Scandalo Cambridge Analytica: Facebook crolla in Borsa e si dimette il capo della privacy

Assume risvolti sempre più gravi lo scandalo che ha coinvolto Facebook negli ultimi giorni. Tutto è partito dallo scandalo Cambridge Analytica, la società di analisi britannica che avrebbe usato i dati di 50 milioni di utenti Facebook a fini politici.









Lo scandalo Cambridge Analytica

Lo scandalo è emerso da due inchieste, quelle del New York Times e del Guardian, che hanno evidenziato la raccolta impropria di dati personali di oltre 50 milioni di elettori americani utenti di Facebook. Lo scopo era quello di pilotare l’opinione degli elettori tramite lo sviluppo di campagne pubblicitarie e annunci su misura. La tecnica illecita utilizzata si basa su una banale app, chiamata “thisisyordigitallife”, sviluppata dal professor Aleksandr Kogan dell’Università di Cambridge.

Successivamente, l’app è stata scaricata da circa 270 mila utenti di Facebook che hanno preso parte a un test sulla personalità. Fin qui tutto bene, poiché gli utenti hanno firmato l’apposita liberatoria sull’uso dei dati personali per scopi scientifici. Il problema sorge dopo, poiché l’app incriminata inizia a raccogliere dati illegalmente anche dai profili degli amici dei partecipanti al test, arrivando quindi ad accumulare dati di milioni di utenti.

I dati, raccolti dalla Global Science Research, sono stati poi usati dalla Cambridge Analytica per scopi elettorali al fine di favorire la campagna elettorale di Donald Trump nel 2016 e l’esito della Brexit nel 2015.

Le conseguenze

Le inevitabili conseguenze dello scandalo si sono ovviamente abbattute su Facebook. Accortasi della raccolta impropria dei dati di milioni di utenti, Facebook ha immediatamente interrotto i rapporti con le società, chiedendone la cancellazione dei dati. Le società confermarono l’eliminazione dei dati, sebbene Facebook continuasse a nutrire dubbi sull’effettiva cancellazione.

Dubbi che si sono palesati dalle inchieste del New York Times e del Guardian. L’affaire Cambridge Analytica ha avuto pesanti ricadute finanziare sulla società di Menlo Park: il 19 marzo il titolo perde quasi il 7% a Wall Street. Si tratta della giornata peggiore dal 2012.

Piovono critiche anche dall’Unione Europea. Il presidente dell’europarlamento, Antonio Tajani, parla dell’uso improprio dei dati come di una violazione inaccettabile del diritto alla privacy. Dello stesso avviso è Vera Jourova, commissaria Ue della Giustizia, che parla di caso “orripilante”.









Nel frattempo, parlamentari dei governi americani e britannici fanno pressioni su Mark Zuckerberg affinché chiarisca la posizione di Facebook nella vicenda. Dal canto suo Facebook, tramite una nota, ha precisato che non si tratta di un furto di dati ma “solo” di una violazione delle regole sull’utilizzo delle informazioni personali degli utenti.

Nell’attesa che Zuckerberg compaia davanti alle autorità per spiegare la differenza tra furto di dati e violazione delle regole sui dati personali, cade la prima testa di questo datagate. Si tratta di Alex Stamos, responsabile della sicurezza delle informazioni. Stando alle sue parole, sono stati i “disaccordi interni” su come affrontare il problema ad averlo spinto alle dimissioni.

Le dimissioni di Stamos testimoniano il grado di tensione che si respira nel colosso di Menlo Park e di come Zuckerberg si stia dimostrando alquanto reticente sulla vicenda.

Il diritto all’anonimato

In attesa degli sviluppi giudiziari, non possiamo non riflettere sull’altro aspetto della questione. Facciamo riferimento alla volontà di ciascun utente di inserire nel proprio profilo una quantità di dati personali di varia natura. Tutto viene fatto secondo la discrezionalità del singolo utente: è lui che decide cosa divulgare e cosa mantenere “nascosto” sulla rete.

Ma talvolta sono i social media stessi a indurre gli utenti a una condivisione forzata. In tal caso è proprio Facebook a ricordare all’utente di esprimere opinioni, di raccontare la sua giornata e di condividere foto; così come non perde occasione di ricordarci di aggiungere informazioni personali al nostro profilo, facendoci credere che un profilo incompleto possa apparire poco interessante ai nostri amici.

In realtà il ragionamento dovrebbe essere inverso. Dal momento che il profilo è “mio” sono io a decidere cosa condividere e cosa no; sono io a decidere se raccontare qualcosa di me, a svelare frammenti della mia vita che ritengo possano avere risvolti socialmente interessanti.









Dunque, se Facebook ci spinge alla condivisione coatta, dovremmo essere noi a consentire un certo livello di “apertura” nei suoi confronti. E così, invece di dispensare like a destra e a manca o di propinare foto ricordo di rimpatriate fra amici a base di sushi, potremmo fare un uso molto più parco di Facebook.

Così facendo potremmo almeno arginare eventuali scandali come questo. Ma se invece continuiamo a perpetrare tali comportamenti almeno asteniamoci dal lamentarci.

Nicolò Canazza