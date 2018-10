A 38 anni muore Sara Anzanello, ex azzurra del volley

Sara Anzanello muore a 38 anni.

La vita di ognuno di noi può cambiare bruscamente, quando meno ce lo si aspetta. Lo sa bene chi, come Sara, si è trovato a dover fare i conti con una malattia che porta inevitabilmente a sperare di ricevere un nuovo organo, uno che funzioni, perché il proprio non è più in grado di farlo.

Poi, se si è fortunati come Sara, si ha la possibilità di riceverlo quel trapianto che riaccende le speranze. Tuttavia i problemi sono cambiati, ma non sono scomparsi.

Infatti, una complicanza che può insorgere dopo un trapianto è il rigetto. L’organismo non riconosce l’organo impiantato e fa di tutto per eliminarlo considerandolo una minaccia. Per tale motivo chi ha subito un trapianto è costretto a prendere farmaci immunosoppressori che, come controindicazione, minano l’organismo debilitandolo. L’uso prolungato di questi farmaci rende le persone vulnerabili alle infezioni, ed espone a danni renali, al cancro ed al diabete di tipo 2, motivo per il quale non possono essere utilizzati per lunghi periodi e non rappresentano un rimedio definitivo al problema.

In questi casi, la sopravvivenza a lungo termine è la sfida più grande.

Questa sfida purtroppo Sara Anzanello pallavolista ex azzurra, non è riuscita a vincerla. La campionessa di San Donà di Piave, nel 2013, aveva subito un trapianto di fegato urgente a Milano a causa di una violenta epatite contratta in Azerbaijan, dove si era trasferita per la stagione 2011/2012.

Una carriera di successi

Una carriera costellata di successi quella della Anzanello. Dopo un inizio di carriera in A2 con il Volley Latisana, la pallavolista esordì in Serie A con l’Agil Volley, divenuto in seguito Asystel, dove ha trascorso gran parte della sua carriera. Con il club novarese ha conquistato una Coppa Italia, due Supercoppe Italiane, una Coppa CEV e due Top Teams Cup. Nel 2009 il passaggio alla società Villa Cortese, con la quale vinse per altre due volte la Coppa Italia.

Dal 1998 i successi anche in Nazionale. Fu quello l’anno in cui dopo aver giocato la sua prima partita con le azzurre, si aprì per lei una strada piena di successi, con oltre 278 presenze in nazionale. Con il sestetto azzurro vinse: l’oro mondiale nel 2002, due coppe del Mondo, nel 2007 e nel 2011, e numerose altre medaglie tra Europei e World Grand Prix. Nel 2011 entra a far parte del club azero Azerreyl Voleybol Klubu, squadra con cui giocò fino al 14 marzo 2013 giorno del ricovero a Milano.









La sua vita dopo il trapianto

Il trapianto, seppur pesante, inatteso e debilitante non le fece perdere la sua grinta e la passione per la pallavolo. Dopo un periodo di riabilitazione, la campionessa tornò in campo nel 2015 ancora a Novara. Divenne inoltre testimonial di numerose campagne a favore della donazione di organi e si impegnò socialmente in progetti per la formazione dei giovani sportivi. Pochi mesi fa purtroppo, la malattie è tornata manifestandosi sotto forma di una leucemia che l’ha stroncata in breve tempo, nonostante la campionessa non si fosse mai arresa e affrontando diversi cicli di chemioterapia.

Questo quello che scriveva Sara Anzanello in quella che è la sua ultima lettera, pubblicata dalla famiglia sulla sua pagina Facebook poco dopo l’annuncio della sua morte.

“Il mio sogno è vivere”

“Perché condividere: per essere di supporto a chi come me deve superare delle difficoltà,

per far capire che la vita è bella, perché in questo momento ho bisogno di energie positive.

Devo fare un altro trapianto, ma mi hanno diagnosticato un tumore al sistema linfatico.

Ed ora inizierò i cicli di chemioterapia, ho paura perché voglio vivere.

Non si sa mai quali e quante sfide la vita ti pone davanti, difficilmente si è abbastanza pronti.

Qual’è la cosa che vorresti più di ogni altra, il tuo sogno nel cassetto, il tuo desiderio più grande?

Il mio sogno è vivere. Semplicemente vivere, passeggiare, stare all’aria aperta, un bel bagno in un mare limpido, la sabbia sotto i piedi, la neve candida che mi circonda in una giornata invernale di sole, i miei quadri, la mia cucina, il mio piccolo orto sinergico, una serata con la mia famiglia e con le persone a cui voglio bene.

Vivere, senza grandi pretese, ma vivere.”

Addio così ad una grande campionessa, sia dentro che fuori dal campo.

Maria Di Naro