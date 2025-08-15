Alla vigilia di un atteso incontro ad alto rischio tra il presidente statunitense Donald Trump e il leader russo Vladimir Putin, in programma in Alaska, Russia e Ucraina hanno realizzato un nuovo scambio di prigionieri di guerra. L’operazione, che ha visto rientrare in patria 84 prigionieri per ciascuna parte, rappresenta uno dei momenti più significativi delle ultime settimane, in un contesto in cui ogni passo verso la distensione viene accolto come un segnale di speranza.

L’obiettivo di questo vertice, secondo le dichiarazioni ufficiali, sarebbe quello di aprire uno spiraglio per un cessate il fuoco, anche se i precedenti tentativi di pace non hanno portato a una soluzione definitiva. Tuttavia, la restituzione simultanea di prigionieri potrebbe essere letta come un segnale di disponibilità a continuare i contatti diplomatici.

Il ritorno di volti attesi da anni

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato con orgoglio il rientro di 84 cittadini ucraini da uno scambio di prigionieri con la Russia. Fra loro ci sono sia militari che civili: 33 soldati, molti dei quali avevano preso parte alla difesa di Mariupol, e 51 civili, alcuni dei quali arrestati ben prima dell’invasione su larga scala del 2022. Alcuni prigionieri erano stati catturati nel 2014, 2016 e 2017, e condannati a pene detentive fino a 18 anni.

Tra i liberati spiccano i nomi di Volodymyr Cherkas, 65 anni, e Vitalii Atamanchuk, 74 anni. Cherkas, arrestato illegalmente nel 2017 a Donetsk, era scomparso nell’estate del 2024 quando due uomini mascherati lo avevano prelevato poco prima della sua prevista liberazione. La sua famiglia, composta dalla moglie e cinque figli, lo attendeva senza avere sue notizie da mesi.

Atamanchuk, il più anziano tra i liberati, era stato detenuto nel 2018 insieme alla moglie e al figlio, poi rilasciati. Nonostante gravi problemi di salute, aveva scontato la prigionia fino a una condanna che lo avrebbe trattenuto fino al 2035. Sua figlia Olena ha raccontato come il padre, in prigione, non fosse nemmeno in grado di camminare autonomamente.

Conferme da Mosca e dettagli sullo scambio

Il Ministero della Difesa russo ha confermato la restituzione di 84 suoi militari, specificando che tra i rientrati ci sono tre donne provenienti dalle oblast di Donetsk e Luhansk e un uomo arrestato nel 2016 quando aveva appena 18 anni. La persona più giovane liberata ha oggi 26 anni, mentre la più anziana ne ha 74.

Le immagini diffuse da Mosca mostrano i soldati russi al momento del rientro, accolti in Bielorussia, dove hanno ricevuto assistenza psicologica e medica prima di essere trasferiti in Russia.

Gli scambi precedenti e il contesto legale

Quello avvenuto nelle ultime ore è uno scambio di prigionieri numericamente limitato se confrontato con il più grande dalla data di inizio del conflitto, avvenuto nel maggio scorso, quando furono coinvolte circa mille persone per parte. Da allora, numerosi scambi più contenuti hanno avuto luogo, spesso frutto di negoziati paralleli alle trattative diplomatiche.

Il diritto internazionale stabilisce regole precise per il trattamento dei prigionieri di guerra, garantendo loro protezione e divieto di maltrattamenti. I civili, invece, non dovrebbero mai essere arrestati per la sola permanenza in un’area di conflitto, e il loro fermo è nella maggior parte dei casi considerato illegittimo. Ciò nonostante, nelle regioni occupate, giornalisti, attivisti e cittadini comuni sono stati più volte detenuti in violazione delle norme internazionali.







I numeri della liberazione dal 2022

Zelensky ha ricordato che, dal febbraio 2022, l’Ucraina è riuscita a ottenere la liberazione di oltre 6.400 connazionali, di cui 5.857 grazie a scambi ufficiali di prigionieri. Solo a luglio di quest’anno, durante il terzo round di colloqui di pace a Istanbul, le due parti hanno discusso di un’operazione di scambio che potrebbe coinvolgere fino a 1.200 prigionieri.

Questi numeri danno la misura di quanto la questione resti centrale nel dibattito politico e diplomatico, sia per il valore umano e simbolico che per il ruolo di leva nei negoziati.

Sebbene i colloqui di pace tenutisi nei primi mesi dell’anno non abbiano prodotto una vera svolta, hanno permesso di mantenere aperto un canale di comunicazione, che si è concretizzato in scambi di prigionieri come quello appena avvenuto.

Il vertice in Alaska tra Trump e Putin, sebbene accolto con prudenza da entrambe le parti, potrebbe rappresentare un’occasione per estendere questi segnali di distensione anche ad altre questioni, come le garanzie umanitarie e la riduzione delle ostilità nelle zone di frontiera.

Tra diplomazia e umanità

Il recente scambio di prigionieri non risolve il conflitto, ma riafferma la possibilità che, anche in una guerra lunga e brutale, esistano spazi per gesti di umanità e compromesso. Le storie personali dei liberati, le sofferenze patite e la gioia del ritorno sono il volto umano di un processo politico che, seppur lento e complesso, continua a muoversi.

Mentre la diplomazia internazionale si prepara a nuovi tentativi di mediazione, la liberazione di queste 168 persone (84 per parte) rimane un segnale forte: la guerra può dividere popoli e territori, ma non può cancellare la volontà di riportare a casa chi è stato strappato alla propria vita.

