La regione dell’Andalusia è scossa da una crisi sanitaria senza precedenti. Le dimissioni dell’assessora regionale alla Salute, Rocío Hernández, hanno segnato il culmine di uno scandalo, nella sanità pubblica in Andalusia, legato a gravi disfunzioni nel programma pubblico di screening del cancro al seno, che secondo le prime stime avrebbe coinvolto fino a 2.000 donne. Errori di comunicazione, protocolli non rispettati e ritardi diagnostici avrebbero contribuito a ritardare trattamenti salvavita, con casi di decessi ritenuti evitabili.

L’origine dello scandalo nella sanità pubblica in Andalusia: test mancati e comunicazioni interrotte

Il caso è esploso quando il Servizio sanitario andaluso (SAS) ha ammesso che centinaia di donne non erano mai state informate dell’esito dei propri esami mammografici, nonostante i risultati fossero “dubbi” o “inconcludenti”.

In mancanza di comunicazioni ufficiali, molte pazienti hanno ritenuto di aver ricevuto un referto negativo e non hanno effettuato ulteriori controlli. Secondo le ricostruzioni, il problema della sanità pubblica in Andalusia riguardava il protocollo interno: i casi da approfondire non venivano automaticamente segnalati per nuovi esami, ma restavano sospesi nel sistema informatico.

Il risultato è stato un vuoto diagnostico che ha fatto emergere la fragilità della macchina amministrativa sanitaria. Secondo l’Associazione delle donne con cancro al seno (Amama), almeno tre morti sono già oggetto di inchiesta, tra cui quella di una donna che avrebbe atteso nove mesi per una diagnosi.

La reazione politica e le dimissioni di Rocío Hernández

Di fronte all’indignazione pubblica, il presidente della Giunta di Andalusia, Juanma Moreno (Partito Popolare, PP), ha annunciato l’8 ottobre l’accettazione immediata delle dimissioni dell’assessora Hernández.

In carica da poco più di un anno, l’ex responsabile sanitaria era stata chiamata nel 2023 come esperta di cure primarie, un settore già considerato fragile nel sistema sanitario regionale.

Moreno ha elogiato la sua “dedizione e onestà”, ma ha riconosciuto che la gestione della crisi della sanità pubblica in Andalusia ha rivelato falle profonde nella catena di comunicazione e controllo. “Non ci sono scuse: è inaccettabile che siano state le pazienti a segnalare il problema alle autorità”, ha dichiarato il presidente, promettendo “un rinnovamento profondo” del sistema sanitario pubblico.

Proteste e richiesta di responsabilità politiche

Le dimissioni non hanno placato la protesta. Migliaia di persone si sono radunate davanti alla sede della Giunta a Siviglia, chiedendo non solo riforme strutturali, ma anche la responsabilità diretta del presidente Moreno.

Le manifestazioni, guidate da associazioni femminili e gruppi civici, hanno denunciato un sistema “inefficiente e opaco” che ha lasciato migliaia di donne senza informazioni essenziali sulla propria salute.

Alcune attiviste hanno inoltre segnalato che la crisi non riguarda solo lo screening mammografico, ma anche i programmi di prevenzione del cancro al colon e all’utero, dove sarebbero emerse situazioni simili di ritardo e disorganizzazione.

Una carenza strutturale di personale e risorse

L’analisi del quotidiano El País ha evidenziato una delle cause più profonde del disservizio: la mancanza di radiologi.

L’Andalusia conta appena 7,2 radiologi ogni 100.000 abitanti, contro una media nazionale di 9,15. Ciò significa che molte strutture non riescono a rispettare le scadenze di refertazione, generando accumuli e ritardi.

Per far fronte all’emergenza, la Giunta ha assunto 119 professionisti, tra cui 65 radiologi, con l’obiettivo di smaltire l’arretrato di esami e riesaminare tutti i risultati degli ultimi tre anni.

