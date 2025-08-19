Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato nuove sanzioni contro due potenti cartelli della droga messicani, Carteles Unidos e Los Viagras, accusandoli di attività assimilabili al terrorismo. Le sanzioni USA ai cartelli, rese pubbliche giovedì, colpiscono anche sette individui legati a queste organizzazioni. Le misure, secondo Washington, mirano a interrompere i flussi di denaro che alimentano traffici, corruzione e violenza oltre confine.

Congelamento di beni e blocco delle transazioni

Le sanzioni USA ai cartelli in Messico prevedono il congelamento di qualsiasi bene detenuto negli Stati Uniti da membri dei due cartelli o dai soggetti collegati. Allo stesso tempo, a cittadini e imprese statunitensi viene vietato condurre qualsiasi transazione finanziaria con gli individui sanzionati. Secondo il segretario al Tesoro Scott Bessent, questa strategia ostacolerà la capacità delle organizzazioni criminali di generare profitti, spesso nascosti dietro attività commerciali di facciata.

Le autorità statunitensi hanno evidenziato come entrambe le reti criminali abbiano una forte presenza nello stato messicano del Michoacán, una regione segnata da decenni di conflitti armati tra bande. Qui, i proventi del narcotraffico vengono reinvestiti per reclutare mercenari, acquistare armi sofisticate e corrompere funzionari locali. “L’azione di oggi mette in luce i metodi subdoli con cui i cartelli si infiltrano persino nel commercio legittimo”, ha dichiarato Bessent, ribadendo l’urgenza di un intervento deciso.

Accuse penali e ricompense milionarie

Parallelamente alle misure economiche, il Dipartimento di Giustizia ha reso note accuse formali contro cinque esponenti di spicco dei Carteles Unidos. Tra questi spicca il leader Juan José Farias Alvarez, noto come El Abuelo (“Il nonno”), per la cui cattura è stata fissata una taglia record di 10 milioni di dollari. Le ricompense complessive messe sul tavolo dalle autorità americane ammontano a 26 milioni di dollari. Oltre a Farias Alvarez, figurano tra i ricercati Alfonso Fernandez Magallon, Luis Enrique Barragan Chavez, Edgar Orozco Cabadas e Nicolas Sierra Santana.

Il governo del Messico, guidato dalla presidente Claudia Sheinbaum, ha recentemente trasferito negli Stati Uniti 26 sospetti affiliati ai cartelli, il secondo gruppo consegnato nel corso dell’anno. Sheinbaum ha definito la decisione un atto “sovrano” e indipendente, ma diversi analisti hanno interpretato l’operazione come il frutto delle pressioni crescenti esercitate da Washington.







Ombre sull’intervento militare in Messico

Le tensioni si sono ulteriormente intensificate quando i media statunitensi hanno rivelato che il Presidente Donald Trump aveva firmato un ordine per autorizzare l’esercito americano a condurre operazioni contro cartelli messicani classificati come organizzazioni terroristiche straniere. L’ipotesi di truppe statunitensi sul suolo messicano ha scatenato forti critiche da parte della classe politica locale, che ha parlato di violazione della sovranità nazionale. Sheinbaum, in una conferenza stampa, ha cercato di rassicurare: “Non ci sarà alcuna invasione del Messico”.

Le autorità messicane hanno colto l’occasione per ribadire un’altra preoccupazione cruciale: il flusso massiccio di armi provenienti dal mercato statunitense. Secondo funzionari e analisti, fucili d’assalto e pistole venduti legalmente a nord del confine finiscono regolarmente nelle mani delle bande criminali, alimentando la spirale di violenza in Messico.

Gli sforzi diplomatici per responsabilizzare i produttori americani hanno incontrato un muro. A giugno, infatti, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha respinto una causa intentata dal governo messicano, che accusava le aziende di negligenza per non aver controllato la destinazione finale delle armi.

Una strategia dagli esiti incerti

Le nuove sanzioni USA ai cartelli in Messico si inseriscono nella linea dura promossa dall’amministrazione Trump, che ha fatto della lotta al narcotraffico transnazionale una priorità strategica. Secondo il Tesoro, tali azioni rispondono alla direttiva presidenziale di “eliminare completamente le organizzazioni criminali che minacciano il popolo americano”. Non mancano però le voci critiche: esperti di politica internazionale avvertono che la classificazione dei cartelli come gruppi terroristici rischia di avere conseguenze impreviste, colpendo indirettamente organizzazioni civili e comunità che vivono nei territori controllati dalle bande.

Le sanzioni USA ai cartelli annunciate da Washington contro Carteles Unidos e Los Viagras rappresentano un nuovo capitolo nella lunga battaglia tra Stati Uniti e cartelli messicani. Da un lato, gli USA cercano di indebolire economicamente i gruppi criminali e di colpirne i vertici; dall’altro, il Messico si trova stretto tra l’esigenza di collaborare e la necessità di difendere la propria sovranità. Nel frattempo, il traffico di armi dal nord e i miliardi generati dal narcotraffico continuano ad alimentare una guerra che sembra ancora lontana da una soluzione definitiva.

Lucrezia Agliani