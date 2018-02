San Valentino è vicino e veste di rosso Honor 7X e OnePlus 5T

San Valentino è alle porte: si respira già l’atmosfera fatta di amore, cuoricini e tenerezza (nonché di tanti cioccolatini). Non è forse presto per pensare alla festa degli innamorati? No, perché ovviamente dovete pensare al regalo da fare ai rispettivi partner. Niente panico: quest’anno ci pensano Honor e OnePlus a togliervi dai guai…forse.









Honor 7X gratis su Instagram?

Honor (che ricordiamo essere un brand Huawei), per questo San Valentino, ha deciso di fare le cose per bene indicendo un contest. Dal 5 al 14 febbraio, seguendo il regolamento presente sul sito Honor, sarà possibile ottenere gratis ben due Honor 7X con colorazione Nova Red. Come fare? Basta registrare un video in cui simulate il primo incontro con qualcuno per voi speciale. Non si tratta necessariamente del vostro partner: può essere un vostro collega, un animale domestico, ecc. Quindi si dovrà pubblicare il video su Instagram con l’hashtag #honorbae chiedendo ai propri contatti di mettere un like o commentare. A questo punto non vi rimane che sperare di essere uno dei cinque vincitori con più like, più commenti o di essere scelti dal team Honor. Ah, e di vivere negli Stati Uniti, perché il concorso è valido solo lì. Secondo Honor si tratterebbe addirittura del regalo perfetto per San Valentino.

The red #Honor7X is the perfect gift for Valentine’s Day #CES2018 pic.twitter.com/vlTfglNil8 — Honor USA (@Honor_USA) 8 gennaio 2018

Timidezza a parte, ne varrebbe la pena? Ecco la scheda tecnica per farsi un'idea più chiara.









MODELLO HONOR 7X Schermo IPS LCD con diagonale di 5,93″ FHD+ (2.160 × 1.080) con aspect ratio di 18:9 Fotocamera posteriore (doppia) 16 MP con apertura f/2.2

2 MP Fotocamera frontale 8 MP RAM 4 GB CPU HiSilicon Kirin 659 (octa-core: 4 core da 2,36 Ghz; 4 core da 1,7 Ghz) GPU Mali-T830 MP2 Memoria interna 64 GB Batteria 3.340 mAh Porte microUSB 2.0

jack audio da 3,5 mm

microSD (fino a 256 GB) Connettività Bluetooth 4.1;

Wi-Fi a/b/g/n. Certificazione / Sblocco schermo Sensore di impronte Colori Nero

Grigio

Blu

Nova Red (rosso) Sistema operativo EMUI 5.1 (Android Nougat 7.0) Prezzo 299,90 €

Emily Ratajkowski ti regala un OnePlus 5T

In Cina qualcuno non vuole sentirsi da meno. Così, guarda caso, OnePlus rende disponibile il suo ultimo top di gamma nella colorazione Lava Red, variante già vista in India e adesso disponibile a 559 euro, 559 sterline e 499 dollari anche nel resto del mondo. Questa versione dispone di 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Non vi piace il Lava Red ma preferite la recente colorazione Sandstone White? Purtroppo è esaurita. Potrete comunque consolarvi ordinando due accessori uguali (non telefoni, purtroppo) con il 15% sconto, disponibile solo per San Valentino. Il OnePlus 5T rimane comunque un eccellente telefono. Se volete saperne di più su OnePlus 5 e 5T, qui trovate le loro schede tecniche. Non mi resta che lasciarvi con la splendida Emily Ratajkowski alla quale questo Lava Red sembra non dispiacere.











La Cina salva San Valentino

È sicuramente curioso che entrambe queste colorazioni siano state lanciate (nello stesso giorno) dai due brand cinesi. Forse in Cina tra partner è consuetudine fare regali così impegnativi come uno smartphone. Fate attenzione, comunque: qualunque cosa decidiate di regalare al vostro partner, conoscerlo bene è fondamentale, ancor di più se si tratta di uno smartphone. Infatti, lo smartphone è qualcosa di estremamente personale, che usiamo ogni giorno e che dice qualcosa di noi esprimendo anche il nostro stile. Insomma, il rischio di fare un regalo non gradito è molto alto (ancor di più se si scelgono colori così forti). E voi? Avete mai acquistato uno smartphone per qualcuno o lo ritenete un azzardo? Se lo avete fatto, com’è andata? Fatecelo sapere con un commento.

Davide Camarda