Mentre l’attenzione del mondo era rivolta ai solenni funerali di papa Francesco, all’hotspot di Lampedusa si vivevano ore febbrili e drammatiche. Decine di imbarcazioni cariche di migranti approdavano sulle coste italiane, scrivendo l’ennesimo capitolo di un dramma umano che si consuma giorno dopo giorno nel Mediterraneo.

Arrivi incessanti e hotspot di Lampedusa al limite

Nella sola giornata di ieri, l’hotspot di Lampedusa, l’isola siciliana, ha accolto circa 700 migranti in seguito a numerosi sbarchi e operazioni di soccorso. I dati parlano chiaro: sette sbarchi organizzati e diversi approdi autonomi hanno portato le presenze nell’hotspot di Contrada Imbriacola a 690 persone, ben oltre la capienza ordinaria.

Solo nel pomeriggio, due operazioni delle motovedette della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza hanno intercettato due barconi carichi di migranti, provenienti da Abu Kanmash e Zuwara, in Libia.

Viaggi della speranza: origini e racconti

Tra i soccorsi più significativi, quello di un gruppo di 139 migranti: tra loro numerosi eritrei, gambiani, guineani, ivoriani, somali, sudanesi, etiopi e nigeriani. Altri ancora provenivano da Pakistan, Bangladesh, Siria ed Egitto. Le testimonianze raccolte parlano di traversate durate giorni, in condizioni estreme, pagate anche fino a 6mila dollari a testa a trafficanti senza scrupoli.

Il ruolo delle ONG: Ocean Viking in azione

Parallelamente, nel Mediterraneo centrale, l’equipaggio della Ocean Viking di SOS Mediterranee è intervenuto per salvare 59 naufraghi da una fragile barca in vetroresina. Nessuno dei migranti soccorsi indossava un giubbotto di salvataggio e molti erano in ipotermia o in stato di forte stress fisico. Una situazione estremamente pericolosa, resa ancora più drammatica dal moltiplicarsi di attori armati e milizie nelle acque libiche, come denunciato dalla stessa ONG.

Non sono mancati nemmeno gli sbarchi autonomi. Settanta migranti, tra cui due donne, sono riusciti a raggiungere gli scogli di Cala Galera, a Lampedusa. Alcuni di loro, feriti durante la discesa dalla barca sugli scogli, sono stati curati al poliambulatorio locale. Nella notte precedente, un altro barcone proveniente da Sabratha era stato intercettato con 60 persone a bordo, che avevano pagato cifre variabili tra 4mila e 7mila dollari.

Con l’afflusso continuo di nuovi arrivi all’hotspot di Lampedusa, si è reso necessario avviare immediatamente i trasferimenti verso la terraferma. Ieri sera, circa 250 migranti sono stati imbarcati sul traghetto diretto a Porto Empedocle, mentre stamattina altri 300 sono stati trasferiti nello stesso porto siciliano. Eppure, gli ospiti rimasti nell’hotspot restano oltre 700, e nuove segnalazioni di imbarcazioni in arrivo continuano a pervenire alle autorità.







Mediterranea Saving Humans: un salvataggio doloroso

Anche la nave Safira di Mediterranea Saving Humans è intervenuta ieri, soccorrendo 28 persone, di cui 12 minori, alla deriva nella zona SAR tunisina. Gli operatori avevano avvistato in mattinata i resti di un naufragio e un corpo senza vita, poi inghiottito dal mare.

I sopravvissuti, provenienti dall’Africa subsahariana, erano allo stremo dopo 52 ore di navigazione senza cibo né acqua.

Un flusso continuo che sfida l’umanità

Le testimonianze raccolte descrivono una situazione di emergenza umanitaria costante. Dalla Libia, in particolare dai porti di Zuwara, Abu Kanmash, Sabratha, Zuara, Zauiya, Khoms e Tajura, partono quotidianamente barconi sovraccarichi, affidati alla fortuna di sopravvivere a una traversata rischiosissima. E mentre l’Europa cerca risposte politiche, Lampedusa continua a reggere il peso umano di un fenomeno che pare inarrestabile.

In un giorno di grande cordoglio globale per la scomparsa di papa Francesco, simbolo di apertura e solidarietà verso gli ultimi, all’hotspot di Lampedusa si è consumato un altro frammento di quella stessa storia di speranza e disperazione. Mentre il mondo piangeva, centinaia di vite cercavano salvezza, approdando stremate su un’isola che, da anni, rappresenta il confine estremo tra la disperazione e la possibilità di un futuro migliore.

Lucrezia Agliani