Il 29 gennaio 1951 nasceva il Festival di Sanremo, da 70 anni appuntamento irrinunciabile per gli appassionati di musica….e di polemiche. Da sempre infatti la più nota rassegna canora italiana è teatro di diverbi, discussioni, proteste, gaffe….pronti per un viaggio nella storia della televisione?

Nel 1961 Adriano Celentano ottiene una dispensa dal servizio militare per partecipare alla rassegna. La sua esibizione di 24.000 baci con le spalle al pubblico è entrata nella storia.

Nel 1962 Ugo Tognazzi viene censurato dopo avere annunciato una scena comica con protagonista l’allora presidente del consiglio Fanfani.

Le maggioranza di questi eventi oggi si ricorda con un sorriso, magari ancora rabbia, in altri casi nostalgia.

Nel 1967 durante la kermesse si toglie la vita Luigi Tenco, dopo l’esclusione del suo brano Ciao Amore Ciao. «Faccio questo non perché sono stanco della vita (tutt’altro) ma come atto di protesta contro un pubblico che manda Io tu e le rose in finale e a una commissione che seleziona La rivoluzione» scriverà in un biglietto. Una di quelle situazioni che a nessuno piacerebbe ricordare.

Nel 1969 la rivoluzione studentesca colpisce anche il Festival, reputato uno specchio per allodole che distrae dai veri problemi della società. Viene addirittura ideato un Contro Festival per fare opposizione alla rassegna.

Gli anni ’70

Nel 1971 è Lucio Dalla a sconvolgere l’opinione pubblica tanto da costringere gli organizzatori a censurare la sua canzone, in origine chiamata “Gesù Bambino”: il brano poi diventerà noto a tutti con il nome 4 marzo 1943.

Nel 1975 la polemica riguarda la vittoria di Gilda, rea secondo alcuni di avere importanti “santi in paradiso”.