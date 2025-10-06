Il Giappone si trova a un punto di svolta storico con l’elezione di Sanae Takaichi alla guida del Partito Liberal Democratico, forza politica che domina la scena nazionale da quasi settant’anni. La sua vittoria apre la strada alla possibilità che il Paese abbia, per la prima volta, una donna come prima ministra. Figura conservatrice e nazionalista, Takaichi incarna però un’idea di leadership femminile che non rompe del tutto con la tradizione, ma la rilegge in chiave di potere e disciplina, più vicina alla “Lady di Ferro” Margaret Thatcher che al femminismo moderno.

Un evento storico per una nazione conservatrice

Il Giappone si prepara a scrivere una nuova pagina della sua storia politica: Sanae Takaichi, figura di spicco dell’ala più conservatrice del Partito Liberal Democratico (PLD), è stata eletta leader del partito al governo, aprendo la strada a un possibile incarico come prima ministra del Paese. La nomina ufficiale spetterà al parlamento nelle prossime settimane, ma la vittoria di Takaichi è già di per sé un evento storico. In quasi settant’anni di dominio quasi ininterrotto del PLD, mai una donna aveva conquistato la sua guida.

L’ascesa di Takaichi segna una svolta simbolica in una società dove la parità di genere resta una sfida ancora lontana. Il Giappone è, infatti, uno dei paesi sviluppati con la più bassa rappresentanza femminile in politica, e la sua economia continua a riflettere un divario salariale significativo tra uomini e donne. Tuttavia, la figura di Sanae Takaichi non rappresenta necessariamente un avanzamento del femminismo in senso progressista, ma piuttosto una versione rigidamente conservatrice del potere femminile.

Una vittoria maturata tra le tensioni interne del PLD

Il trionfo di Sanae Takaichi è arrivato al termine di un ballottaggio serrato contro Shinjiro Koizumi, attuale ministro dell’Agricoltura e volto giovane e moderato del partito. La nuova leader ha ottenuto 185 voti contro i 156 del suo rivale, raccogliendo ampio sostegno tra i parlamentari più vicini alla linea politica dell’ex premier Shinzo Abe, di cui è considerata la “delfina” politica.

La corsa per la leadership si è svolta in un clima di crisi per il PLD, che dopo decenni di predominio ha perso la maggioranza in entrambe le camere del parlamento, travolto da scandali di corruzione e dall’avanzata di nuove formazioni di destra radicale. La leadership di Takaichi arriva dunque in un momento delicato: dovrà non solo ricompattare un partito diviso, ma anche rilanciare la fiducia di un elettorato sempre più diffidente verso la classe politica tradizionale.

La “Thatcher del Giappone”: conservatrice, nazionalista e intransigente

Economista di formazione, ex ministra degli Interni e della Sicurezza economica, Sanae Takaichi si è costruita negli anni l’immagine di una politica dura, inflessibile e profondamente patriottica. È una frequentatrice assidua del santuario Yasukuni – luogo di culto controverso perché onora anche criminali di guerra – e si è espressa più volte a favore della revisione della Costituzione pacifista del dopoguerra per ampliare il ruolo delle Forze di autodifesa.

Le sue posizioni in materia sociale e civile sono altrettanto conservatrici: Takaichi è contraria al matrimonio tra persone dello stesso sesso e alla possibilità per le coppie sposate di mantenere cognomi differenti. In politica estera sostiene una linea dura verso la Cina e auspica un’alleanza più stretta con Taiwan, da tempo rivendicata da Pechino.

Nonostante il suo pragmatismo economico, Takaichi rimane una figura divisiva. Si ispira esplicitamente a Margaret Thatcher, che ebbe occasione di incontrare nel 2013, poco prima della morte della “Lady di Ferro”. La sua retorica è fortemente identitaria, centrata sui valori della nazione e sulla necessità di “difendere l’orgoglio giapponese”.







Un partito in bilico tra tradizione e rinnovamento

Il PLD, fondato nel 1955, ha rappresentato per decenni il pilastro della stabilità giapponese. Ma oggi appare frammentato tra due anime: quella tradizionalista e conservatrice, incarnata da Takaichi, e quella più liberale e pragmatica, rappresentata da figure come Koizumi. L’elezione della nuova leader è un segnale chiaro: il partito sceglie di tornare alle proprie radici, puntando su un nazionalismo forte e su un’agenda valoriale piuttosto che economica.

Il rischio, tuttavia, è che questa scelta possa ampliare il divario con l’elettorato giovane e urbano, più sensibile alle questioni di genere, ambiente e diritti civili. Alcuni analisti temono che l’immagine autoritaria e conservatrice della nuova leader possa irrigidire ulteriormente i rapporti internazionali, soprattutto con la Cina e la Corea del Sud, già diffidenti nei confronti del Giappone per motivi storici.

Tra promesse di inclusione e contraddizioni ideologiche

Takaichi ha annunciato l’intenzione di includere più donne nel suo futuro governo, ma la sua visione della società resta ancorata a ruoli di genere tradizionali. Durante la campagna elettorale ha insistito sulla necessità di “valorizzare le madri e le donne lavoratrici”, un linguaggio che molti osservatori interpretano come un modo elegante per riaffermare la centralità della donna all’interno della famiglia piuttosto che nel mondo del potere.

Dietro la retorica del rinnovamento, dunque, si intravede la volontà di consolidare una struttura sociale che cambia solo in superficie. La sua elezione resta comunque un simbolo potente in un paese dove meno del 10% dei membri della Camera bassa sono donne. Takaichi ha sfondato un tetto di cristallo, ma resta da vedere se lo farà per aprire spazio alle altre o per rafforzare un sistema che di quel tetto vive.

“Piuttosto che essere felice, sento che il duro lavoro comincia ora”, ha dichiarato Takaichi dopo la vittoria. Le sue parole riassumono la portata della sfida che l’attende: guidare un partito in crisi, affrontare un’economia stagnante e, soprattutto, confrontarsi con una società che chiede modernità, trasparenza e uguaglianza.

Che la nuova leader diventi o meno la prima premier donna del Giappone, la sua ascesa rappresenta un banco di prova per l’intero Paese: capire se il cambiamento può arrivare anche da chi, pur rompendo barriere di genere, continua a difendere il passato.

Lucrezia Agliani