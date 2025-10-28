Quando ci si ferma davanti a un banco del supermercato o si scorre la lista dei piatti su un’app di consegna a domicilio, si tende a credere che la decisione su cosa mangiare derivi da un ragionamento consapevole. Si valutano il prezzo, la voglia del momento, magari anche le calorie o la dieta in corso. Eppure, la scelta di un alimento avviene in 200 millisecondi, ben prima che la coscienza ne prenda atto. Tutto ciò grazie a una recente ricerca condotta dall’Università di Melbourne e pubblicata sulla rivista Appetite, secondo cui la mente umana è molto più rapida e autonoma.

La velocità del desiderio: un processo invisibile

Due decimi di secondo sono un battito di ciglia, un tempo infinitesimale nel quale il cervello, attraverso un complesso sistema di riconoscimento visivo, è già in grado di formulare un giudizio e stabilire un orientamento verso un determinato cibo. Gli studiosi australiani hanno dimostrato che la prima impressione visiva attiva un insieme di risposte neurali automatiche, legate alla memoria, all’esperienza gustativa e persino all’emotività. È un processo istintivo, ereditato da milioni di anni di evoluzione, che aveva il compito di aiutare l’essere umano a distinguere rapidamente ciò che poteva essere commestibile da ciò che rappresentava un pericolo.

Il cervello, quindi, non aspetta la nostra riflessione per decidere: quando vediamo una fetta di torta o una mela lucida, la risposta di attrazione o di rifiuto è già in corso, anche se non ne siamo ancora consapevoli.

Lo studio: tecnologia e neuroscienze a servizio dell’alimentazione

Per dimostrare quanto la visione influisca sulle scelte alimentari, il gruppo di ricerca dell’Università di Melbourne ha reclutato un campione di volontari sottoposti a un esperimento controllato. I partecipanti hanno osservato una serie di immagini raffiguranti diverse tipologie di alimenti: snack salati, carne, frutta fresca, dessert e altri cibi comunemente presenti nella dieta quotidiana.

Durante la proiezione delle immagini, i ricercatori hanno registrato l’attività cerebrale tramite elettroencefalografia (EEG), una tecnica che permette di rilevare in tempo reale le variazioni dell’attività elettrica dei neuroni. Questo strumento ha consentito di misurare con precisione i tempi di reazione e le aree del cervello coinvolte nei processi decisionali.

A conclusione della parte sperimentale, ai volontari è stato chiesto di valutare ciascun alimento in base a diversi parametri: sapore percepito, valore calorico stimato, appetibilità e desiderio di consumo. Le risposte soggettive sono poi state confrontate, attraverso algoritmi di intelligenza artificiale, con i dati ricavati dai tracciati cerebrali.

L’occhio decide prima della ragione

Dalle analisi è emerso che le aree visive e quelle legate alla ricompensa si attivano in modo coordinato entro 200 millisecondi dalla comparsa dell’immagine. In pratica, il cervello valuta l’attrattiva del cibo in un tempo quasi istantaneo, stabilendo una gerarchia di preferenze che poi la mente razionale tende semplicemente a giustificare.

Questo significa che, di fronte a un’immagine di un dolce, il cervello elabora immediatamente segnali di gratificazione, spesso collegati a esperienze passate o al bisogno di energia. Solo in seguito intervengono fattori cognitivi più complessi – come il senso di colpa per le calorie o il rispetto di un regime dietetico – che possono modificare o inibire la scelta iniziale. Tuttavia, la prima reazione resta la più potente e, nella maggior parte dei casi, determina la decisione finale.







L’importanza dell’aspetto visivo

La ricerca conferma un principio già noto a chi lavora nel marketing alimentare: l’aspetto visivo del cibo ha un potere determinante. Colori, forme, lucentezza, ma anche il contesto in cui l’alimento viene presentato influenzano il grado di desiderabilità percepita. Un hamburger ben illuminato in una pubblicità o un piatto impiattato con cura in un ristorante attivano immediatamente i centri del piacere, predisponendo il cervello a un giudizio positivo.

Le immagini non solo stimolano l’appetito, ma possono anche alterare la percezione del gusto. Diversi studi precedenti hanno dimostrato che un piatto presentato in modo ordinato e colorato viene valutato come più buono, anche se gli ingredienti sono identici a quelli di una pietanza dall’aspetto disordinato. L’occhio, in sostanza, “condiziona” il palato.

Il ruolo dell’intelligenza artificiale nello studio

L’elemento innovativo di questa ricerca australiana risiede nell’impiego di modelli di intelligenza artificiale per correlare le risposte soggettive con i dati fisiologici. Grazie a queste tecniche, i ricercatori sono riusciti a identificare schemi di attività cerebrale ricorrenti in presenza di determinati stimoli visivi.

I sistemi di machine learning hanno permesso di prevedere con buona precisione il tipo di alimento che un soggetto avrebbe scelto, semplicemente analizzando le onde cerebrali registrate durante la visione delle immagini. Ciò apre la strada a nuove applicazioni nel campo delle neuroscienze del consumo, ma anche a riflessioni etiche sul potenziale utilizzo di tali tecnologie per influenzare le decisioni dei consumatori.

Neuroeconomia del gusto

Il lavoro del team di Melbourne si inserisce in un filone di ricerca sempre più centrale, quello della “neuroeconomia del cibo”. Questo ambito di studio esplora il modo in cui le decisioni alimentari vengono prese, combinando neuroscienze, psicologia cognitiva ed economia comportamentale. Comprendere come il cervello reagisce agli stimoli visivi o olfattivi permette non solo di migliorare la comunicazione alimentare, ma anche di affrontare problematiche legate all’obesità, alle dipendenze alimentari e ai disturbi del comportamento alimentare.

Se si riesce a capire in che modo il cervello attribuisce valore a un alimento, diventa possibile sviluppare strategie più efficaci per promuovere abitudini salutari. Ad esempio, presentare frutta e verdura in maniera più accattivante potrebbe indurre scelte più sane, agendo proprio su quei millisecondi decisivi in cui nasce l’impulso di scelta.

Dalla biologia evolutiva al mercato contemporaneo

L’origine di questa rapidità decisionale va cercata nell’evoluzione dell’uomo. In un contesto primitivo, la capacità di riconoscere a colpo d’occhio cibi nutrienti e non tossici rappresentava un vantaggio vitale. Il cervello si è così adattato a rispondere istintivamente a determinati stimoli visivi, privilegiando colori e forme associati a cibi ricchi di energia o zuccheri.

Il cervello come campo di battaglia commerciale

Conoscere i tempi e le modalità delle decisioni inconsce potrebbe consentire alle aziende di affinare ulteriormente le proprie strategie di comunicazione.

Gli studiosi ricordano che il loro obiettivo non è favorire pratiche di manipolazione, ma comprendere meglio i processi che guidano le scelte quotidiane, con l’auspicio di promuovere un’alimentazione più equilibrata. Sapere che il cervello decide così rapidamente può aiutare, ad esempio, a progettare ambienti alimentari che facilitino decisioni più consapevoli: scaffali dei supermercati organizzati per rendere più visibili i prodotti salutari o menu digitali che presentino per prime le opzioni più leggere.

La scoperta che il cervello impiega appena 200 millisecondi per decidere cosa mangiare rivoluziona il modo in cui comprendiamo le nostre abitudini alimentari.

Patricia Iori