Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, non ha esitato a esprimere il proprio sostegno a Donald Trump, dichiarando che il tycoon meriterebbe il Nobel per la Pace per gli sforzi da lui compiuti in materia di politica internazionale. A margine di una visita a Genova, Salvini ha commentato con fermezza le recenti critiche mosse nei confronti di Trump, soprattutto da Marina Berlusconi.

Secondo Salvini, chi critica Trump sta «rosicando» o «non capisce». Trump, pur tra le polemiche, è riuscito a portare avanti iniziative diplomatiche significative in breve tempo, contrariamente, a suo parere, a quanto fatto dall’ex presidente Joe Biden in un periodo ben più lungo. La critica si fa dunque più accesa nei confronti di chi non riconosce il valore del lavoro di Trump, che, secondo Salvini, avrebbe fatto di più in poche settimane rispetto a Biden in quattro anni.

Trump e la diplomazia internazionale

Il punto centrale delle affermazioni di Salvini riguarda la capacità di Trump di influire sulla diplomazia mondiale. Il tycoon, da quando è diventato presidente degli Stati Uniti per la seconda volta, è stato protagonista di importanti incontri e iniziative che hanno segnato il corso della politica internazionale. In particolare, Salvini evidenzia la capacità di Trump di riunire attorno a un tavolo leader mondiali di paesi apparentemente opposti tra loro.

«Se uno riesce a mettere al tavolo Putin, Zelensky, Netanyahu e i Paesi Arabi, merita il Nobel per la Pace», ha dichiarato Salvini. In questo modo, Trump avrebbe dimostrato una forza diplomatica rara, che, secondo il vicepresidente del Consiglio, è spesso sottovalutata o mal interpretata dai suoi detrattori.

Salvini ha anche sottolineato come Trump abbia cercato di normalizzare i rapporti tra le superpotenze mondiali, operando a stretto contatto con leader di paesi che, in altre circostanze, sarebbero stati difficili da conciliare. Questo approccio, pur controcorrente rispetto alla tradizionale politica estera americana, sarebbe stato in grado di smuovere gli equilibri globali, e non solo di limitarsi alla retorica.

Il contrasto con Biden e la politica estera americana

Il confronto con Joe Biden è inevitabile quando si discute della politica internazionale degli Stati Uniti. Salvini, infatti, non manca di criticare l’approccio di Biden rispetto a quello del suo predecessore. L’attuale presidente degli Stati Uniti, secondo il vicepremier italiano, avrebbe fatto ben poco per risolvere le crisi internazionali in corso. Infatti, la crisi ucraina, la tensione con la Russia, e le sfide mediorientali sono questioni che, secondo Salvini, sono rimaste pressoché immutate sotto l’amministrazione Biden.

Questa affermazione non è unicamente una critica a Biden, ma una celebrazione della capacità negoziale di Trump, che sarebbe riuscito, a suo avviso, a ottenere risultati concreti con il dialogo diretto. Salvini non ha esitato a sottolineare come Trump, pur adottando un linguaggio provocatorio, abbia comunque avuto successo nel portare avanti politiche che hanno avuto impatti positivi sul piano della sicurezza internazionale e delle relazioni internazionali.

La critica di Marina Berlusconi

Le parole di Salvini sono arrivate a seguito delle dichiarazioni di Marina Berlusconi, che aveva criticato l’atteggiamento di Trump nei confronti della politica estera e dei leader mondiali. Secondo Salvini, queste critiche sono il segno di una incomprensione più ampia delle dinamiche internazionali. In effetti, il presidente Trump ha sempre suscitato divisioni e polemiche, ma è anche vero che molte delle sue azioni hanno portato a cambiamenti significativi, sia sul piano della diplomazia che delle alleanze internazionali.

Salvini ha messo in evidenza che la figura di Trump è stata e continua a essere divisiva, ma ciò non significa che il suo operato debba essere giudicato in base a pregiudizi ideologici. Infatti, molte delle sue iniziative hanno avuto effetti concreti e tangibili, come ad esempio gli accordi di Abramo che hanno portato alla normalizzazione dei rapporti tra Israele e alcuni Paesi arabi. Questo aspetto della politica estera di Trump è stato oggetto di elogi da parte di vari osservatori internazionali, ma spesso ignorato da chi ha adottato un atteggiamento più critico verso il suo governo.

