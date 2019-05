Salvini e i 500.000 migranti scomparsi

Di Carlo Barbieri

Scrivo gialli (come purtroppo non tutti sanno, se no sarei ricco) ed è questo il titolo che darei alla vicenda se riuscissi a tirarne fuori un thriller. Certo che il mistero non manca. Ci avevano detto che in Italia c’erano 500.000 – forse addirittura 600.000 – migranti irregolari, un numero che ha fatto colpo sulla gente. Da quel numerone era scaturito il giuramento elettorale di Salvini di rimpatriarli tutti con un massiccio piano quinquennale: “Riempirò gli aerei” ci aveva detto, precisando “Centomila l’anno in modo da completare tutto in cinque anni”.

E visto che questo è un Governo che fa sul serio, quel numero – 500.000 – era finito nel contratto: c’è scritto infatti

“Ad oggi sarebbero circa 500.000 i migranti irregolari presenti sul nostro territorio e, pertanto, una seria ed efficace politica dei rimpatri risulta indifferibile e prioritaria”.

In questi giorni, il colpo di scena: Salvini scopre che i migranti irregolari in Italia sono solo 90.000. E gli altri 410/510mila? Boh. Qualcuno si sarà sbagliato. Ovviamente i politici e i media si sono divisi immediatamente fra quelli che affermano che era sbagliato il numerone, e lo prova con i suoi numeretti, e chi giura che è sbagliato il numerino, e lo prova con altri numerucci.

Io ho cercato di capirci qualcosa ma, confesso, non ci sono riuscito. E quindi per me la scomparsa di questi 400/500.000 migranti rimane un giallo.

Di una cosa però sono certo: il quasiprimoministro Salvini non è nato “con la camicia”, ma con un intero guardaroba completo di tutto. Perché il numero di regolari sembrava alto quando causava paure e gli portava voti; e pare che sia meno di un quinto ora che il promesso fiume di rimpatri si è rivelato un rubinetto che gocciola: questi procedono infatti al ritmo di appena 18 al giorno – meno dei 20 al giorno di Minniti.

Naturalmente chi vuole male a Salvini dirà: “Dove sono i 100.000 rimpatri di cui parlavi, visto che 18 al giorno fanno 6500 l’anno?”

Forse lui risponderà semplicemente “Quando sembrava che fossero 500.000, ero pronto a mandarne via 100.000 all’anno; ma visto che sono solo 90.000, è come se mi fossi già portato avanti di quattro anni con il lavoro, e la seria ed efficace politica di rimpatri di cui si parlava non serve più.”

E dal momento che è nato con la famosa camicia eccetera, la gente lo applaudirà e lui prenderà ancora più voti.

“Meglio fortunato che ricco”, mi dice sempre un mio amico.