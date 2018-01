Da qualche settimana, è terminata la messa in onda della terza stagione della fortunata serie televisiva Gomorra 3, che ha avuto un enorme successo di ascolti e di critica. Ora per gli attori si aprono nuove strade. Dopo il finale shock, che ha visto la morte di Ciro di Marzio, l’attore Marco D’Amore ha ringraziato i suoi fan con una dedica in dialetto. E, se Edoardo Sorgente, interprete di Gegè, non lascia trapelare quasi nulla sul suo futuro nel mondo cinematografico; Salvatore Esposito, che impersona Gennaro Savastano, ha appena dichiarato una grossa novità.









L’annuncio dell’attore su Facebook

L’attore napoletano ha annunciato ieri sul suo profilo Facebook che prenderà parte al prossimo film di Luc Besson, dal titolo Taxi 5. Il ruolo che ricoprirà non sarà quello di una semplice comparsa, bensì quello dell’antagonista. Ecco le parole di Salvatore Esposito a riguardo: “Je serais le méchant de #Taxi5 avec Franck Gastambide et Malik Bentalha!!! Merci Luc Besson” (“Io sarò il cattivo di Taxi 5 con Franck Gastambide e Malik Bentalha! Grazie Luc Besson“). Ringrazia così il regista francese per avergli concesso l’opportunità di girare un film straniero. Ma non è stato Besson a dirigere il film, bensì Franck Gastambide, che sarà anche uno dei protagonisti. Il noto regista ha ricoperto il ruolo di produttore di questo che è il quinto capitolo della saga di Taxi, da lui creata ben 20 anni fa, nell’ormai lontano 1998.

Un annuncio inaspettato

La novità è rimbalzata sul web e i fan di Salvatore Esposito sono andati in visibilio. Eppure, fino a ieri non era trapelata alcuna notizia a riguardo, nè si sapeva alcunché della sua partecipazione a progetti cinematografici stranieri. Il tutto è stato volutamente tenuto segreto sia dall’attore che dalla produzione. Solo dopo la fine della terza serie di Gomorra e con l’avvicinarsi della presentazione del film alla stampa (con la conseguente tourneé promozionale), il buon “Genny” ha fatto sapere a tutti cosa bolliva in pentola. Non possiamo far altro che attendere con ansia e trepidazione l’11 aprile, data di uscita del film al cinema. Chissà cos’avrà combinato stavolta Salvatore Esposito. Ma di una cosa possiamo essere certi: “Nun sapit chi v’aspett!”

Carmen Morello