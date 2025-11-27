Nel contesto socioeconomico dell’Unione Europea, il 2024 ha mostrato tendenze significative ed estremamente importanti riguardo alla scarsa partecipazione al lavoro all’interno delle famiglie. Secondo i dati più recenti, il 7,9% della popolazione sotto i 65 anni vive in nuclei familiari caratterizzati da un’intensità lavorativa molto bassa. Questo fenomeno rappresenta un indicatore importante delle dinamiche economiche e sociali dei diversi Stati membri.

Cos’è l’intensità lavorativa familiare

L’intensità lavorativa di una famiglia è definita come il rapporto tra il numero di membri in età lavorativa che effettivamente svolgono un’attività e il totale dei componenti in età lavorativa. Quando tale indice è molto basso, la famiglia dipende fortemente da redditi non derivanti dal lavoro, come prestazioni sociali o pensioni. La condizione di bassa intensità lavorativa è spesso associata a rischi maggiori di esclusione sociale, vulnerabilità economica e difficoltà nell’accesso a beni e servizi essenziali.

Le differenze tra Stati membri

I dati europei, appena pubblicati, mostrano che le differenze tra i Paesi membri sono considerevoli. In Belgio, la quota di individui che vivono in famiglie con intensità lavorativa molto bassa ha raggiunto l’11,4%, il valore più alto nell’UE. Seguono la Danimarca con il 10,6% e la Germania con il 10,0%. Questi numeri dimostrano che anche economie relativamente forti non sono immuni da fenomeni di disoccupazione o sotto-occupazione familiare.

Al contrario, alcuni Paesi presentano percentuali significativamente più basse: Slovenia (3,5%), Lussemburgo (3,9%) e Polonia (4,1%). Questi dati indicano una maggiore integrazione dei membri adulti delle famiglie nel mercato del lavoro e, di conseguenza, una minore dipendenza dai sussidi sociali. Tuttavia, va ricordato che una bassa intensità lavorativa non è sempre negativa, potendo talvolta riflettere scelte familiari consapevoli legate alla cura dei figli o alla formazione prolungata.

Analisi dei Paesi con valori più elevati

Nei Paesi con percentuali elevate, come Belgio e Danimarca, la struttura del mercato del lavoro e le politiche di welfare influenzano la decisione dei membri familiari di partecipare al lavoro. In Germania, sebbene il tasso di occupazione complessivo sia alto, alcune fasce della popolazione, come le famiglie monoparentali o quelle con anziani a carico, presentano una partecipazione lavorativa più limitata.







Analisi dei Paesi con valori più bassi

Nei Paesi con valori più bassi, come Slovenia e Lussemburgo, l’elevata intensità lavorativa può essere attribuita a un tessuto economico più flessibile, a sistemi di sostegno mirati e a una cultura del lavoro radicata. La Polonia ha registrato un aumento della partecipazione femminile al lavoro, contribuendo a ridurre la quota di famiglie con bassa intensità lavorativa.

Il fenomeno della bassa intensità lavorativa ha conseguenze rilevanti. Le famiglie con pochi membri occupati sono più esposte al rischio di povertà relativa, con effetti sulla qualità della vita, sull’educazione dei figli e sull’accesso ai servizi sanitari. Inoltre, una concentrazione elevata di famiglie con bassa intensità lavorativa può gravare sui sistemi di welfare, aumentando la pressione sulle finanze pubbliche.

Tecnologia e digitalizzazione

La digitalizzazione e l’automazione possono generare sia opportunità occupazionali sia esclusione per chi non possiede competenze adeguate. La formazione continua e l’aggiornamento professionale sono essenziali per integrare maggiormente la popolazione adulta nel mercato del lavoro e ridurre la vulnerabilità delle famiglie.

Le famiglie con bassa intensità lavorativa tendono a essere più vulnerabili in caso di crisi economiche o shock esterni. La resilienza economica di un Paese dipende anche dalla capacità dei nuclei familiari di mantenere una partecipazione lavorativa stabile, rendendo cruciale il monitoraggio delle dinamiche occupazionali.

Sebbene la media UE del 7,9% indichi che meno di un decimo della popolazione sotto i 65 anni vive in famiglie con intensità lavorativa molto bassa, le differenze tra Stati membri sono marcate. Paesi come Belgio, Danimarca e Germania mostrano criticità, mentre Slovenia, Lussemburgo e Polonia mostrano maggiore integrazione occupazionale.

Patricia Iori