E anche quest’anno si accendono luci sul Teatro Ariston di Sanremo. Inizia stasera alle 20,30 la 68esima edizione del Festival della Canzone Italiana, presentato da Claudio Baglioni, Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino. La kermesse musicale animerà la città dei fiori fino a sabato 10 febbraio, serata che decreterà la canzone vincitrice.

Claudio Baglioni, che del Festival di Sanremo è anche direttore artistico, ha portato alcuni cambiamenti importanti rispetto alle passate edizioni.

Poche saranno le star hollywoodiane che calcheranno il palco di Sanremo; non ci sarà la serata dedicata alle cover; molto spazio sarà lasciato alla musica.

Cambia anche la formula del Dopofestival. Dopo anni di conduzioni affidata a comici e cantanti, quest’anno sarà la volta degli attori. A condurre il programma sarà infatti un gruppo di “perfetti conosciuti”, guidati da Edoardo Leo con Sabrina Impacciatore, Paolo Genovese e Rolando Ravello.

Le canzoni in gara e i super ospiti stranieri









Sono 28 gli artisti in gara: 20 big e 8 nuove proposte. Questa sera si esibiranno i 20 big. Mercoledì e giovedì i campioni si alterneranno sul palcoscenico con le nuove proposte. Venerdì invece i big canteranno uno dei loro pezzi più famosi accompagnati da altri cantanti e ci sarà la proclamazione del vincitore tra le nuove proposte.

Sabato il gran finale con la premiazione del vincitore della categoria big.

Tra i cantanti in gara quest’anno Ron, Le Vibrazioni, Nina Zilli, Red Canzian, Decibel, Lo Stato Sociale, Ermal Meta con Fabrizio Moro, Mario Biondi, Luca Barbarossa, Riccardo Fogli, Max Gazzè e Noemi. Da segnalare il ritorno alla kermesse sanremese di Peppe Servillo, che canterà con Enzo Avitabile, e di Ornella Vanoni, che salirà sul palco insieme a Pacifico e Bungaro.

Tra i super ospiti stranieri, Liam Gallagher (ex cantante Oasis), Sting e Mika, Skin e Shaggy.

Tanti anche gli ospiti italiani. A iniziare da Fiorello e Gianni Morandi (che saranno all’Ariston questa sera) fino a Gabriele Muccino, il Volo, Pippo Baudo e Biagio Antonacci. In forse la partecipazione di Laura Pausini su cui nelle ultime ore si è aperto un mistero. La cantante romagnola infatti doveva essere sul palco questa sera, ma ha fatto sapere di non poter partecipare per via di una laringite.

Voci di corridoio invece dicono che in realtà la cantante sia infastidita dalla presenza di Fiorello che potrebbe oscurare la sua performance.

Come si vota

Quest’anno a Sanremo sono previste tre giurie: quella degli esperti, quella demoscopica e quella dei giornalisti presenti nella sala stampa dell’Ariston. A queste si affiancherà il televoto del pubblico a casa.

La prima è composta da otto personalità del mondo della musica, della cultura e dello spettacolo. La seconda è composta da un campione di 300 persone scelte tra appassionati di musica. La giuria della sala stampa è composta da giornalisti di carta stampata, radio, tv e web.

Barbara Burattini