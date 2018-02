Samsung Galaxy S9: sistema operativo e Face ID, le ultime indiscrezioni

Samsung Galaxy S9 uscirà ufficialmente il 25 febbraio 2018. Ecco allora che per gli appassionati della casa sudcoreana, il fatidico momento di arrivo dello smartphone top di gamma è ormai vicino.









Riuscirà Samsung Galaxy S9 a soddisfare le molteplici aspettative? Come già anticipato dalla casa madre, non ci saranno grossi cambiamento rispetto al Galaxy S8 in termini di design e funzioni, eppure, da Samsung ci si aspetta un bel salto di qualità in termini di sistema operativo e qualche chicca, tipo Face ID per sfidare la concorrenza Apple con iPhone X.

Concorrenza, quest’ultima che sembra spietata a livello tecnologico, poiché l’alto livello offerto da Apple sotto diversi punti di vista sarà difficile da battere, però Samsung ha avuto più tempo per sviluppare il suo futuristico smartphone. La casa sudcoreana a breve esporrà il suo ultimo dispositivo creato al Mobile World Congress 2018 a Barcellona, un’ottima occasione di visibilità, per lo stesso.









Cosa si sa in più del Face ID di Samsung Galaxy S9?

Secondo le ultime indiscrezioni provenienti da Samsung, sarebbe stata installata “Intelligent Scan” sui modelli Galaxy S9, ovvero una tecnologia al pari del Face ID coniato da Apple.

Mappatura del volto e visione dell’iride saranno i principali fattori di influenza per sbloccare il proprio Galaxy S9. “Intelligent Scan” batterà Face ID? Poiché anche se si parla di una tecnologia molto simile, quasi uguale, la prima ha avuto più tempo per perfezionarsi rispetto a Face ID. Renderà meglio? Come sarà accolta dagli utenti e appassionati?









Intanto si sta ancora indagando sul sistema operativo che Galaxy S9 adotterà in definitiva. Alcuni rumors, fino a poco tempo fa, vedevano in primis il software Android Nougat, eppure la recentissima uscita del sistema operativo Oreo per Galaxy S8 avrebbe rimescolato le carte in tavola. Indi per cui le aspettative di certezza del nuovo sistema operativo sono calate drasticamente. Non resta che attendere il 25 febbraio per l’uscita definitiva del Galaxy S9.

Jacopo Pellini