Scambio energetico: Il concetto di Energia

Secondo la fisica quantistica, in ogni sistema sprigionante un campo elettromagnetico, possedente due o più particelle, vi sarà uno scambio energetico che dipenderà dalla frequenza di risonanza delle stesse particelle. In parole povere significa che, preso un qualsiasi sistema(una camera) all’interno del quale ritroviamo due o più corpi fisici(persone), avverrà uno scambio energetico fra il sistema e i corpi e fra i due corpi, che dipenderà dalla loro capacità di attrarsi o respingersi in base alla frequenza che posseggono. Ogni corpo rappresenta un’insieme infinito di reazioni interne, ognuna delle quali produce un campo elettromagnetico che a seconda della frequenza emanata potrà attrarre o respingere le persone. Queste sono le basi della fisica quantistica, ma altro non è che il famoso concetto di “sensazione a pelle” che continuamente proviamo. Nel caso in cui una persona ci ponga a disagio, il perchè è semplicemente da ricercare nel fatto che non viaggiamo sulla stessa frequenza o “lunghezza d’onda” , ma trovandoci nello stesso campo elettromagnetico, avviene un’interazione di energia fra i due corpi che essendo su due frequenze molto diverse, si respingono.

Questo significa che siamo corpi intrisi di energia che scambiamo continuamente con l’ambiente. Noi condizioniamo e siamo condizionati continuamente attraverso le nostre interazioni con l’esterno.

La conferma dalla scienza

Studi molto avanzati in materia di bioenergia, hanno portato a risultati sorprendenti. Uno in particolare, svolto dall‘Università di Bielefeld in Germania, ha dimostrato come l’interazione fra piante possa portare ad uno scambio di energia fra le stesse. Lo studio ha preso in considerazione l’analisi di un’alga, la Chlamydomonas reinhardtii , scoprendo che, oltre alla fotosintesi, essa dispone di un’ulteriore fonte di energia. Il biologo Olaf Kruse, riuscì a provare con i suoi risultati che, tale fonte secondaria di energia, deriva dalle alghe presenti nell’ambiente circostante, con le quali, avviene uno scambio energetico secondo i dettami della fisica quantistica. I risultati di questa grande scoperta sono stati pubblicati sul sito Naturesite.com. L’articolo è stato nominato”Coherence in carotenoid-to-chlorophyll energy transfer” ovvero “coerenza nel trasferimento energetico carotenoidi a clorofilla”.

Lo studio è stato fortemente seguito da Olivia Bader Lee, medico e terapeuta, la quale ha celebrato questi risultati, raggiunti troppo tardi e ormai scontati per la psicologia, ma completamente ambigui e sconosciuti per il mondo scientifico che riduce la scienza a un fatto meramente concreto e visibile.

“Questo è esattamente il motivo per cui ci sono delle persone che si sentono a disagio quando sono con altri individui che hanno una miscela di energia ed emozioni diversi da loro. Il corpo umano è molto simile ad una pianta che risucchia. Esso, assorbe l’energia necessaria per alimentare il nostro stato emotivo e può stimolare le cellule ed aumentare la quantità di cortisolo, alimentando le cellule a seconda del bisogno emotivo. Il corpo è molto simile ad una pianta, assorbe l’energia necessaria per alimentare il suo stato emotivo”.

Bader Lee continua affermando che, avendo l’uomo perso contatto con la natura, ha anche perso la consapevolezza di ascoltarsi e capire di cosa ha realmente bisogno il proprio stato emotivo, perdendo la possibilità di scambi energetici derivanti dall’ambiente, dalla flora e dalla fauna, che potrebbero portare immensi benefici in termini di salute. Il contatto con la natura ci riporta sempre a una maggiore stabilità emotiva, ad uno stato di quiete e serenità che solitamente non riusciamo a mantenere.

Spirito/Anima ed Energia

In questi termini possiamo capire che il mondo della scienza e il mondo dello Spirito/Anima, non sono assolutamente distanti, ma un tutt’uno, la differenza, fino ad oggi, è stata sempre nel considerare solo il mondo del visibile e non dell’invisibile. Una scienza che sia tale, dovrebbe concentrarsi a maggior ragione su quei fenomeni inspiegabili che riguardano il mondo dell’invisibile, delle energie insomma. La fisica quantistica è stata fondamentale e necessaria in questo cambio. Il mondo “soprannaturale” dell’anima e dello spirito, altro non è che semplice scambio di Energia.

Un ulteriore esperimento scientifico, condotto dall’Università di Granada e dal Dipartimento di Psicologia Sociale dell’Università di Malaga , ha analizzato persone che si ritenevano in grado di vedere l’Aura di altre persone. Partendo dal concetto di sinestesia, ovvero la capacità di un senso, nel momento in cui viene attivato, di ricondurre altri sensi ad una certa situazione, perdendo così l’indipendenza fenomenica di ogni senso. Persone con questo tipo di attinenza sono state confrontate con persone in grado di leggere l’Aura e i risultati sono stati sorprendenti, le due fazioni erano in completo accordo sulla lettura energetica. Il fenomeno della sinestesia viene attivato con la stimolazione di un senso, il quale ricollega una certa situazione energetica anche agli altri sensi. La lettura dell’Aura, invece, lavora semplicemente sullo scambio energetico di quel momento, in quel sistema, con quelle persone(Qui ed ora della fisica quantistica) .

Ormai è palese che l’Energia vitale dei corpi che essi sprigionano interagisce continuamente, condizionando noi stessi e gli altri. Questo darebbe credito a molte scienze alternative basate sul riequilibrio energetico, la lettura dei Chakra, il contatto e il ritorno a uno stato di natura, chiropratica, utilizzo delle pietre e delle essenze per riportare il corpo a uno stato di quiete senza condizionamenti esterni. Purtroppo, il mondo occidentale si sta addentrando solo ora in queste nuove scienze, scoperte da millenni nel mondo orientale. Decideremo mai di staccarci dal concreto e dal materiale per ritrovare un po’ di serenità ed equilibrio nel mentale?

Guermandi Rebecca