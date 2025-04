L’ordine esecutivo firmato da Donald Trump che impone sanzioni contro la CPI (Corte Penale Internazionale) sta affrontando una sfida legale da parte di due attivisti per i diritti umani negli Stati Uniti, i quali ritengono che tale provvedimento sia “incostituzionale e illegale”. L’ordine, emesso dal presidente a febbraio, impone sanzioni economiche e restrizioni sui viaggi contro Karim Khan, il procuratore della CPI, e proibisce a cittadini, residenti permanenti e aziende statunitensi di fornire servizi e supporto materiale a lui. Gli attivisti accusano questa misura di minacciare la loro capacità di assistere la CPI nelle sue indagini su crimini contro l’umanità e atrocità, mettendo a rischio la loro libertà personale e professionale.

Le sanzioni contro la CPI e l’impatto sulla giustizia internazionale

La causa, intentata presso il tribunale federale del Maine, è stata presentata da Matthew Smith, cofondatore dell’organizzazione per i diritti umani Fortify Rights, e Akila Radhakrishnan, avvocato internazionale. Entrambi avevano collaborato con l’ufficio del procuratore della CPI, fornendo prove e supporto nelle indagini su atrocità commesse in Myanmar e Afghanistan. Smith, in particolare, aveva fornito alla CPI informazioni sul genocidio e sulla deportazione forzata dei Rohingya, mentre Radhakrishnan si era impegnata in qualità di consulente esterno, soprattutto per quanto riguarda i crimini di genere.

La denuncia degli attivisti sottolinea che l’ordine di Trump li ha costretti a interrompere la loro cooperazione con la CPI per paura di essere perseguiti legalmente o sanzionati dal governo degli Stati Uniti. Gli avvocati della American Civil Liberties Union (ACLU), che rappresentano gli attivisti, sostengono che l’ordine viola il primo emendamento della Costituzione, che protegge la libertà di espressione e il diritto di comunicare informazioni con entità internazionali come la CPI. Secondo gli attivisti, il timore di subire sanzioni rende difficile continuare il loro lavoro di supporto alle indagini sulla giustizia internazionale.







L’ordine esecutivo di Trump è stato emesso in risposta alla decisione della CPI di autorizzare l’emissione di mandati di arresto contro Benjamin Netanyahu, primo ministro di Israele, e Yoav Gallant, suo ex ministro della difesa, accusati di crimini di guerra e crimini contro l’umanità a Gaza. La CPI ha avviato indagini su tali crimini, e l’amministrazione Trump ha reagito con durezza, ampliando le sanzioni contro gli ufficiali della Corte e creando un quadro per ulteriori restrizioni contro la CPI e i suoi membri.

Questa mossa aggressiva ha suscitato preoccupazione tra gli esperti di diritti umani, che ritengono che tali sanzioni contro la CPI possano minare gravemente gli sforzi internazionali per garantire giustizia e responsabilità per le atrocità commesse in varie parti del mondo. Smith e Radhakrishnan, infatti, hanno dichiarato che l’ordine non solo ha ostacolato il loro lavoro, ma ha anche “attivamente minato gli sforzi di giustizia internazionale” e “ostacolato il cammino verso la responsabilità per le comunità che affrontano orrori inimmaginabili”, come quelli vissuti dalle vittime dei crimini in Myanmar e Afghanistan.

La causa legale chiede al tribunale di dichiarare che l’ordine di Trump viola i diritti garantiti dal primo emendamento e che non rispetta le leggi sugli “usi dei poteri di emergenza” da parte del governo. Inoltre, gli attivisti chiedono che il tribunale impedisca al governo di applicare le restrizioni imposte dall’ordine in merito alla libertà di espressione e alla cooperazione con la CPI.

La difesa dei diritti umani nella politica statunitense

Questa non è la prima volta che l’amministrazione Trump affronta azioni legali contro la CPI. Già nel 2021, un tribunale federale della California aveva preso in considerazione una causa simile, sollevata da professori di diritto che avevano assistito il procuratore della CPI.

In quella circostanza, la giudice aveva stabilito che l’ordine esecutivo violava i diritti costituzionali degli accademici e aveva impedito l’applicazione delle sanzioni contro di loro. Ciò solleva interrogativi su come le politiche di Trump verso la CPI possano influire sulle libertà civili degli individui coinvolti nella promozione della giustizia internazionale.

L’esito della causa in corso potrebbe avere implicazioni significative per la politica statunitense nei confronti della giustizia internazionale e per le modalità con cui gli Stati Uniti interagiscono con la CPI.

La Corte Penale Internazionale, istituita per perseguire individui accusati di crimini gravi come genocidi, crimini di guerra e crimini contro l’umanità, rappresenta una pietra miliare nell’ambito della giustizia globale. Tuttavia, le politiche di Trump sembrano sfidare apertamente il ruolo di questa istituzione e potrebbero minacciare la sua capacità di perseguire i colpevoli di atrocità.

In un contesto internazionale sempre più complesso, la questione delle sanzioni contro la CPI solleva dibattiti sulla legittimità degli interventi unilaterali e sulla necessità di garantire che i diritti umani e la giustizia internazionale non vengano compromessi da politiche nazionali. La battaglia legale di Smith e Radhakrishnan è, quindi, anche una difesa dei principi fondamentali di equità e responsabilità, che dovrebbero prevalere nel perseguire i crimini contro l’umanità, indipendentemente dalle pressioni politiche.

Elena Caccioppoli