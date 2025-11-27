La sanità italiana attraversa una fase di trasformazione profonda, in parte silenziosa e in parte dichiarata, che modifica la natura stessa del Servizio sanitario nazionale (Ssn). Il boom del privato sostenuto direttamente dai cittadini, la crescita di questo settore – il cosiddetto privato “puro” – e il ruolo sempre più pervasivo di fondi, assicurazioni e investitori stanno ridisegnando i confini dell’assistenza. Mentre milioni di persone rinunciano alle cure e le strutture pubbliche faticano a rispondere ai bisogni, il diritto alla salute tutelato dal sistema pubblico è più un principio formale che una realtà concreta.

Un sistema sanitario sempre più ibrido: il boom del privato prende spazio

Negli ultimi dieci anni il panorama sanitario italiano si è evoluto verso un modello che mescola contributo pubblico e spesa privata in misura crescente. Nel 2024 la quota di costi sanitari pagati direttamente dalle famiglie ha raggiunto 41,3 miliardi di euro, superando stabilmente il 22% della spesa totale: un livello ben oltre la soglia del 15% indicata dall’Oms oltre la quale accesso e uguaglianza rischiano di deteriorarsi.

Questo dato dimostra il boom del privato, secondo la Fondazione Gimbe, certifica che l’Italia sta convivendo con un sistema “misto” mai esplicitamente dichiarato, in cui i cittadini pagano sempre di più per colmare le carenze della sanità pubblica.

Il boom del privato non avviene più solo per scelta, ma anche per necessità. Il numero di italiani che rinuncia alle cure è salito da 4,1 milioni nel 2022 a 5,8 milioni nel 2024, segnale del fatto che la spesa out-of-pocket non può più crescere oltre un certo limite perché molte famiglie non sono in grado di sostenerla. Il quadro è aggravato dall’aumento della povertà: nel 2024, secondo l’Istat, 5,7 milioni di persone vivevano sotto la soglia di povertà assoluta e 8,7 milioni sotto quella relativa. La privatizzazione, dunque, non si misura solo nei consumi sanitari, ma nelle rinunce.

Analizzando i dati del Sistema Tessera Sanitaria relativi al 2023, emerge la complessità del mercato: 12 miliardi sono stati spesi nelle farmacie, oltre 10 miliardi per prestazioni professionali – di cui più della metà destinate agli odontoiatri – 7,6 miliardi per strutture private convenzionate e 7,2 miliardi per il privato “puro”, cioè prestazioni completamente al di fuori del Ssn. Quest’ultimo settore è quello che ha registrato la crescita più impressionante, con un incremento del 137% tra il 2016 e il 2023. Un vero boom del privato che testimonia come una parte sempre maggiore della popolazione cerchi risposte rapide pagando interamente il costo delle prestazioni.

Il settore privato non accreditato è diventato la valvola di sfogo per chi non trova soluzioni né nel pubblico né nel privato convenzionato. Le famiglie spendono oggi oltre 7 miliardi l’anno in visite, diagnostica e prestazioni erogate al di fuori di qualsiasi copertura pubblica.







L’ingresso degli investitori e gli interessi

L’età media crescente della popolazione e l’aumento delle cronicità hanno attirato il settore finanziario. Fondi di investimento, banche e gruppi assicurativi vedono nella salute un comparto ad alta redditività e investono in strutture, partecipazioni e partenariati pubblico-privato. Secondo Gimbe, senza una governance chiara questi processi possono creare un “secondo binario” completamente sganciato dal Ssn e riservato solo a chi può pagare, alimentando disuguaglianze già molto evidenti.

La pubblicazione dei dati Gimbe ha riacceso il confronto politico. Il Partito democratico ha parlato di privatizzazione favorita dall’attuale governo, ma la Fondazione osserva che la tendenza era già evidente sotto precedenti maggioranze. Le misure contenute nella manovra 2026, inoltre, non sembrano invertire la rotta: una parte significativa delle risorse stanziate sosterrà il ricorso alla sanità privata per ridurre le liste d’attesa.

Le proposte per invertire la rotta

Secondo Gimbe, fermare la deriva privatistica è ancora possibile. Servono un finanziamento pubblico stabile e adeguato, Lea realmente sostenibili, una sanità integrativa che sia davvero complementare e non sostitutiva, e regole chiare nei rapporti pubblico-privato. L’obiettivo è riportare il Ssn al suo mandato costituzionale: garantire cure accessibili a tutte le persone, indipendentemente dal reddito o dal luogo di residenza.

Lucrezia Agliani