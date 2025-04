L’ex candidata repubblicana alla vicepresidenza degli Stati Uniti, Sarah Palin, ha subito un nuovo colpo legale martedì scorso, concludendo con una seconda sconfitta il processo per diffamazione che la vedeva opposta al New York Times. Dopo circa due ore di deliberazione, la giuria federale di New York ha stabilito che il celebre quotidiano non è responsabile per le affermazioni contenute in un editoriale pubblicato nel 2017 sul tema del controllo delle armi.

Il caso Sarah Palin riaccende il dibattito sulla libertà di stampa

Il processo, tornato sotto i riflettori dopo che una corte d’appello federale aveva annullato un precedente verdetto del 2022 favorevole al New York Times, ha riacceso il dibattito sul delicato equilibrio tra libertà di stampa e diritto alla reputazione, soprattutto in un’epoca in cui il panorama politico statunitense è sempre più polarizzato.

Palin, che ha anche ricoperto il ruolo di governatrice dell’Alaska, aveva intentato causa contro il quotidiano e contro James Bennet, allora responsabile della pagina editoriale, accusandoli di averla collegata ingiustamente a un tragico episodio: una sparatoria avvenuta nel 2011 in Arizona, in cui morirono sei persone e la deputata democratica Gabby Giffords rimase gravemente ferita. Secondo la sua accusa, un editoriale pubblicato dal giornale avrebbe insinuato che una mappa politica promossa dal comitato d’azione di Palin – che mostrava bersagli sovrapposti ai nomi di alcuni politici democratici – potesse aver ispirato l’autore della strage.







Sebbene l’articolo sia stato corretto dal quotidiano entro 14 ore dalla pubblicazione, Palin ha sostenuto che il danno fosse già stato fatto, con un impatto diretto sulla sua sicurezza e un incremento delle minacce ricevute. La sua accusa principale era che la pubblicazione avesse agito con “malizia effettiva”, uno standard giuridico particolarmente severo per le figure pubbliche che intendono citare in giudizio un organo di stampa per diffamazione.

Il caso Palin e le sfide legali per i personaggi pubblici

Durante il processo, Bennet ha testimoniato in lacrime, affermando di aver inserito il riferimento contestato sotto pressione e di essersi immediatamente attivato per correggere l’errore dopo le reazioni negative dei lettori. La difesa ha insistito sull’assenza di intenzionalità nell’errore, definendolo un esempio di semplice disattenzione, e ha sottolineato come non vi fossero prove di una volontà deliberata di danneggiare Palin.

Il caso ha suscitato interesse non solo per la notorietà dei soggetti coinvolti, ma anche per il potenziale impatto sul diritto costituzionale alla libertà di espressione, sancito dal Primo Emendamento. Alcuni ambienti conservatori avevano visto nella causa di Palin un’opportunità per rimettere in discussione il precedente stabilito dalla Corte Suprema nel 1964 nel celebre caso New York Times v. Sullivan, che impone lo standard della malizia effettiva per le denunce di diffamazione da parte di personaggi pubblici.

Tuttavia, la corte ha concluso che Palin aveva rinunciato a sollevare formalmente questa obiezione in tempi utili, rendendo quindi impossibile una revisione più profonda del principio legale.

All’uscita dall’aula del tribunale di Manhattan, Sarah Palin è apparsa visibilmente provata, ma ha dichiarato di voler guardare avanti, concentrandosi sulla propria famiglia e sulla vita privata. Non ha escluso del tutto la possibilità di un ricorso, ma al momento non è stata presa alcuna decisione ufficiale.

Il verdetto emesso nel corso di questo processo rappresenta un’ulteriore conferma di quanto sia estremamente difficile, per una figura pubblica, riuscire a dimostrare in sede giudiziaria che un mezzo di comunicazione abbia operato con un evidente e consapevole disinteresse nei confronti della verità.

La sentenza, pur sancendo una sconfitta per Sarah Palin, non segna la fine della discussione. Anzi, è probabile che continuerà a sollevare interrogativi e riflessioni all’interno dell’opinione pubblica e tra gli esperti del settore riguardo ai confini che – se davvero possono o devono esistere – dovrebbero essere imposti alla stampa all’interno di un sistema democratico moderno.

Elena Caccioppoli