SANA, Salone internazionale del biologico e naturale, cos’è e dove si svolge

SANA: l’innovazione naturale ha sede a Bologna

SANA (Salone internazionale del biologico e del naturale) è un evento fieristico che cade annualmente in zona fiera a Bologna da ormai 30 anni. Quest’anno si terrà da Venerdì 7 settembre a Lunedì 10 Settembre 2018. Essa rappresenta la maggiore manifestazione fieristica in Italia riguardante le avanguardie, in tutti i settori, nel campo del biologico e del naturale. Vetrina internazionale della produzione biologica Italiana, mostra a tutto il mondo il nostro potenziale agricolo e l’unicità e qualità dei nostri prodotti. SANA rappresenta un vero e proprio marketplace, in cui operatori professionali e rappresentanti aziendali, possono interagire attivamente, scoprendo le novità nei vari settori d’interesse, nuove tecniche di networking, team project, partnership, approfondimenti tematici o nuove frontiere riguardanti il green.

Le tematiche

Tre sono le diverse tematiche toccate dal SANA:

–Alimentazione biologica: incentrata quindi sul mondo del biofood e natural/health food.

–Cura e cosmesi naturale del corpo: Prodotti cosmetici di derivazione naturale bio certificata, rimedi a base di erbe e piante per la cura e il benessere del corpo.

–Green lifestyle: prodotti ecologici e naturali per la cura della casa, tempo libero, accessori e indumenti per vivere in modo green.

Ogni tematica verrà sviluppata e trattata in conferenze alle quali è possibile assistere e partecipare attivamente. Espositori di ogni genere saranno presenti per mostrare i loro prodotti al pubblico. Dalle pietanze fino alla cosmesi, sarà possibile testare ogni prodotto, in modo tale da conoscerlo.

Nella fiera saranno presenti, come ogni anno, ristoranti e bar all’interno dei quali è possibile testare la grande qualità delle materie prime. Dalla gastronomia all’enologia, SANA offre prodotti territoriali di una qualità eccelsa, per il piacere di tutti i palati. Possibilità gluten free, vegetariane e vegane saranno, ovviamente, presenti.

Le iniziative SANA

La manifestazione offre un ricchissimo calendario di eventi e iniziative che sono stati strutturati e divisi fra i vari padiglioni fieristici. Queste proposte non solo permettono di immergersi in questo concetto bio-naturale totalmente, ma offrono la possibilità di far acquisire alle persone maggiori consapevolezze, rendendole più propense a uno stile di vita green.

–Sana Shop: luogo in cui è possibile acquistare i prodotti in esposizione, alcuni dei quali sono novità non ancora immesse sul mercato. Troviamo, infatti, un’area totalmente dedicata a un grande negozio “Naturasì” appositamente allestito nella fiera.

–Sana accademy: programma di conferenze tenute da esperti del settore e influenti personaggi in ambito di salute, cura del corpo, agricoltura….per permettere agli operatori del settore aggiornamenti costanti e presentazioni di nuovi trend.

–Veganfest: manifestazione ospite del SANA da anni, all’interno della quale verranno mostrati benefici e lati positivi, oltre che prodotti, per una scelta di vita 100% naturale.

–Osservatorio SANA: presentazione di studi, risultati e grafici che indicano le varie tendenze e i risultati ottenuti in ambito biologico e naturale che rappresentano una grande fonte di informazione.

Ogni anno SANA vanta sempre più successo, diventando uno dei massimi esponenti del biologico a livello internazionale. Sempre più rappresentanti esteri rimangono affascinati dalla qualità italiana dei prodotti bio-certificati, esprimendo il loro interesse per partnerships e workshops. Questo ha reso l’Italia, nel tempo, il secondo Paese al mondo, dopo gli Stati Uniti, produttore di merce bio-certificata, con grande crescita nelle vendite ed esportazioni.

Rebecca Guermandi