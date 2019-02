Invocazione a Satana sul palco dell’Ariston, Salvini: “Sono preoccupato”

Salvini in allarme per la gag di Virgina Raffaele a Sanremo. Riguardo il disco rotto e le citazioni a Satana dice: “Non bisogna sottovalutare il problema delle sette sataniche”.

La gag che ha reso celebre Virginia Raffaele nel suo ruolo di imitatrice e comica è stata replicata in una delle serate sanremesi sul palco dell’Ariston. La Raffaele in uno dei suoi sketch ha replicato sulla canzone “Mamma” di Beniamino Gigli un disco rotto. Avrebbe poi pronunciato la parola “Satana” per cinque volte. L’intenzione della Raffaele è sempre stata quella di mettere in risalto le teorie complottiste che negli anni addietro hanno visto nelle canzoni rock un invocazione a Satana. Per farlo si è avvalsa di una lunga parodia in cui ha interpretato diverse canzoni vittime di un grammofono mal funzionante.

Una presa in giro quella della Raffaele che non è stata capita da tutti.

Accade così che poco più di una settimana dopo il sacerdote ed esorcista Aldo Buonaiuto, condivide sul suo giornale “In Terris” le preoccupazioni circa l’accaduto e il richiamo satanico chiaramente sfuggito alle orecchie del pubblico:“Tanto incredibile quanto inspiegabile in una gag come quella”. Il Ministro Matteo Salvini in un post condivide il rammarico di Don Buonaiuto e insiste sulle cattive intenzioni della conduttrice:

Capisco e condivido le preoccupazioni espresse da don Aldo Buonaiuto. Non bisogna sottovalutare il problema delle sette sataniche e serve affidarsi agli esperti che ci aiutano a combatterlo. È un fenomeno preoccupante, apparentemente lontano dalla esperienza quotidiana, eppure molto più vicino e più frequente di quanto si pensi.

Molteplici le accuse mosse contro l’esibizione del vecchio grammofono della Raffaele.

Gli esorcisti accusano la conduttrice del 69° Festival di Sanremo di tecnica subliminale e manipolatoria verso un pubblico ignaro e vedono nella donna l’esaltazione del male assoluto. Per ora nessuna replica da parte della conduttrice Rai Virginia Raffaele.

D’altro canto, sarebbe veramente necessario rispondere ad accuse di questo tipo?

Federica Verdoliva