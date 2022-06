Sara Pinna, Pasolini e i tasti dolenti del Sud Italia

Sara Pinna e la frase inopportuna

“Tanto poi verrete tutti in pianura a cercare lavoro“. Questa la frase costata cara alla conduttrice Sara Pinna. Stava commentando il risultato della partita Vicenza- Cosenza e ha risposto così al tifo di un bambino, ironizzando sui mali del Sud. Un genere ormai consolidato, quello degli scherni rivolti alla presunta arretratezza del Mezzogiorno. Ad ogni modo, in questa sede non s’intende continuare la polemica. Anche perché, a dir la verità, ha già dato fin troppa noia. Si vuole invece chiamare in causa colui che delle polemiche ne fece una veste abituale: Pier Paolo Pasolini.

Io penso che scandalizzare sia un diritto, essere scandalizzati un piacere, e chi rifiuta di essere scandalizzato è un moralista, il cosiddetto moralista

Pasolini e lo scandalo

La polemica su Pasolini è stata ben più longeva, infinita a confronto, di quella su Sara Pinna. Il regista bolognese era troppo per quell’Italietta intrisa di perbenismo, così si trovò messo più volte sotto la sbarra per via della sua arte senza confini. Quest’anno è uscito Il libro bianco di Pasolini, edito da Aliberti: una raccolta di documenti che testimoniano l’accanimento verso di lui, dal ritiro del primo romanzo all’accusa di rapina a mano armata. Anche lui, come Sara Pinna, fu al centro di una bufera di polemiche dalla Calabria. Precisamente, da Cutro, un piccolo comune in provincia di Crotone.

Pasolini, come Sara Pinna, malvisto dalla Calabria

Tutto nacque dall’articolo La lunga strada di sabbia, pubblicato nel 1959 sul numero di novembre di Successo, il quale aveva affidato a Pasolini un reportage sulle spiagge italiane. Quando fu la volta della Calabria, Pasolini non fu molto clemente. Di seguito riportate le dichiarazioni che fecero infuriare Cutro: “Ecco, a un distendersi delle dune gialle in una specie di altopiano, Cutro. Lo vedo correndo in macchina: ma è il luogo che più mi impressiona di tutto il lungo viaggio. È, veramente, il paese dei banditi come si vede in certi western. Ecco le donne dei banditi, ecco i figli dei banditi. Si sente, non so da cosa, che siamo fuori dalla legge, dalla cultura del nostro mondo, a un altro livello“. Apriti cielo.

La reazione del sindaco di Cutro

A rincarare la dose fu, ironia della sorte, l’assegnazione del Premio Crotone a Una vita violenta. Agli occhi del sindaco di Cutro tutto ciò era intollerabile, perché “la reputazione, l’onore, il decoro, la dignità delle laboriose popolazioni di Cutro sono stati evidentemente e gravemente calpestati “. Tuttavia, Pasolini non intendeva certo paragonare il paese ad una banda di canaglie: la parola ‘banditi ‘, infatti, era riferita all’essere stati abbandonati dalle istituzioni. Si trattava, dunque, di una denuncia sociale, e non di snobismo da intellettuali!

I problemi del Sud

Erano già ben noti i disagi del Sud Italia, tant’è che nel ’51 venne istituita una commissione per indagare sulla miseria e sulle condizioni di vita della classe povera. Insomma, Pasolini non aveva scoperto nulla di nuovo. Eppure, le sue parole apparirono così arroganti in Calabria. La voce delle borgate romane ha denunciato più volte i disagi del Sud, basti pensare ad alcune interviste di Comizi d’amore. Qui emerge l’arretratezza culturale di un’Italia ancora agricola e molto legata alle tradizioni. Pasolini fa di ciò un ritratto privo di arroganza, ma anzi, pervaso di comprensione, e talvolta di tenerezza.

63 anni dopo, nervi ancora molto infiammabili

Ora, è ovvio che le polemiche su Sara Pinna e su Pasolini sono molto diverse. L’origine è però la stessa: il nervo scoperto della differenza economica tra Nord e Sud Italia. Lo sviluppo è diverso. Nel caso della conduttrice, un’uscita spiacevole in un momento di sfottò calcistico. Nel caso dello scrittore, un articolo che metteva in luce l’abisso che correva tra le spiagge di Cutro e altri lidi, figli del boom economico. In entrambi i casi si può notare l’ostinazione a difendere “la reputazione, l’onore, il decoro, la dignità delle laboriose popolazioni ” coinvolte nella polemica.

Colpito e affondato

Possa piacere o meno, se una polemica solleva un polverone così grande, se fa innervosire così tanto, molto probabilmente ha fatto segno. Bersaglio colpito e affondato. La reazione è violenta, spropositata al fatto. Seppur si tratti di un contesto assai diverso, chiamerei questa dinamica “effetto Saviano”. La denuncia sociale è un coraggioso atto che espone le debolezze di una realtà. Purtroppo, queste fragilità diventano talvolta oggetto di scherno per molti. Nonostante ciò, la presa di coscienza dei problemi è necessaria affinché inizi a smuoversi qualcosa.

Il martoriato Sud

Troppi hanno vituperato il Mezzogiorno, dalla caccia ai terùn fino agli sfottò calcistici. Ciò non toglie che esso necessiti di persone che scelgono di offrire la loro arte alla sensibilità delle istituzioni. Persone come Pasolini, che non mascherano la realtà, raccontandola con la crudezza che le circostanze richiedono; e pure con la pietà, volta a non bere il sangue dei suoi protagonisti. Tornando a noi, perché si arriva a fare questi improbabili parallelismi? Il motivo è semplice: in mezzo alla schiera degli offesi, c’erano anche coloro che riconoscevano nella battuta di Sara Pinna un’amara verità. A questo punto, sorge spontaneo, penso sia lecito, chiedersi: ci voleva la conduttrice semi-sconosciuta fino all’altro ieri per avere la rappresentanza di una consistente parte di popolazione?

Matteo Petrillo

