La premier giapponese Sanae Takaichi è stata riconfermata premier dalla Dieta nazionale, il parlamento bicamerale del Giappone. La decisione segue i risultati delle elezioni anticipate per la Camera dei rappresentanti dell’8 febbraio, nelle quali il suo Partito Liberal‑Democratico (LDP) ha ottenuto una vittoria schiacciante, conquistando una super-maggioranza che ha ridefinito gli equilibri politici nazionali.

Una conferma attesa ma decisiva

La conferma di Takaichi, già alla guida del governo dopo essere diventata la prima donna della storia giapponese a ricoprire la carica, è avvenuta attraverso l’ordinaria procedura parlamentare prevista dalla costituzione di Tokyo: la nomina è stata ratificata prima dalla Camera bassa, in cui l’LDP e i suoi alleati detengono una schiacciante maggioranza, e successivamente dalla Camera alta, dove la maggioranza di governo non è così netta ma non ha impedito la conferma.

Nel voto alla Camera dei rappresentanti, Takaichi ha raccolto 354 preferenze contro 50 del principale sfidante, Junya Ogawa, leader dell’opposizione centrista, consolidando così la fiducia del ramo più influente del parlamento giapponese. La votazione alla Camera alta si è svolta poi in un turno di ballottaggio dopo che nessun candidato aveva ottenuto la maggioranza assoluta al primo scrutinio, con Takaichi ancora in testa.

Prima del voto parlamentare, il gabinetto si era dimesso come previsto dall’ordinamento costituzionale giapponese, aprendo formalmente la strada all’insediamento del nuovo esecutivo.

Dal voto popolare alla super-maggioranza

L’LDP ha conquistato oltre due terzi dei seggi nella Camera bassa nelle elezioni del 8 febbraio, superando il requisito dei due terzi necessario per accelerare l’iter legislativo anche laddove ci sia opposizione nella Camera alta.

La decisione di indire elezioni anticipate, annunciata dalla premier nei mesi scorsi, era stata letta come una mossa strategica per consolidare il proprio mandato e rafforzare la posizione del partito nel legislativo. Il voto popolare ha premiato questa scelta, consegnando all’LDP una vittoria netta, superiore alle aspettative di molti analisti.

La nuova configurazione parlamentare offre alla premier maggiore autonomia nell’approvazione delle leggi chiave, comprese quelle di bilancio, e semplifica l’iter per eventuali revisioni costituzionali, un tema centrale nel programma politico di Takaichi.

La linea politica di Takaichi

La riconferma di Sanae Takaichi segna un momento di continuità ma anche di possibile rinnovamento per la politica giapponese. Leader forte e nota per profili conservatori e nazionalisti, Takaichi ha annunciato obiettivi ambiziosi per il suo nuovo mandato. Questi comprendono politiche fiscali aggressive, interventi sull’imposta sui consumi – con l’ipotesi di una sospensione biennale della tassa sul valore aggiunto sui generi alimentari – oltre a iniziative volte a rafforzare le capacità di difesa nazionale. Nonostante il Giappone sia da tempo impegnato in un delicato riequilibrio tra esigenze di sicurezza e relazioni esterne, questa nuova fase potrebbe segnare uno spostamento più deciso verso una maggiore autonomia nel contesto di politica internazionale.

Le scelte politiche di Takaichi rischiano di avere ripercussioni di una certa portata non solo all’interno del paese ma anche nei rapporti con potenze regionali, a cominciare dalla Repubblica Popolare Cinese, che ha reagito con cautela e avvertimenti alle mosse politiche di Tokyo.

Riforme sociali nel programma di Governo

Sul fronte economico, la premier ha ribadito l’intenzione di imprimere un nuovo slancio alla crescita, affrontando temi difficili come la stagnazione dei salari e l’aumento dei costi della vita. Le misure proposte includono stimoli fiscali selettivi e incentivi ai settori chiave dell’industria. Tuttavia, l’adozione di tali politiche in presenza di un debito pubblico già tra i più elevati tra le economie avanzate genera dubbi tra economisti e osservatori.

In materia di sicurezza, Takaichi ha espresso la volontà di espandere le capacità difensive del Giappone, rafforzare legami strategici con paesi alleati e persino perseguire la revisione di parti della Costituzione pacifista, un obiettivo a lungo inseguito da varie componenti della destra giapponese.

Parallelamente, il governo Takaichi mantiene posizioni rigorose su immigrazione e politiche sociali, con proposte volte a promuovere valori tradizionali e rafforzare la coesione nazionale, pur affrontando le sfide demografiche di una società in rapido invecchiamento.







La riconferma di Sanae Takaichi come primo ministro del Giappone rappresenta non solo un episodio istituzionale, ma il segnale di un nuovo corso politico. Fondata su una super-maggioranza parlamentare, l’agenda che si profila è ricca di promesse e allo stesso tempo carica di criticità, con sfide da affrontare sia sul piano interno che internazionale.

Patricia Iori