skardu.

I tre alpinisti, Cimenti e gli altri due colleghi che avevano raggiunto Cassardo per poi trasportarlo in una zona più accessibile all’elicottero, sono invece ridiscesi a piedi.

Andrea Cremonesi