Schadenfreude fa luce sul lato oscuro dell’umanità

Schadenfreude, il senso del piacere che le persone traggono dalla sfortuna degli altri, è una sensazione familiare a molti. Forse soprattutto in questi tempi di social media pervasivi. Questa emozione comune, ma mal compresa, può fornire una preziosa finestra sul lato oscuro dell’umanità. Un gruppo di psicologi della Emory University ha proposto un nuovo modello in tre parti per spiegare lo schadenfreude.

La loro proposta, pubblicata su New Ideas in Psychology , si basa su decenni di lavoro con l’intento di dare un nuovo quadro e spiegare sistematicamente lo schadenfreude. Gli autori propongono che lo schadenfreude comprende tre sotto-modalità. Separabili ma interconnesse. Aggressività, rivalità e giustizia. Inoltre, hanno distinte origini di sviluppo e correlazioni di personalità. Hanno anche individuato una comunanza che sottende queste sotto-maschere.

Shensheng Wang – dottorando in psicologia presso Emory University e primo autore del giornale – spiega: “La disumanizzazione sembra essere al centro dello schadenfreude. Gli scenari che suscitano lo schadenfreude, come i conflitti tra gruppi, tendono a promuovere anche la disumanizzazione”.

Co-autori dello studio sono i professori di psicologia della Emory: Philippe Rochat, che studia lo sviluppo del bambino e del bambino. E Scott Lilienfeld, la cui ricerca si concentra sui disturbi della personalità e della personalità. La disumanizzazione è il processo di percepire una persona o un gruppo sociale come privi degli attributi che definiscono cosa significa essere umani.

E’ un’emozione misteriosa

Può passare da forme sottili, ad esempio supponendo che qualcuno di un altro gruppo etnico non senta tutta la gamma di emozioni come fanno i membri del proprio gruppo, fino a forme sfacciate. Come equiparare i delinquenti sessuali agli animali. Gli individui che disumanizzano regolarmente gli altri possono avere una disposizione nei suoi confronti. La disumanizzazione può anche essere situazionale, come i soldati che disumanizzano il nemico durante una battaglia.

La nostra revisione della letteratura suggerisce fortemente che la propensione all’esperienza schadenfreude non è del tutto unica, ma che si sovrappone sostanzialmente con molti altri tratti della personalità” oscura. Come il sadismo, il narcisismo e la psicopatia, sostiene Lilienfeld. Inoltre, diverse sotto-maschere di schadenfreude possono riferirsi in un certo senso in modo diverso a questi tratti spesso malevoli.









Un problema con lo studio del fenomeno è la mancanza di una definizione concordata di schadenfreude, che letteralmente significa “gioia del male” in tedesco. Sin dai tempi antichi, alcuni studiosi hanno condannato lo schadenfreude come malvagio, mentre altri lo hanno percepito come moralmente neutro o addirittura virtuoso.

Schadenfreude è un’emozione misteriosa difficile da assimilare”, afferma Rochat. “È una specie di esperienza calda e fredda che è associata a un senso di colpa. Può farti sentire strano provare piacere quando senti parlare di cose brutte che accadono a qualcun altro.

Schadenfreude attraverso la lente di tre teorie

Gli psicologi vedono lo schadenfreude attraverso la lente di tre teorie:

La teoria dell’invidia: si concentra su una preoccupazione per l’autovalutazione e una diminuzione dei sentimenti dolorosi quando qualcuno percepito come invidiabile viene abbattuto. La teoria della meritocrazia: collega lo schadenfreude a una preoccupazione per la giustizia sociale e la sensazione che qualcuno abbia avuto a che fare con una disgrazia ha ricevuto ciò che stava arrivando da loro. La teoria inter-gruppo conflitto: riguarda l’identità sociale e lo schadenfreude vissuto dopo la sconfitta di membri di un gruppo rivale, come durante competizioni sportive o politiche.

Gli autori della recensione volevano esplorare in che modo tutte queste diverse sfaccettature di schadenfreude sono correlate. Come differiscono e come possono sorgere in risposta a queste preoccupazioni. La loro analisi ha approfondito il ruolo primordiale di queste preoccupazioni dimostrate negli studi di sviluppo.









La ricerca suggerisce che i bambini piccoli da otto mesi dimostrano un sofisticato senso di giustizia sociale. Negli esperimenti, hanno mostrato una preferenza per i burattini: hanno assistito un burattino utile e hanno punito burattini che avevano esibito un comportamento antisociale. La ricerca sui bambini sottolinea anche le prime radici dell’aggressività inter-gruppi, dimostrando che, entro nove mesi, i bambini preferivano i burattini che punivano gli altri che non erano come loro.

Quando pensi al normale sviluppo infantile, pensi ai bambini che diventano buoni e socievoli, sostiene Rochat. Ma c’è un lato oscuro nel diventare socializzati: si creano amici e altri gruppi, all’interno dell’esclusione degli altri. La disperata rivalità appare almeno dai cinque o sei anni.

La ricerca dimostra che i bambini spesso scelgono di massimizzare il loro guadagno su un altro bambino, anche se devono sacrificare una risorsa per farlo. Nel momento in cui raggiungono l’età adulta, molte persone hanno imparato a nascondere qualsiasi tendenza a punire solo per dispetto, ciò non toglie che potrebbero essere più aperti alle punizioni che sono considerati pro-sociali.

Chi ha più probabilità di provare Schadenfreude?

L’articolo di revisione pone una teoria unificante e motivazionale: le preoccupazioni dell’autovalutazione, dell’identità sociale e della giustizia. Sno le tre motivazioni che spingono le persone verso lo schadenfreude. Ciò che distoglie le persone dallo schadenfreude è la capacità di provare empatia per gli altri e di percepirli come pienamente umani. Oltre che mostrare empatia per loro.









Le persone comuni possono temporaneamente perdere l’empatia per gli altri. Ma quelli con determinati disturbi di personalità e tratti associati – come la psicopatia, il narcisismo o il sadismo – sono meno capaci o meno motivati ​​a mettersi nei panni degli altri.

Il Dr. Wang ha spiegato i potenziali benefici dello studio dicendo: “Allargando la prospettiva di schadenfreude e collegando tutti i fenomeni correlati sottostanti, ci auguriamo di aver fornito un quadro per approfondire la conoscenza di questa complessa, multiforme emozione.”

“Tutti noi abbiamo esperienza di schadenfreude, ma non ci piace pensarci troppo perché dimostra quanto possiamo essere ambivalenti con i nostri simili umani”, spiega Rochat. Ma lo schadenfreude indica le nostre preoccupazioni radicate ed è importante studiarlo in modo sistematico se vogliamo comprendere la natura umana”.

