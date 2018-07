«Mi dicono, tu vuoi uscire dall’euro? Badate che potremmo trovarci in situazioni in cui sono altri a decidere. La mia posizione è di essere pronti a ogni evenienza».

Sono le parole pronunciate, davanti alle commissioni parlamentari per le politiche EU, dal ministro per gli affari europei, Paolo Savona. Secondo quanto da lui dichiarato, bisogna quindi attrezzarsi, in caso di arrivo del cosiddetto “cigno nero”, per evitare di correre ai ripari troppo tardi. Dichiarazioni che scuotono ancora una volta i mercati, ma il ministro ha ribadito l‘importanza fondamentale del mercato unico europeo e della moneta unica, che attualmente è l’euro. Proprio per perseguire delle politiche europee ancor più solide, il ministro ha anche annunciato l’intenzione di voler incontrare il governatore della Banca centrale europea, Mario Draghi. L’attuale ministro era stato al centro di una querelle, durante le trattative che dovevano portare alla nascita del governo giallo-verde. La sua nomina al ministero dell’Economia non è stata voluta dal Presidente della Repubblica, proprio per via della posizione euroscettica dell’ex inquilino dalla Banca d’Italia. I mercati andarono in fibrillazione perché Savona era stato firmatario, assieme ad altri studiosi, della “Guida pratica all’uscita dall’Euro” pubblicata nel 2015 sul sito ‘Scenari economici’. Si tratta del cosiddetto “Piano B” che prevede l’uscita dall’Eurozona, ma soltanto se il Piano A, ossia un’Europa più equa e più giusta non si dovesse mai raggiungere.

In cosa consiste il Piano B che spaventa l’Europa?

Il Piano B, di cui Paolo Savona è uno dei principali promotori, riguarda una sorta di “ItalExit“, un’uscita dall’euro in totale segretezza.

«A partire dalla fase della pianificazione, durante la quale “il ministro delle finanze, il primo ministro, il governatore della Banca Centrale e pochi altri funzionari chiave – si legge sulle slides del piano – dovrebbero incontrarsi per discutere e pianificare in gran segreto”. Qualche giorno prima dell’uscita andrebbero avvisati gli organi competenti dell‘Unione Europea, per limitare i problemi che l’uscita comporterebbe. Scatterebbe quindi la sostituzione dell’euro con la lira con conseguente riconversione del valore dei salari».

Si tratterebbe però di una nuova lira, il cui valore di cambio con l’euro sarebbe di 1:1. Una nuova lira che quindi non avrebbe nulla a che fare con quella in vigore sino al 2001. Contrariamente a quanto si pensa però, l’idea del Piano B è quella di dotarsi delle necessarie scialuppe di salvataggio, che qualsiasi nave deve avere e non c’è l’intenzione del neo governo – come ha sottolineato anche ieri il ministro Di Maio – di uscire dalla zona euro.

Giuseppe Sposato