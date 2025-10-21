In un evento destinato a lasciare un’impronta significativa nella storia politica giapponese, il Parlamento nazionale ha ufficialmente eletto Sanae Takaichi come nuova prima ministra del paese. Con questa nomina, Takaichi diventa la prima donna a ricoprire l’incarico più alto del governo giapponese, segnando un momento di profonda trasformazione per una nazione tradizionalmente ancorata a strutture politiche e sociali fortemente patriarcali.

Una vittoria costruita su un fragile equilibrio politico

La designazione di Takaichi è il risultato di una complessa e delicata trattativa politica, conclusasi solo pochi giorni prima del voto parlamentare. A rendere possibile la sua elezione è stato un accordo siglato tra il Partito Liberal Democratico (PLD), di cui è leader, e il Partito dell’Innovazione del Giappone (JIP – Nippon Ishin no Kai), una formazione politica di centrodestra più piccola ma in forte crescita, con un peso determinante nel bilanciamento delle forze parlamentari.

Questo patto ha permesso a Takaichi di ottenere una maggioranza solida in entrambe le camere del Parlamento, superando le resistenze interne al suo stesso partito e spianando la strada a una votazione quasi plebiscitaria. Fonti vicine ai negoziati descrivono l’accordo come frutto di settimane di consultazioni riservate, culminate in un’intesa su riforme istituzionali, fiscalità e rinnovamento della pubblica amministrazione.

Il volto conservatore del cambiamento

Nonostante il valore simbolico della sua elezione come prima donna premier, Sanae Takaichi rappresenta una figura politica marcatamente conservatrice. Classe 1961, ha una lunga carriera nel Partito Liberal Democratico, la forza dominante della politica giapponese dal dopoguerra, con brevi interruzioni. Il PLD, nato nel 1955 dalla fusione di due partiti conservatori, ha governato il Giappone per circa settant’anni, mantenendo una linea politica orientata al mercato, alla sicurezza nazionale e al rafforzamento dei legami con gli Stati Uniti.

Takaichi è considerata un’esponente dell’ala destra del partito. Le sue posizioni sono tradizionaliste su temi come la famiglia, l’identità nazionale e la revisione della Costituzione pacifista del Giappone. È una sostenitrice del rafforzamento delle forze di autodifesa, e ha più volte invocato un maggiore protagonismo del Giappone nello scenario internazionale, specialmente in chiave anti-cinese.

Una carriera politica forgiata nell’apparato

Nata nella prefettura di Nara, Takaichi si è laureata in Scienze Politiche presso l’Università di Kobe, per poi completare un periodo di formazione negli Stati Uniti. È entrata in politica negli anni Ottanta, facendosi notare per le sue capacità oratorie e la sua fermezza ideologica. Ha ricoperto numerosi incarichi ministeriali, tra cui quello agli Affari Interni e alle Comunicazioni, e si è distinta per la sua fedeltà alle linee guida del partito, diventando una figura di riferimento per l’elettorato conservatore.

Non nuova a polemiche, ha spesso difeso con forza il ruolo della famiglia tradizionale e si è opposta a riforme considerate “progressiste”, come l’introduzione del cognome comune per le coppie sposate, una battaglia simbolica del movimento femminista giapponese. Tuttavia, la sua presenza scenica, la coerenza ideologica e una comunicazione politica efficace l’hanno resa una figura popolare in ampi settori dell’elettorato.







L’accordo con il JIP: convergenze e calcoli politici

Decisiva per la sua nomina è stata la convergenza con il Partito dell’Innovazione, una forza emergente sulla scena nazionale. Il JIP, nato come movimento riformista nella regione di Osaka, ha guadagnato consenso a livello nazionale grazie a un programma incentrato sulla riduzione della burocrazia, la trasparenza amministrativa e il contenimento della spesa pubblica.

Nonostante differenze ideologiche su alcune questioni, le due forze hanno trovato terreno comune in una visione pragmatica dell’amministrazione statale, nel sostegno alla crescita economica e nella volontà di rafforzare la sicurezza nazionale.

La salita di Sanae Takaichi alla carica di prima ministra va oltre le dinamiche partitiche. In un paese in cui la rappresentanza femminile nei luoghi del potere resta marginale – il Giappone è tra i peggiori nel G7 per presenza di donne in Parlamento – la sua elezione ha un valore altamente simbolico. Tuttavia, non sono mancate critiche da parte dei movimenti per i diritti delle donne, che vedono in Takaichi una figura che, pur rompendo il “soffitto di cristallo”, non intende sostenere in modo attivo politiche di emancipazione femminile.

Nel suo primo discorso da premier, Takaichi ha promesso un governo “di stabilità e riforme”, ribadendo l’importanza della sicurezza nazionale, dell’innovazione tecnologica e della lotta alla stagnazione economica. Ha però evitato di affrontare in modo diretto il tema della parità di genere, alimentando i dubbi di chi teme che la sua nomina sia solo una svolta simbolica, priva di effetti concreti sulle condizioni delle donne giapponesi.

Una leadership sotto osservazione

Il futuro del governo Takaichi dipenderà dalla sua capacità di mantenere l’equilibrio tra le spinte conservatrici interne al PLD e le istanze riformiste del JIP. La sua leadership sarà inevitabilmente sottoposta al vaglio di una società che, pur restando in larga parte tradizionale, manifesta segnali crescenti di apertura e richiesta di cambiamento.

L’elezione di una donna alla guida del governo giapponese rappresenta un punto di rottura con il passato, ma al tempo stesso pone interrogativi su quale direzione prenderà il paese nei prossimi anni. Sanae Takaichi incarna la complessità di una figura che unisce tradizione e rottura, conservatorismo e ambizione, pragmatismo politico e identità ideologica forte.

Patricia Iori