Con un messaggio dai toni pacati ma dal significato politico dirompente, Nayib Bukele, presidente di El Salvador, ha lanciato una proposta inedita al leader venezuelano Nicolás Maduro: uno scambio di prigionieri tra 252 migranti venezuelani detenuti a El Salvador e altrettanti prigionieri politici rinchiusi nelle carceri venezuelane. Un’iniziativa che, pur travestita da gesto umanitario, punta a spingere il dibattito internazionale sul rispetto dei diritti civili e umani nei regimi autoritari.

Il contesto: migranti e repressione politica

La proposta dello scambio di prigionieri nasce da un accordo tra El Salvador e gli Stati Uniti: Washington, sulla base di una legge del Settecento, ha deportato centinaia di migranti venezuelani senza processo, molti dei quali sono ora rinchiusi in un carcere di massima sicurezza in territorio salvadoregno. Bukele ha accettato di ospitarli, in cambio di aiuti economici, ma ha chiarito che non tutti i 252 migranti sarebbero coinvolti in attività criminali. Alcuni, anzi, non avrebbero alcun precedente penale e sarebbero stati ingiustamente associati a gang come il Tren de Aragua.

Controparte di questo quadro è la situazione carceraria in Venezuela: secondo l’organizzazione indipendente Foro Penal, sono quasi 900 le persone rinchiuse per motivi politici, tra cui almeno 68 cittadini stranieri. A essere coinvolti ci sarebbero anche cittadini americani, e persino un italiano, Alberto Trentini. In paesi con governi autoritari come il Venezuela, l’arresto arbitrario è spesso uno strumento per mettere a tacere il dissenso e, in molti casi, usare i detenuti stranieri come pedine nei negoziati con l’estero.

Lo scambio di prigionieri proposto da Bukele

Bukele ha rivolto il suo appello direttamente a Maduro tramite un post sulla piattaforma X (ex Twitter), sottolineando l’intenzione di rimpatriare tutti i 252 migranti venezuelani in cambio della liberazione di un identico numero di prigionieri politici. Ha specificato che il governo salvadoregno, a differenza di quello venezuelano, non si presta alla repressione dell’opposizione, e ha aggiunto che l’elenco delle persone da liberare includerebbe anche stranieri ingiustamente detenuti.

Non si è limitato ai proclami sui social: il presidente ha annunciato che il suo Ministero degli Esteri invierà a Caracas una proposta ufficiale. Ha anche chiuso il suo messaggio con un’esortazione al popolo venezuelano, invocando la benedizione di Dio, quasi a voler vestire i panni del difensore dei diritti umani nel continente latinoamericano.

Le prime reazioni da Caracas

Da parte del governo venezuelano, la risposta non è stata immediata e diretta, ma non si è fatta attendere. Il procuratore generale Tarek William Saab ha chiesto la liberazione dei connazionali detenuti a El Salvador, pur evitando di pronunciarsi esplicitamente sullo scambio proposto da Bukele. Ha inoltre richiesto una lista ufficiale dei nomi, delle condizioni mediche e dello stato di salute dei 252 venezuelani coinvolti, segno che la trattativa potrebbe prendere una piega diplomatica complessa.

Lo stesso Saab ha commentato la proposta dello scambio di prigionieri come “cinica”, chiedendo quanto più possibile informazioni sui detenuti: ad esempio, sono necessari i dati sui reati commessi e contestati in territorio salvadoregno, sul loro avvocato ma sopratutto se sono stati sottoposti ad un giusto processo.

Maduro, già nei giorni precedenti, aveva criticato duramente l’intera operazione, definendola un vero e proprio “rapimento” orchestrato dagli Stati Uniti con la complicità di El Salvador. Secondo il presidente venezuelano, si tratterebbe di una detenzione arbitraria mascherata da cooperazione internazionale, parte di una strategia volta a mantenere la pressione su Caracas e giustificare le sanzioni economiche in corso.







Una sfida diplomatica che guarda al continente

La proposta di Bukele vuole essere narrata come gesto umanitario, come lui stesso ha voluto definire. Si inserisce in un contesto geopolitico dove il leader salvadoregno cerca di posizionarsi come attore centrale nella difesa dei diritti umani e nella mediazione regionale. Dietro la facciata diplomatica, c’è la volontà di evidenziare le contraddizioni interne al governo venezuelano e di riportare l’attenzione internazionale sulla condizione dei prigionieri politici.

Inoltre, Bukele si presenta come una figura di rottura rispetto alla tradizionale diplomazia centroamericana, adottando un approccio diretto e assertivo, capace di entrare in rotta di collisione con regimi consolidati come quello di Maduro. La sua strategia, però, non è priva di rischi: l’eventuale rifiuto da parte del Venezuela potrebbe irrigidire ulteriormente i rapporti diplomatici e compromettere la possibilità di dialogo su altri fronti.

Lo scambio di prigionieri proposto da Bukele è un gesto carico di significato politico, che mette in discussione la narrativa ufficiale del governo venezuelano sulla detenzione dei dissidenti. Se Caracas accetterà, si aprirà un canale di comunicazione finora inesplorato. In caso contrario, il rifiuto non farà che rafforzare la denuncia internazionale contro la repressione del dissenso in Venezuela.