Il piano straordinario prevede inoltre la creazione di un “circuito preferenziale” per le pazienti coinvolte, così da garantire diagnosi e cure rapide. Tuttavia, diverse associazioni mediche hanno espresso scetticismo, chiedendo investimenti strutturali e non soluzioni temporanee.







Un sistema sotto pressione: tra inefficienze e privatizzazioni

Con un bilancio annuale superiore a 15 miliardi di euro, la sanità pubblica in Andalusia è la più grande di Spagna, ma anche una delle più complesse da gestire.

Negli ultimi anni la crescente domanda di servizi diagnostici ha spinto la Giunta a esternalizzare parte delle attività a società private, una pratica che secondo i sindacati rischia di indebolire ulteriormente il settore pubblico.

Molti operatori denunciano carichi di lavoro insostenibili e scarsi incentivi alla permanenza nei centri pubblici. “Non servono solo assunzioni d’urgenza, ma una politica di lungo periodo per rendere la professione attrattiva”, ha commentato un portavoce del sindacato dei radiologi andalusi.

Oltre agli aspetti sanitari, la crisi della sanità pubblica in Andalusia ha avuto un impatto sulla fiducia dei cittadini nelle istituzioni regionali.

“Il sistema può commettere errori, ma non può permettersi di ignorare le segnalazioni dei pazienti”, ha ammesso Moreno, invitando la popolazione a non “screditare” il servizio sanitario andaluso.

Secondo l’Associazione Amama, tuttavia, la perdita di fiducia sarà difficile da ricostruire. “Un ritardo nella diagnosi può significare la differenza tra una malattia curabile e un cancro in fase avanzata”, ha ricordato la presidente Ángela Claverol, sottolineando come lo scandalo abbia messo in luce “una catena di errori sistemici e umani che non può ripetersi”.

La sanità pubblica in Andalusia come barometro politico

La vicenda della sanità pubblica in Andalusia mostra quanto il tema sanitario sia oggi al centro del dibattito politico europeo.

Errori diagnostici e ritardi di comunicazione non rappresentano solo un problema medico, ma anche un indicatore di fragilità istituzionale. In un contesto di crescente polarizzazione, la gestione della salute pubblica diventa terreno di confronto tra modelli opposti: da un lato la spinta all’efficienza e alla privatizzazione, dall’altro la difesa del servizio universale e gratuito.

Lo scandalo andaluso rivela ancora una volta come la salute delle donne venga troppo spesso relegata a un piano secondario nelle priorità politiche e amministrative. Gli errori nella comunicazione, i protocolli difettosi e la mancanza di ascolto verso le pazienti non sono semplici incidenti burocratici, ma il risultato di un sistema che storicamente ha trascurato la medicina di genere. Le donne che si sottopongono agli screening oncologici affidano la propria vita alla fiducia nelle istituzioni, e vedere tale fiducia tradita rappresenta una doppia violenza: sanitaria e simbolica.

È un fallimento che non riguarda solo la sanità, ma il modo in cui la società considera la sofferenza femminile come tollerabile, differibile, invisibile.

Inoltre, la mobilitazione collettiva delle donne andaluse dimostra quanto la voce femminile sia oggi capace di trasformare l’indignazione in azione politica. Le proteste di Siviglia e di altre città non sono solo un grido di rabbia, ma una richiesta di dignità, di trasparenza e di equità di genere nei sistemi pubblici.

In un contesto in cui i vertici sanitari e politici restano prevalentemente maschili, la lotta per una sanità sensibile alle differenze di genere diventa parte integrante del femminismo contemporaneo: non si tratta solo di ottenere cure migliori, ma di riaffermare il diritto delle donne a essere credute, rispettate e tutelate in ogni ambito della loro vita, incluso quello medico.

Per l’Andalusia, la sfida sarà ripristinare la fiducia dei cittadini e garantire che la prevenzione oncologica torni a essere una priorità. In un sistema sanitario moderno, la trasparenza e la capacità di ascolto sono le prime forme di cura.

Lucrezia Agliani