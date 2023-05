Sapori d’estate: cose da provare alla menta

Anche se l’estate non è esattamente dietro l’angolo, i primi scorci di bel tempo e i primi profumi anticipatori della primavera iniziano a stuzzicare gli animi di tutti. Le temperature sono in rialzo, il cielo va schiarendosi (con le dovute eccezioni) e la mente vola subito al periodo estivo e alle vacanze. La natura si risveglia e con essa anche gli italiani iniziano a provare, sulla pelle, sensazioni nuove e piacevoli. Ci si avvicina dunque ai sapori d’estate, che meritano un approfondimento, soprattutto per quel che riguarda la menta.

Menta, protagonista dell’estate: i suoi benefici

La menta è una delle grandi protagoniste dell’estate, un’amica che si schiera al nostro fianco e che sa gratificarci con la sua freschezza, e non solo. Questo perché si parla di una pianta dai mille benefici per la nostra salute. Per prima cosa, la menta ci aiuta a regolare la digestione, perché accelera il metabolismo e stimola la produzione degli enzimi.

Come se non bastasse già questo, ha anche un potente effetto antinfiammatorio, ed è ricca di antiossidanti; dunque, aiuta a proteggerci dagli effetti negativi del sole. Le proprietà della menta sono davvero tantissime, e ciò spiega perché si parla di uno dei rimedi naturali più antichi conosciuti.

Quali sono gli altri benefici di questa pianta? Può aiutare le capacità cognitive e la memoria, migliora l’alito, aiuta a smorzare i dolori all’addome ed è un efficacissimo rimedio contro condizioni come il meteorismo e la colite. Infine, ha un profumo in grado di inebriare le narici, fra i più piacevoli in assoluto.

Cose alla menta da provare almeno una volta nella vita

Essendo la menta una delle essenze più buone, non deve sorprendere il fatto che viene quotidianamente utilizzata per realizzare diversi prodotti, e non solo in cucina. Basti, ad esempio, pensare al liquido per sigaretta elettronica, uno dei gusti più apprezzati, visto che è possibile reperirlo anche alla menta, rivolgendosi alle aziende di settore. In altre parole, grazie alla menta, l’esperienza di vaping sarà molto più piacevole, anche se va detto che si parla di un mercato che mette comunque a disposizione moltissime opzioni alternative.

Per quel che riguarda la cucina, ci sono svariate ricette, come il risotto alla menta, il pesto e le salsette realizzate con la menta fresca e le torte. Naturalmente questa pianta si presta anche alla preparazione di infusi, tè e tisane, ed è anche un ingrediente spesso presente nei collutori. La menta viene usata anche per combattere i cattivi odori, o come semplice condimento per piatti e insalate varie. Gli oli essenziali ricavati dalla menta, invece, figurano nella lista dei rimedi naturali più diffusi per combattere i reumatismi. In realtà gli olii in questione vengono usati anche per i massaggi.

Stampa questo articolo