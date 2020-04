Mezzo milione di euro. Capito? Così Salvini vuole far credere che mentre qui si danno 600 euro ai lavoratori, in Svizzera darebbero mezzo milione di euro. Basta firmare un foglio, no? E se lo firmi bene ti danno anche una Lamborghini.

Si tratta ovviamente di una bufala colossale già smentita dai giornali svizzeri (è una linea di credito per imprenditori, non un’erogazione di 500mila euro a tutti!). Ma la gente ci sta credendo. E si sta infuriando. Perché questo Salvini voleva: far passare questo governo per un esecutivo di pezzenti. Così da far montare la rabbia da cavalcare per indebolire il paese in emergenza.