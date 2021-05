Sasha Johnson, attivista di Black Lives Matter colpita con un arma da fuoco alla testa

Partecipava a un ritrovo del movimento Black Lives Matter quando le hanno sparato. Colpita alla testa, Sasha Johnson è in condizioni critiche.

L’attivista di Black Lives Matter (BLM) Sasha Johnson è in condizioni critiche dopo essere stata colpita alla testa da un proiettile. L’attacco è avvenuto nelle prime ore di domenica, a Peckham. Nel quartiere londinese di Southwark, sud-est di Londra, Regno Unito.

La notizia dell’incidente è stata comunicata , attraverso un post sulla propria pagina Facebook, da Taking the Initiative.

Sasha Johnson è una delle figure di spicco del movimento anti-razzista Black Lives Matter in Inghilterra. Madre di due figli è al vertice dell’organizzazione, secondo cui l’attivista ne è “una voce potente” che lotta da sempre contro l’ingiustizia verso la comunità nera.

Tuttavia, fonti della polizia britannica hanno indicato che non ci sono ancora indicazioni che l’attacco sia stato deliberato. L‘ indagine è nelle sue fasi iniziali e sono in corso indagini urgenti per stabilire le circostanze dell’incidente. Secondo quanto ha dichiarato l’ispettore capo della polizia metropolitana di Londra, Jimi Tele.

Anche un’amica di Sasha Johnson ha sostenuto che, a suo avviso, l’attacco potrebbe essere stato accidentale e che potrebbe essere “correlato a una lotta tra bande rivali”. Piuttosto che all’attivismo antirazzista della vittima.

Chi è Sasha Johnson?

Johnson è un 27enne laureato a Oxford Brookes e una figura di spicco nel movimento Black Lives Matter nel Regno Unito. Membro del Taking the Initiative Party, descritto come “il primo partito politico britannico guidato dai neri”, Sasha Johnson è salita alla ribalta nel Regno Unito nel 2020. Durante le proteste del BLM.









Organizzatrice attiva di proteste, è nota per il suo modo di rivolgersi alle folle. La giovane donna è descritta dai suoi coetanei come qualcuno con un’immensa passione per l’attuazione del cambiamento e della giustizia. Sostiene attivamente l’eliminazione delle ingiustizie nella società partecipando e guidando le proteste.

Il movimento Black Lives Matter e nato nel 2013 negli Stati Uniti in seguito all’assoluzione di George Zimmerman. Per la morte dell’adolescente afroamericano Trayvon Martin da uno sparo il 26 febbraio 2012. Tuttavia, è stato l’omicidio di George Floyd, un anno fa. , quello che ha riacceso le proteste. Ed è riuscito a universalizzare la denuncia del movimento della violenza della polizia contro gli afro-discendenti negli Stati Uniti e in altri paesi del mondo come il Regno Unito.

Felicia Bruscino