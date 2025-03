Un recente scavo archeologico in Iraq ha portato alla luce un’incredibile testimonianza della burocrazia dell’antichità: centinaia di tavolette di argilla con iscrizioni cuneiformi, risalenti a circa 4.000 anni fa. Questi documenti, rinvenuti presso il sito di Girsu, l’attuale Telloh, offrono una finestra unica su uno dei primi sistemi amministrativi complessi della storia, sviluppato durante il dominio dell’Impero Accadico.

Girsu e il primo impero della storia

Girsu era una delle città più importanti della Mesopotamia nel III millennio a.C. e fungeva da centro religioso e amministrativo. Intorno al 2300 a.C., il re Sargon di Akkad riuscì a unificare le città-stato sumere sotto un’unica autorità, dando vita a un nuovo sistema di governo centralizzato. Tuttavia, fino a oggi, le informazioni sull’Impero Accadico erano frammentarie.

Le recenti scoperte hanno permesso di ricostruire, con una precisione mai vista prima, l’organizzazione interna dello stato accadico. Le tavolette trovate, infatti, contengono registrazioni dettagliate di attività economiche e amministrative, dimostrando come la burocrazia dell’antichità fosse già altamente sviluppata.







La burocrazia dell’antichità svelata in uno scavo archeologico in Iraq

Secondo Sébastien Rey, curatore del British Museum per l’antica Mesopotamia e direttore del Girsu Project, i documenti ritrovati possono essere considerati dei veri e propri “fogli di calcolo” dell’epoca. Le registrazioni includono transazioni commerciali, inventari di merci e risorse, oltre a elenchi dettagliati di funzionari e cittadini.

Ogni aspetto della vita quotidiana veniva scrupolosamente annotato: dalle forniture alimentari alla gestione del bestiame, fino alla distribuzione di materiali preziosi come oro e argento. Un dettaglio sorprendente è l’attenzione minuziosa per le registrazioni, al punto che anche la morte di una pecora ai confini dell’impero veniva documentata con precisione.

Il ruolo delle donne nella società accadica

Uno degli aspetti più interessanti emersi dallo studio delle tavolette è il ruolo delle donne all’interno della società accadica. Sebbene il potere fosse prevalentemente maschile, alcune donne occupavano posizioni di rilievo, come le alte sacerdotesse. I documenti attestano, infatti, che le donne avevano ruoli importanti nella gestione del tempio e nelle strutture amministrative della città.

Tra i mestieri elencati nei registri compaiono artigiani, scribi e anche coloro incaricati di mantenere puliti i luoghi sacri, un compito considerato di grande importanza, poiché i templi erano il fulcro della vita sociale e politica delle città mesopotamiche.

Un archivio di stato dell’antichità

Le tavolette sono state ritrovate all’interno di un grande edificio in mattoni di fango, probabilmente un vero e proprio archivio di stato. Questa struttura era suddivisa in diverse stanze o uffici, suggerendo un sistema amministrativo altamente organizzato. Oltre ai documenti economici, sono stati rinvenuti piani architettonici, mappe di campi coltivati e schemi di canali per l’irrigazione.

Questa scoperta è di fondamentale importanza per comprendere la burocrazia dell’antichità, poiché, fino a oggi, molti documenti dell’epoca accadica erano stati saccheggiati o rimossi dal loro contesto archeologico, rendendo difficile ricostruire con esattezza il funzionamento dell’amministrazione imperiale.

Dopo il ritrovamento, un team di esperti sta ora lavorando alla pulizia e alla trascrizione delle tavolette. Dana Goodburn-Brown, una delle restauratrici coinvolte nel progetto, ha sottolineato la delicatezza del processo di conservazione. Contrariamente a quanto si possa pensare, gli oggetti ritrovati negli scavi non appaiono subito come li vediamo nei musei: è necessario un lungo lavoro per renderli leggibili e analizzabili.

Le tavolette sono state inviate al Museo dell’Iraq a Baghdad, dove verranno studiate più approfonditamente, con la possibilità di un futuro prestito al British Museum. Gli studiosi ritengono che questa scoperta rivoluzionerà la comprensione della civiltà mesopotamica e della sua amministrazione.

Nonostante l’Impero Accadico sia durato solo circa 150 anni, terminando con una rivolta che restituì l’indipendenza alle città-stato sumeriche, la sua eredità rimane fondamentale per la storia delle civiltà antiche. La burocrazia dell’antichità, testimoniata da queste tavolette, dimostra come già millenni fa le società avessero sviluppato sistemi amministrativi sofisticati, anticipando molti degli strumenti che oggi consideriamo moderni.

Elena Caccioppoli