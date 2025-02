Sojourner Truth è stata un’attivista per i diritti delle donne e sostenitrice dell’abolizionismo. Nel suo libro “Schiava e Libera” si racconta dall’inizio alla fine: da schiava a donna libera, che combatte per ciò che è importante, e per chi per tanto tempo non ha avuto una voce propria.

I primi anni di schiavitù

Sojourner Truth nasce come Isabella Baumfree. L’anno preciso non lo sappiamo, per i bambini nati schiavi non era prevista la registrazione ma lei stessa ipotizza una data tra il 1797 e il 1800, nello stato di New York, più precisamente nella cittadina di Esopus. Passa i primi anni della sua vita con Charles Ardinburgh e quando lui muore, nel 1806, Isabella ha a malapena 9 anni. Da qui passerà per le mani di diversi padroni, tutti ricordati dalla donna come uomini violenti, che le causavano ogni tipo di angheria e violenza, fisica e psicologica.

Nel 1810 verrà venduta e acquistata per l’ultima volta, da John Dumont, sotto il quale imparerà l’inglese, oltre l’olandese. Proprio in questi anni conoscerà Robert, e se ne innamorerà, ma la loro relazione verrà negata dal padrone di Robert: visto che in caso di gravidanza il figlio sarebbe stato di proprietà del padrone di Isabelle, a lui non sarebbe convenuto. Ciononostante, Isabella con lui avrà una figlia, Diana, la prima di altri quattro figli avuti con Thomas, con il quale sarà costretta a sposarsi da Dumont.

La goccia che fece traboccare il vaso

Solo nel 1826 lo stato di New York decreta l’emancipazione, alcuni anni prima del tempo fissato per la sua consumazione, ed è in questo momento che Dumont prometterà a Isabella di lasciarla libera un anno in anticipo rispetto al suo obbligo legale se avesse lavorato sodo fino a quel momento. Questa promessa le verrà poi negata, con la scusa che un infortunio alla mano l’aveva resa meno produttiva e che non poteva ancora andarsene.

“Pensate a noi! Così avidi dei nostri piaceri, e abbastanza sciocchi da continuare a nutrirci e nutrirci con l’idea che avremmo ottenuto ciò che ci era stato promesso in modo così giusto; e quando pensiamo che sia quasi nelle nostre mani, ci ritroviamo bruscamente negati! Pensate! Come possiamo sopportarlo?”.

E così prese la figlia più piccola, Sophia, l’unica che per legge poteva portare con sé e scappò. Dopo un anno, quando viene a sapere che suo figlio Peter, che ha cinque anni, è stato venduto illegalmente da Dumont, la donna fa ricorso in tribunale e, dopo alcuni mesi, riesce a riottenere suo figlio. Diventa così la prima donna nera a portare a giudizio un uomo bianco e a vincere la causa.

La nascita di Sojourner Truth

Il 1º giugno 1843 Isabelle cambia il proprio nome in Sojourner Truth, è un modo per riaffermare la propria identità e la propria libertà. Poco dopo si unirà a un’organizzazione abolizionista, portando avanti anche una lotta fiera e instancabile per i diritti delle donne.

È proprio in questa fase della sua vita che Sojourner, non sapendo né leggere né scrivere, inizierà a dettare le proprie memorie all’amica Olive Gilbert, pubblicando “The Narrative of Sojourner Truth: A Northern Slave” nel 1850.

Un anno dopo, a maggio interviene al Convegno per i diritti delle donne dell’Ohio e pronuncia il suo celebre discorso in seguito noto con il nome di “Ain’t I a woman“:

“Quell’uomo sta dicendo che le donne hanno bisogno di essere aiutate a salire su delle carrozze, a uscire dai fossati, per trovare un posto migliore dove vivere. Non mi ha aiutata mai nessuno a salire su una carrozza, o a uscire dalle pozze di fango, e nessuno mi ha mai offerto un posto migliore! E non sono forse una donna? Guardatemi. Guardate le mie braccia! Ho lavorato nelle piantagioni e ho coltivato i campi mettendo il fieno nei fienili e nessun uomo mi ha mai aiutata! E non sono, forse, una donna? ”.

In un tempo in cui pochissime donne si permetterebbero di parlare a una folla, Sojourner sa esattamente come e cosa dire, con parole forti. Nel 1858 qualcuno interrompe uno dei suoi discorsi e la accusa di essere un uomo. Per tutta risposta, Sojourner Truth si apre la camicetta e mostra i seni.

Negli anni a seguire lavorerà a un progetto per la concessione delle terre agli ex schiavi, perché crede che aiuterebbe gli afroamericani ad affrancarsi dalla dipendenza economica verso i bianchi. Continuerà anche a lottare per il Suffragio Universale, per la riforma carceraria, contro la pena capitale, per i diritti delle donne, criticando gli abolizionisti per non battersi con la stessa forza per le donne e gli uomini neri.

Sojourner morirà dopo aver detto tutto ciò che voleva dire, e dopo aver lottato per tutto ciò che riteneva importante, e le sue parole restano forti e contemporanee ora più che mai. Per questo è importante ricordare la sua storia e la strada che si è fatta da quando lei ha combattuto per noi, la strada che ancora c’è da fare.

“Noi avremo i nostri diritti, vedrete se non li avremo. Le donne non hanno nemmeno la metà dei diritti che dovrebbero avere; vogliamo di più e lo avremo”.

Stefania Bucciol