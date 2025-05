Le sanzioni Ue al Kosovo, imposte in seguito all’incapacità del governo di Pristina di frenare le pesanti tensioni nel nord del Paese tra serbi e albanesi, sono ancora attive dopo 2 anni: secondo un recente report di GAP Institute, il Paese avrebbe perso 7,1 milioni di euro e oltre 600 milioni di euro di progetti sarebbero ancora sospesi. Mentre tali perdite continuano a minare l’implementazione di riforme che si avvicinino agli standard democratici europei, l’Unione europea sta avviando un dialogo verso la rimozione delle misure punitive.

A partire dall’estate del 2023 sono state imposte le sanzioni Ue al Kosovo a causa di una crisi etnico-politica scoppiata successivamente alle controverse elezioni municipali in cui la comunità serba si è opposta all’elezione di alcuni sindaci di etnia albanese portando a violenti scontri con le forze di polizia kosovare che il governo non è riuscito a contenere.

Gravi conseguenze finanziarie

Come emerge dal report “The financial impact of the European Union measures on Kosovo” del think-tank GAP Institute, 2 anni di sanzioni Ue al Kosovo sarebbero costate circa 613,4 milioni di euro in progetti sospesi o rinviati a tempo indeterminato e di questo importo 7,1 milioni di euro sono andati completamente persi.

In particolare, le misure avrebbero avuto un notevole impatto sui fondi IPA (circa 218 milioni di euro) per lo sviluppo di progetti nell’ambito dei settori ambientale, turismo, sviluppo rurale e innovazione.

A questo si aggiunge anche il costo delle misure punitive in relazione al Western Balkans Investment Framework, per cui sarebbero bloccati progetti dal valore di 395,5 milioni di euro in settori quali energia, digitalizzazione e cultura.

Da ciò risulta che è proprio quello energetico-ambietale il settore più colpito da queste sanzioni: infatti, questi soldi sarebbero dovuti essere destinati all’implementazione di progetti quali la rete idrica e fognaria di Pristina, l’impianto di trattamento delle acque reflue di Ferizaj, la linea di interconnessione energetica Kosovo-Albania e altri investimenti per la protezione dalle inondazioni.

Secondo l’Unione, i fondi non sono né persi né a rischio perché saranno ripristinati alla revoca delle sanzioni tuttavia il Kosovo ha visto un drastico peggioramento della propria situazione economica negli ultimi 2 anni e inoltre le misure europee hanno aggravato anche la dipendenza energetica dal carbone.

Le sanzioni Ue al Kosovo hanno dunque comportato una sostanziale perdita di opportunità, deteriorando le condizioni di vita dei cittadini kosovari e riducendo il potenziale economico del Paese, che in questo modo vede diminuire ulteriormente la possibilità di aderire all’Unione europea e rafforzare le proprie istituzioni.









L’ipotesi di un sollevamento delle sanzioni Ue al Kosovo

Settimana scorsa, l’Alto rappresentante dell’Unione per la politica estera e di sicurezza Kaja Kallas ha dichiarato che l’Unione europea avrebbe iniziato a revocare gradualmente le sanzioni: anche se ciò apre uno spiraglio di speranza, è bene precisare che l’Ue ha posto tra le varie (e ambigue) condizioni la de-esclation delle ostilità nel nord del Paese.

La fine della violenza nella parte settentrionale del Kosovo (il quale non è ancora riconosciuto da alcuni Stati membri dell’Ue) sarà molto difficile da raggiungere, anche perché il Paese si ritrova senza un governo: dopo le scorse elezioni di febbraio, il partito del Primo ministro Albin Kurti non è ancora riuscito a trovare una maggioranza con cui governare.

Questa impasse istituzionale non solo rende ad oggi molto probabile un ritorno alle urne in un clima ancora più incerto ma soprattutto contribuisce a indebolire il percorso verso la normalizzazione delle relazioni con la Serbia e il resto dell’Europa.

Come sollevato da molti analisti, però, le sanzioni hanno colpito maggiormente i privati cittadini e hanno fatto piombare il Paese in uno stallo politico-economico che di fatto gli impedisce di soddisfare i requisiti dell’Ue creando una sorta di circolo vizioso senza fine.

In un recente discorso al Parlamento europeo, il Commissario Marta Kos ha comunque elogiato gli sforzi compiuti dal Kosovo nello schierarsi contro l’aggressione russa dell’Ucraina ma ha al contempo messo in luce la necessità di realizzare nuovi passi in avanti per quanto riguarda la riforma giudiziaria, la libertà dei media e la pubblica amministrazione.

Se da una parte la comunità europea deve adoperarsi per far uscire il Kosovo dall’isolamento internazionale, d’altra parte il Paese deve impegnarsi realmente in un dialogo costruttivo con la minoranza serba adoperando una volta per tutte la CSM (Community of Serb Municipalities).

Sara Coico