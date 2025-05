Nel 2024 quasi un italiano su dieci ha rinunciato a visite o esami specialistici, spesso a causa delle interminabili liste d’attesa o per difficoltà economiche. È quanto emerge dal Rapporto annuale Istat, che fotografa un sistema sanitario in crescente affanno. Il dato sulla rinuncia alle cure, in crescita rispetto agli anni precedenti, mette in discussione la reale accessibilità del servizio sanitario nazionale.

Liste d’attesa più lunghe del conto: rinuncia alle cure o fuga verso il privato

Il nodo principale che porta alla rinuncia alle cure o alle visite mediche, secondo l’Istat, è rappresentato dai tempi di attesa: il 6,8% della popolazione segnala questo come il primo ostacolo, mentre un ulteriore 5,3% dichiara di non potersi permettere le cure per motivi economici. In totale, si tratta di circa sei milioni di persone che hanno rinunciato alle cure.

Non solo: aumenta anche il ricorso al privato, spesso senza alcuna copertura assicurativa, passando dal 19,9% del 2023 al 23,9% nel 2024.

Più anziani, più malati: il paradosso dell’invecchiamento

Se da un lato la longevità continua ad aumentare – 81,4 anni per gli uomini e 85,5 per le donne – dall’altro si riducono gli anni di vita vissuti in buona salute. In particolare, le donne registrano il dato peggiore degli ultimi dieci anni: solo 56,6 anni di vita sana, contro i 59,8 degli uomini. Il divario tra nord e sud resta marcato, con un gap di circa quattro anni nella speranza di vita in salute.

A peggiorare il quadro è anche lo stato della salute mentale. L’indice medio si attesta a 68,4 punti, ma si evidenziano gravi disparità tra fasce d’età e genere. I giovani tra i 14 e i 24 anni registrano i valori migliori – 70,4 punti -, ma tra loro il divario di genere è netto: le ragazze mostrano un livello di benessere psicologico molto inferiore rispetto ai coetanei maschi. Lo stesso accade tra gli over 75. A ciò si aggiunge un dato preoccupante: i suicidi, in calo negli anni 2010, sono tornati ad aumentare soprattutto tra adolescenti e ventenni.







Sanità e disabilità: troppe disuguaglianze

Nel 2023, circa 2,9 milioni di persone – il 5% della popolazione – vivono in condizioni di disabilità. Tra gli over 75, la percentuale sale al 19,2%. Solo il 9,8% delle persone con disabilità si dichiara in buona salute, a fronte dell’83,1% del resto della popolazione. Inoltre, l’88% dei disabili presenta almeno una patologia cronica, un dato stabile da oltre dieci anni ma che evidenzia una difficoltà strutturale nella presa in carico da parte del sistema sanitario.

La mortalità evitabile e l’istruzione come fattore di protezione

L’Italia mantiene buoni livelli di mortalità evitabile – 17,7 decessi per 10.000 abitanti nel 2022 – ma perde terreno nella componente trattabile, cioè legata alla tempestività delle cure. Emergono forti disuguaglianze legate al livello di istruzione: le persone meno istruite hanno un rischio di morte prevenibile o trattabile più che doppio rispetto ai laureati. È un segnale che conferma come l’accesso alla salute sia ancora fortemente condizionato da fattori socioeconomici.

Nonostante le promesse del governo, la legge per abbattere le liste d’attesa – approvata quasi un anno fa – resta ancora senza decreti attuativi. Fino a pochi anni fa infatti, le percentuali sulla situazione della sanità pubblica mostrava che un drastico 40% della popolazione fosse vittima delle liste d’attesa della ASL. Le tensioni tra Stato e Regioni stanno paralizzando l’intervento: anche le amministrazioni regionali di centrodestra si sono scontrate con l’esecutivo centrale, mentre il presidente della Repubblica Mattarella ha lanciato un appello alla cooperazione istituzionale per superare lo stallo.

Dall’opposizione arrivano attacchi duri. L’ex premier Matteo Renzi ha ironizzato sull’incapacità del governo Meloni di leggere i dati Istat, mentre la deputata Pd Ilenia Malavasi ha parlato di “bugie insopportabili”: tagli alla sanità, promesse mancate sul personale, leggi inefficaci e stipendi non adeguati per i professionisti. Il rischio, avverte, è che il sistema collassi, perdendo la sua natura universale.

Lucrezia Agliani